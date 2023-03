EQS-HV: PALFINGER AG: Ergebnisse der 35. Hauptversammlung

EQS-News: Palfinger AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung

PALFINGER AG: Ergebnisse der 35. Hauptversammlung



30.03.2023 / 13:31 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG



PALFINGER AG: Ergebnisse der 35. Hauptversammlung

Bergheim, Österreich am 30. März 2023



Dividendenausschüttung von 0,77 EUR je Aktie auf Vorjahresniveau für das Geschäftsjahr 2022 beschlossen



Die 35. ordentliche Hauptversammlung der PALFINGER AG fand heute physisch in Salzburg unter Teilnahme von Aktionären mit rund 75 Prozent des vertretenen Grundkapitals statt und beschloss unter anderem die Dividendenausschüttung von 0,77 EUR je Aktie. Das entspricht in Summe rd. 26,8 Mio. EUR an Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2022. An die PALFINGER AG wurde im Zusammenhang mit den gehaltenen 7,5 Prozent eigenen

ÜBER DIE PALFINGER AG

Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER ist der weltweit führende Produzent und Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Mit über 12.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern*, mehr als 30 Fertigungsstandorten und einem weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerk von rund 5.000 Stützpunkten stellt sich PALFINGER den Herausforderungen seiner Kunden und schafft daraus Mehrwert. PALFINGER setzt dabei konsequent seinen Weg als Anbieter innovativer, smarter Komplettlösungen mit gesteigerter Effizienz und besserer Bedienbarkeit fort und nutzt die Potenziale der Digitalisierung entlang der gesamten Produktions- und Wertschöpfungskette.

Die PALFINGER AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse und erzielte 2022 einen Rekordumsatz von 2,2 Mrd. EUR.



* Ohne Berücksichtigung überlassener Arbeitskräfte



Rückfragehinweis:

Hannes Roither | Konzernsprecher | PALFINGER AG

T +43 662 2281-81100 |



Text und entsprechendes Bildmaterial stehen unter News auf der Internetseite



