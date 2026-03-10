EQS-HV: NAKIKI SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 07.04.2026 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

|
NAKIKI SE
Frankfurt am Main
WKN: WNDL30
ISIN: DE000WNDL300
Eindeutige Kennung des Ereignisses: oHV24/2025
Absage der außerordentlichen Hauptversammlung
Die NAKIKI SE sagt hiermit ihre am 27. Februar 2026 im Bundesanzeiger für Dienstag, den 07. April 2026, um 09:30 Uhr (MESZ) im Harheimer Hof, Alt Harheim 11, 60437 Frankfurt am Main, einberufene außerordentliche Hauptversammlung ab.
Die im Bundesanzeiger am 27. Februar 2026 bekannt gemachte Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung am 07. April 2026 ist damit gegenstandslos.
Frankfurt am Main, März 2026
NAKIKI SE
Der Vorstand
