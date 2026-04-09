Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|
09.04.2026 20:00:03
EQS-HV: Raiffeisen Bank International AG: Dividendenbekanntmachung
|
EQS-News: Raiffeisen Bank International AG
/ Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung
Raiffeisen Bank International AG
ISIN AT0000606306
Dividendenbekanntmachung
In der ordentlichen Hauptversammlung vom 9. April 2026 der Raiffeisen Bank International AG, FN 122119 m, wurde beschlossen, für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende in der Höhe von EUR 1,60 je dividendenberechtigter Stammaktie auszuschütten. Aus eigenen Aktien stehen der Gesellschaft keine Dividendenansprüche zu.
Die Auszahlung der Dividende 2025 in der Höhe von EUR 1,60 je dividendenberechtigter Stammaktie erfolgt abzüglich der gesetzlichen Kapitalertragsteuer von 27,5 % am 17. April 2026 durch Gutschrift bei den depotführenden Kreditinstituten.
Der Börsenhandel ex Dividende 2025 an der Wiener Börse erfolgt ab 14. April 2026, der Dividenden-Nachweisstichtag ist der 15. April 2026.
Wien, im April 2026
Der Vorstand
der
Raiffeisen Bank International AG
09.04.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Raiffeisen Bank International AG
|Am Stadtpark 9
|A-1030 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43-1-71707-2089
|E-Mail:
|ir@rbinternational.com
|Internet:
|https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
|ISIN:
|AT0000606306
|WKN:
|A0D9SU
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg, SIX, Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2298434 09.04.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Raiffeisen
|
09.04.26
|EQS-HV: Raiffeisen Bank International AG: Ermächtigung zum Erwerb und gegebenenfalls zur Einziehung eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG (EQS Group)
|
09.04.26
|EQS-AGM: Raiffeisen Bank International AG: Dividend Announcement (EQS Group)
|
09.04.26
|EQS-HV: Raiffeisen Bank International AG: Dividendenbekanntmachung (EQS Group)
|
09.04.26
|Schwacher Handel: ATX Prime schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
09.04.26
|Schwache Performance in Wien: ATX schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
09.04.26
|ATX-Handel aktuell: ATX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09.04.26
|Börse Wien: So performt der ATX Prime aktuell (finanzen.at)
|
09.04.26
|Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Raiffeisen
|06.02.26
|Raiffeisen add
|Baader Bank
|03.02.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|26.01.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|06.02.26
|Raiffeisen add
|Baader Bank
|03.02.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|26.01.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|11.04.25
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|05.02.24
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|06.10.23
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|29.06.23
|Raiffeisen kaufen
|Erste Group Bank
|07.12.22
|Raiffeisen kaufen
|Erste Group Bank
|31.10.25
|Raiffeisen Reduce
|Baader Bank
|14.02.25
|Raiffeisen verkaufen
|Baader Bank
|06.11.23
|Raiffeisen Sell
|Baader Bank
|13.07.17
|Raiffeisen Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.06.17
|Raiffeisen verkaufen
|Barclays Capital
|03.02.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|18.07.25
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Raiffeisen
|39,98
|-0,89%