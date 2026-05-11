Greiffenberger Aktie
WKN: 589730 / ISIN: DE0005897300
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11.05.2026 15:05:23
EQS-HV: Greiffenberger Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 25.06.2026 in Augsburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
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EQS-News: Greiffenberger Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
11.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Greiffenberger Aktiengesellschaft
|Eberlestr. 28
|86157 Augsburg
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@greiffenberger.de
|Internet:
|https://greiffenberger.de
|ISIN:
|DE0005897300
|Börsen:
|Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard),&, #xd, , München, Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart,&, #xd, , Tradegate BSX
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2325300 11.05.2026 CET/CEST
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