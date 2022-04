EQS-HV: VERBUND AG: Abstimmungsergebnisse zur 75. ordentlichen Hauptversammlung der Verbund AG am 25. April 2022

EQS-News: Verbund AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung

VERBUND AG: Abstimmungsergebnisse zur 75. ordentlichen Hauptversammlung der Verbund AG am 25. April 2022



25.04.2022 / 16:22

Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2021 ausgewiesenen Bilanzgewinns 290.441.571 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:

290.441.571 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen

83,60 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals

290.351.281 Ja-Stimmen (=99,97 %)

90.290 Nein-Stimmen (=0,03 %) TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 290.368.081 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:

290.368.081 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen

83,58 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals

290.303.288 Ja-Stimmen (=99,98 %)

64.793 Nein-Stimmen (=0,02 %) TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 290.368.029 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:

290.368.029 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen

83,58 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals

284.052.779 Ja-Stimmen (=97,83 %)

6.315.250 Nein-Stimmen (=2,17 %) TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 290.413.745 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:

290.413.745 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen

83,59 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals

288.489.843 Ja-Stimmen (=99,34 %)

1.923.902 Nein-Stimmen (=0,66 %) TOP 6 Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands- und der Aufsichtsratsmitglieder der VERBUND AG für das Geschäftsjahr 2021 290.398.616 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:

290.398.616 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen

83,59 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals

271.259.088 Ja-Stimmen (=93,41 %)

19.139.528 Nein-Stimmen (=6,59 %) TOP 7a Wahlen in den Aufsichtsrat - Dr. Edith Hlawati 290.349.014 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:

290.349.014 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen

83,57 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals

290.017.251 Ja-Stimmen (=99,89 %)

331.763 Nein-Stimmen (=0,11 %) TOP 7b Wahlen in den Aufsichtsrat - Prof. Dr. Barbara Praetorius 290.440.111 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:

290.440.111 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen

83,60 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals

289.687.712 Ja-Stimmen (=99,74 %)

752.399 Nein-Stimmen (=0,26 %) TOP 7c Wahlen in den Aufsichtsrat - Dipl. Ing. Robert Stajic 290.412.340 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:

290.412.340 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen

83,59 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals

290.245.551 Ja-Stimmen (=99,94 %)

166.789 Nein-Stimmen (=0,06 %)

25.04.2022