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WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

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19.03.2026 15:05:24

EQS-HV: GEA Group Aktiengesellschaft: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.04.2026 in Düsseldorf mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

EQS-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
GEA Group Aktiengesellschaft: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.04.2026 in Düsseldorf mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

19.03.2026 / 15:05 CET/CEST
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch EQS News
- ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

GEA Group Aktiengesellschaft Düsseldorf ISIN: DE0006602006
WKN: 660200 Ergänzende Information zur
Einladung zur virtuellen ordentlichen Hauptversammlung
am 29. April 2026 um 10:00 Uhr (MESZ)

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

in Ergänzung zu der am 13. März 2026 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur virtuellen ordentlichen Hauptversammlung der GEA Group Aktiengesellschaft am 29. April 2026 weist die Gesellschaft im Hinblick auf die Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte gemäß Ziffer III.6. a) der Einberufung auf Folgendes hin:

Die Erteilung, Änderung und der Widerruf von Vollmachten an Dritte sowie von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über Intermediäre gemäß § 67c AktG im ISO 20022 Format müssen bis zum 28. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich), erfolgen.

 

Düsseldorf, im März 2026

GEA Group Aktiengesellschaft
Ulmenstraße 99
40476 Düsseldorf
gea.com

Der Vorstand


19.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: GEA Group Aktiengesellschaft
Ulmenstraße 99
40476 Düsseldorf
Deutschland
E-Mail: ir@gea.com
Internet: https://www.gea.com
ISIN: DE0006602006

 
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2294674  19.03.2026 CET/CEST

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