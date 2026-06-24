EQS-HV: Telekom Austria AG: Beschlussergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2026

EQS-News: Telekom Austria AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung

Telekom Austria AG: Beschlussergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2026



24.06.2026 / 15:19 CET/CEST

Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung, übermittelt durch EQS News

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Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung der Telekom Austria AG am 24. Juni 2026 Tagesordnungspunkt 2:



Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2025 ausgewiesenen Bilanzgewinns. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 621.787.478 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,57 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 621.787.478 JA 621.787.477 Stimmen. NEIN 1 Stimme. ENTHALTUNG 0 Stimmen. Tagesordnungspunkt 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 621.785.406 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,57 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 621.785.406 JA 621.785.406 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. ENTHALTUNG 1.972 Stimmen. Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 621.658.894 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,55 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 621.658.894 JA 621.526.619 Stimmen. NEIN 132.275 Stimmen. ENTHALTUNG 128.484 Stimmen. Tagesordnungspunkt 5: Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 621.781.293 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,57 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 621.781.293 JA 621.781.293 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. ENTHALTUNG 6.085 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6.1: Wahl von Karin Exner-Wöhrer in den Aufsichtsrat. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 621.780.793 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,57 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 621.780.793 JA 597.578.406 Stimmen. NEIN 24.202.387 Stimmen. ENTHALTUNG 6.585 Stimmen. Tagesordnungspunkt 6.2: Wahl von Carlos García Moreno Elizondo in den Aufsichtsrat. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 621.780.628 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,57 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 621.780.628 JA 596.780.040 Stimmen. NEIN 25.000.588 Stimmen. ENTHALTUNG 6.585 Stimmen. Tagesordnungspunkt 6.3: Wahl von Oscar Von Hauske Solís in den Aufsichtsrat. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 621.786.713 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,57 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 621.786.713 JA 609.336.519 Stimmen. NEIN 12.450.194 Stimmen. ENTHALTUNG 500 Stimmen. Tagesordnungspunkt 6.4: Wahl von Stefan Fürnsinn in den Aufsichtsrat. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 621.661.762 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,55 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 621.661.762 JA 611.065.458 Stimmen. NEIN 10.596.304 Stimmen. ENTHALTUNG 125.451 Stimmen. Tagesordnungspunkt 7: Wahl des Abschlussprüfers, Konzernabschlussprüfers und Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2026. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 621.787.437 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,57 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 621.787.437 JA 609.351.251 Stimmen. NEIN 12.436.186 Stimmen. ENTHALTUNG 0 Stimmen. Tagesordnungspunkt 8: Beschlussfassung über den Vergütungsbericht. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 621.773.706 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 93,57 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 621.773.706 JA 602.545.434 Stimmen. NEIN 19.228.272 Stimmen. ENTHALTUNG 13.731 Stimmen.

24.06.2026 CET/CEST

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