WKN DE: WNDL30 / ISIN: DE000WNDL300

10.03.2026 15:05:33

EQS-HV: NAKIKI SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 07.04.2026 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

EQS-News: NAKIKI SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
NAKIKI SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 07.04.2026 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

10.03.2026 / 15:05 CET/CEST
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch EQS News
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NAKIKI SE Frankfurt am Main WKN: WNDL30

ISIN: DE000WNDL300

Eindeutige Kennung des Ereignisses: oHV24/2025 Absage der außerordentlichen Hauptversammlung


Die NAKIKI SE sagt hiermit ihre am 27. Februar 2026 im Bundesanzeiger für Dienstag, den 07. April 2026, um 09:30 Uhr (MESZ) im Harheimer Hof, Alt Harheim 11, 60437 Frankfurt am Main, einberufene außerordentliche Hauptversammlung ab.

Die im Bundesanzeiger am 27. Februar 2026 bekannt gemachte Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung am 07. April 2026 ist damit gegenstandslos.

 

Frankfurt am Main, März 2026

NAKIKI SE

Der Vorstand


10.03.2026 CET/CEST
Sprache: Deutsch
Unternehmen: NAKIKI SE
Hanauer Landstraße 204
60314 Frankfurt
Deutschland
E-Mail: info@nakikifinance.com
Internet: https://nakikifinance.com/
ISIN: DE000WNDL300

 
2289054  10.03.2026 CET/CEST

