EQS-HV: GEA Group Aktiengesellschaft: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.04.2026 in Düsseldorf mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

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EQS-News: GEA Group Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
GEA Group Aktiengesellschaft: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.04.2026 in Düsseldorf mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
19.03.2026 / 15:05 CET/CEST
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch EQS News
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GEA Group Aktiengesellschaft
Düsseldorf
ISIN: DE0006602006
WKN: 660200
Ergänzende Information zur
Einladung zur virtuellen ordentlichen Hauptversammlung
am 29. April 2026 um 10:00 Uhr (MESZ)
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
in Ergänzung zu der am 13. März 2026 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der GEA Group Aktiengesellschaft am 29. April 2026 weist die Gesellschaft im Hinblick auf die Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte gemäß Ziffer III.6. a) der Einberufung auf Folgendes hin:
Die Erteilung, Änderung und der Widerruf von Vollmachten an Dritte sowie von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über Intermediäre gemäß § 67c AktG im ISO 20022 Format müssen bis zum 28. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich), erfolgen.
Düsseldorf, im März 2026
GEA Group Aktiengesellschaft
Ulmenstraße 99
40476 Düsseldorf
gea.com
Der Vorstand
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GEA Group Aktiengesellschaft
|
|Ulmenstraße 99
|
|40476 Düsseldorf
|
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@gea.com
|Internet:
|https://www.gea.com
|ISIN:
|DE0006602006
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|Ende der Mitteilung
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