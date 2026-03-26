Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
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26.03.2026 14:24:23
EQS-HV: Hauptversammlung der ANDRITZ AG beschließt Dividende von 2,70 Euro je Aktie
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EQS-News: Andritz AG
/ Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung
GRAZ, 26. MÄRZ 2026. Die 119. ordentliche Hauptversammlung der ANDRITZ AG, die heute in Graz stattfand, hat eine Dividende von 2,70 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen (Geschäftsjahr 2024: 2,60 Euro je Aktie).
Als globaler Technologie- und Innovationsführer engagiert sich ANDRITZ für Fortschritt zum Nutzen von Kunden, Partnern, Beschäftigten, der Gesellschaft und der Umwelt. Wachstumstreiber des Unternehmens sind nachhaltige Lösungen für den grünen Wandel, innovative Digitalisierung für industrielle Höchstleistungen und umfassender Service, der den Wert der Kundenanlagen über den gesamten Lebenszyklus hinweg maximiert. ANDRITZ. FÜR WACHSTUM, DAS ZÄHLT.
26.03.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Andritz AG
|Stattegger Straße 18
|8045 Graz
|Österreich
|Telefon:
|+43 (0)316 6902-0
|Fax:
|+43 (0)316 6902-415
|E-Mail:
|welcome@andritz.com
|Internet:
|www.andritz.com
|ISIN:
|AT0000730007
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2298632 26.03.2026 CET/CEST
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