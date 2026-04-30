hGears Aktie

hGears für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CMGN / ISIN: DE000A3CMGN3

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.04.2026 15:05:25

EQS-HV: hGears AG: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 11.06.2026 in Schramberg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

EQS-News: hGears AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
hGears AG: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 11.06.2026 in Schramberg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

30.04.2026 / 15:05 CET/CEST
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch EQS News
- ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

260412017510_00-0.jpg
hGears AG Schramberg WKN: A3CMGN

ISIN: DE000A3CMGN3

Eindeutige Kennung des Ereignisses: DEDE000A3CMGN3AGM202606110002372000 Korrektur der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2026


Mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 29. April 2026 hat der Vorstand die ordentliche Hauptversammlung der hGears AG für Donnerstag, den 11. Juni 2026, um 10:00 Uhr in den Geschäftsräumen der hGears AG, Brambach 39, D-78713 Schramberg, einberufen.

Im Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats zu Tagesordnungspunkt 8 ist bei den Angaben zu persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen der Kandidaten für den Aufsichtsrat bei den Angaben zu Herrn Lars Ahns ein Fehler enthalten.

Dieser soll im Folgenden korrigiert werden.

"Herr Lars Ahns ist Geschäftsführer der rubicon equities GmbH, die in einer geschäftlichen Beziehung mit dem Aktionär der Gesellschaft, Rubicon Stockpicker Fund, steht. Rubicon Stockpicker Fund ist an der Gesellschaft mit 19,2% der stimmberechtigten Aktien beteiligt. Insoweit besteht eine geschäftliche Beziehung zwischen Herrn Ahns und einem mit mehr als 10 % der stimmberechtigten Aktien an der hGears AG beteiligten Aktionär."

Im Übrigen bleibt die am 29. April 2026 im Bundesanzeiger veröffentlichte Einladung unverändert bestehen.

 

Schramberg, im April 2026

Der Vorstand


30.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: hGears AG
Brambach 38
78713 Schramberg
Deutschland
E-Mail: info@hgears.com
Internet: https://ir.hgears.com/de/hauptversammlung/
ISIN: DE000A3CMGN3

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2319418  30.04.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu hGears

mehr Nachrichten