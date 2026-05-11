EQS-HV: Greiffenberger Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 25.06.2026 in Augsburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



Die mit Veröffentlichung vom 24. April 2026 für den 25. Juni 2026 gemäß § 92 Abs. 1 AktG zum Zweck der Anzeige eines Verlusts in Höhe der Hälfte des Grundkapitals einberufene außerordentliche Hauptversammlung der Greiffenberger Aktiengesellschaft wird hiermit abgesagt; sie wird daher nicht stattfinden.

Grund für die Absage ist die Insolvenzantragstellung des Vorstands der Gesellschaft vom 06.05.2026, durch die der Zweck der Verlustanzeige nicht mehr erreicht werden kann.