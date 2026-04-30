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WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124

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30.04.2026 16:20:23

EQS-HV: OHB SE: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 08.06.2026 in Bremen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

EQS-News: OHB SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
OHB SE: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 08.06.2026 in Bremen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

30.04.2026 / 16:20 CET/CEST
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch EQS News
- ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

OHB SE Bremen ISIN: DE0005936124

WKN: 593612 Berichtigung zur Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung


Mit Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 30. April 2026 wurde die ordentliche Hauptversammlung der OHB SE, die am Montag, den 8. Juni 2026, um 10:00 Uhr (MESZ) in den Räumlichkeiten der

OHB SE, Manfred-Fuchs-Platz 2-4, 28359 Bremen

stattfindet, einberufen.

Unter C. Weitere Angaben im Abschnitt 4 Verfahren für die Stimmabgabe Unterabschnitt Bevollmächtigung ist eine Berichtigung der Adresse erforderlich.

Der Abschnitt mit der berichtigten Adresse lautet wie folgt:

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Die Vollmacht kann gegenüber dem zu Bevollmächtigenden oder gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. Die Übermittlung des Nachweises der Bevollmächtigung kann per E-Mail oder postalisch bis 07. Juni 2026, 18:00 Uhr (MESZ), an folgende Anschrift oder E-Mail-Adresse erfolgen:

OHB SE
c/o meet2vote AG
Marienplatz 1
84347 Pfarrkirchen
Deutschland

E-Mail: ohb@meet2vote.de

oder über das HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung übermittelt, geändert oder widerrufen werden.

 

Bremen, im April 2026

OHB SE

- Der Vorstand -


30.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: OHB SE
Manfred-Fuchs-Platz 2-4
28359 Bremen
Deutschland
E-Mail: ir@ohb.de
Internet: https://www.ohb.de/investor-relations
ISIN: DE0005936124
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2319534  30.04.2026 CET/CEST

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