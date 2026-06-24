Telekom Austria Aktie
WKN: 72000 / ISIN: AT0000720008
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24.06.2026 15:19:23
EQS-HV: Telekom Austria AG: Beschlussergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2026
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EQS-News: Telekom Austria AG
/ Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung
Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung der Telekom Austria AG am 24. Juni 2026
Tagesordnungspunkt 2:
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 621.787.478
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,57 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 621.787.478
JA 621.787.477 Stimmen.
NEIN 1 Stimme.
ENTHALTUNG 0 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 3:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 621.785.406
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,57 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 621.785.406
JA 621.785.406 Stimmen.
NEIN 0 Stimmen.
ENTHALTUNG 1.972 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 4:
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 621.658.894
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,55 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 621.658.894
JA 621.526.619 Stimmen.
NEIN 132.275 Stimmen.
ENTHALTUNG 128.484 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 5:
Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 621.781.293
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,57 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 621.781.293
JA 621.781.293 Stimmen.
NEIN 0 Stimmen.
ENTHALTUNG 6.085 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 6.1:
Wahl von Karin Exner-Wöhrer in den Aufsichtsrat.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 621.780.793
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,57 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 621.780.793
JA 597.578.406 Stimmen.
NEIN 24.202.387 Stimmen.
ENTHALTUNG 6.585 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 6.2:
Wahl von Carlos García Moreno Elizondo in den Aufsichtsrat.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 621.780.628
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,57 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 621.780.628
JA 596.780.040 Stimmen.
NEIN 25.000.588 Stimmen.
ENTHALTUNG 6.585 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 6.3:
Wahl von Oscar Von Hauske Solís in den Aufsichtsrat.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 621.786.713
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,57 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 621.786.713
JA 609.336.519 Stimmen.
NEIN 12.450.194 Stimmen.
ENTHALTUNG 500 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 6.4:
Wahl von Stefan Fürnsinn in den Aufsichtsrat.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 621.661.762
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,55 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 621.661.762
JA 611.065.458 Stimmen.
NEIN 10.596.304 Stimmen.
ENTHALTUNG 125.451 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 7:
Wahl des Abschlussprüfers, Konzernabschlussprüfers und Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2026.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 621.787.437
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,57 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 621.787.437
JA 609.351.251 Stimmen.
NEIN 12.436.186 Stimmen.
ENTHALTUNG 0 Stimmen.
Tagesordnungspunkt 8:
Beschlussfassung über den Vergütungsbericht.
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 621.773.706
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,57 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 621.773.706
JA 602.545.434 Stimmen.
NEIN 19.228.272 Stimmen.
ENTHALTUNG 13.731 Stimmen.
24.06.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Telekom Austria AG
|Lassallestrasse 9
|1020 Wien
|Österreich
|Telefon:
|004350664 47500
|E-Mail:
|investor.relations@a1.group
|Internet:
|www.a1.group
|ISIN:
|AT0000720008
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2353180 24.06.2026 CET/CEST
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