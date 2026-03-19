EQS-HV: GEA Group Aktiengesellschaft: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.04.2026 in Düsseldorf mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

in Ergänzung zu der am 13. März 2026 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der GEA Group Aktiengesellschaft am 29. April 2026 weist die Gesellschaft im Hinblick auf die Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte gemäß Ziffer III.6. a) der Einberufung auf Folgendes hin:

Die Erteilung, Änderung und der Widerruf von Vollmachten an Dritte sowie von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über Intermediäre gemäß § 67c AktG im ISO 20022 Format müssen bis zum 28. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich), erfolgen.