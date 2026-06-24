Telekom Austria Aktie

Telekom Austria für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 72000 / ISIN: AT0000720008

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24.06.2026 15:19:23

EQS-HV: Telekom Austria AG: Beschlussergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2026

EQS-News: Telekom Austria AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung
Telekom Austria AG: Beschlussergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2026

24.06.2026 / 15:19 CET/CEST
Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung, übermittelt durch EQS News
- ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung der Telekom Austria AG am 24. Juni 2026

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2025 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 621.787.478

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,57 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 621.787.478

 JA 621.787.477 Stimmen.

 NEIN 1 Stimme.

 ENTHALTUNG 0 Stimmen.

 

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 621.785.406

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,57 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 621.785.406

 JA 621.785.406 Stimmen.

 NEIN 0 Stimmen.

 ENTHALTUNG 1.972 Stimmen.

 

Tagesordnungspunkt 4:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 621.658.894

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,55 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 621.658.894

 JA 621.526.619 Stimmen.

 NEIN 132.275 Stimmen.

 ENTHALTUNG 128.484 Stimmen.

 

Tagesordnungspunkt 5:

Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 621.781.293

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,57 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 621.781.293

 JA 621.781.293 Stimmen.

 NEIN 0 Stimmen.

 ENTHALTUNG 6.085 Stimmen.
 

Tagesordnungspunkt 6.1:

Wahl von Karin Exner-Wöhrer in den Aufsichtsrat.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 621.780.793

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,57 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 621.780.793

 JA 597.578.406 Stimmen.

 NEIN 24.202.387 Stimmen.

 ENTHALTUNG 6.585 Stimmen.

 

Tagesordnungspunkt 6.2:

Wahl von Carlos García Moreno Elizondo in den Aufsichtsrat.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 621.780.628

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,57 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 621.780.628

 JA 596.780.040 Stimmen.

 NEIN 25.000.588 Stimmen.

 ENTHALTUNG 6.585 Stimmen.

 

Tagesordnungspunkt 6.3:

Wahl von Oscar Von Hauske Solís in den Aufsichtsrat.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 621.786.713

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,57 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 621.786.713

 JA 609.336.519 Stimmen.

 NEIN 12.450.194 Stimmen.

 ENTHALTUNG 500 Stimmen.

 

Tagesordnungspunkt 6.4:

Wahl von Stefan Fürnsinn in den Aufsichtsrat.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 621.661.762

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,55 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 621.661.762

 JA 611.065.458 Stimmen.

 NEIN 10.596.304 Stimmen.

 ENTHALTUNG 125.451 Stimmen.

 

Tagesordnungspunkt 7:

Wahl des Abschlussprüfers, Konzernabschlussprüfers und Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2026.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 621.787.437

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,57 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 621.787.437

 JA 609.351.251 Stimmen.

 NEIN 12.436.186 Stimmen.

 ENTHALTUNG 0 Stimmen.

 

Tagesordnungspunkt 8:

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht.

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 621.773.706

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,57 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 621.773.706

 JA 602.545.434 Stimmen.

 NEIN 19.228.272 Stimmen.

 ENTHALTUNG 13.731 Stimmen.

 


24.06.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Telekom Austria AG
Lassallestrasse 9
1020 Wien
Österreich
Telefon: 004350664 47500
E-Mail: investor.relations@a1.group
Internet: www.a1.group
ISIN: AT0000720008
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2353180  24.06.2026 CET/CEST

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