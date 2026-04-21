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21.04.2026 20:08:23

EQS-HV: VERBUND AG: Abstimmungsergebnisse zur 79. ordentlichen Hauptversammlung der Verbund AG am 21. April 2026

EQS-News: Verbund AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung
VERBUND AG: Abstimmungsergebnisse zur 79. ordentlichen Hauptversammlung der Verbund AG am 21. April 2026

21.04.2026 / 20:08 CET/CEST
Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung, übermittelt durch EQS News
- ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Verbund AG, Wien
Ordentliche Hauptversammlung am 21.04.2026

Abstimmungsergebnisse zur 79. ordentlichen Hauptversammlung der Verbund AG am 21. April 2026

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2025 ausgewiesenen Bilanzgewinnes
321.263.238  Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
321.263.238  Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen
92,47 %  Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals
321.263.138  Ja-Stimmen (=99,99 %) 
100   Nein-Stimmen (=0,01 %) 

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
321.095.758  Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
321.095.758  Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen
92,42 %  Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals
320.844.559  Ja-Stimmen (=99,92 %) 
251.199  Nein-Stimmen (=0,08 %) 

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
321.079.243  Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
321.079.243  Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen
92,42 %  Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals
320.446.363  Ja-Stimmen (=99,80 %) 
632.880  Nein-Stimmen (=0,20 %) 

TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers, Konzernabschlussprüfers und Prüfers der konsolidierten Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026.
321.251.450  Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
321.251.450  Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen
92,47 %  Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals
320.954.908  Ja-Stimmen (=99,91 %) 
296.542  Nein-Stimmen (=0,09 %) 

TOP 6 Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands- und der Aufsichtsratsmitglieder der VERBUND AG für das Geschäftsjahr 2025
321.257.014  Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
321.257.014  Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen
92,47 %  Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals
317.371.766  Ja-Stimmen (=98,79 %) 
3.885.248  Nein-Stimmen (=1,21 %) 

TOP 7.1 Wahlen in den Aufsichtsrat - Dr. Edith Hlawati
321.237.300  Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
321.237.300  Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen
92,46 %  Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals
317.026.467  Ja-Stimmen (=98,69 %) 
4.210.833  Nein-Stimmen (=1,31 %) 

TOP 7.2 Wahlen in den Aufsichtsrat - Mag. Jürgen Roth
321.261.594  Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
321.261.594  Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen
92,47 %  Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals
319.830.915  Ja-Stimmen (=99,55 %) 
1.430.679  Nein-Stimmen (=0,45 %) 

TOP 7.3 Wahlen in den Aufsichtsrat - Mag. Christa Schlager
321.261.594  Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
321.261.594  Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen
92,47 %  Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals
320.114.234  Ja-Stimmen (=99,64 %) 
1.147.360  Nein-Stimmen (=0,36 %) 

TOP 7.4 Wahlen in den Aufsichtsrat - Dr. Sabine Stock
321.254.499  Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
321.254.499  Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen
92,47 %  Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals
320.569.666  Ja-Stimmen (=99,79 %) 
684.833  Nein-Stimmen (=0,21 %) 

TOP 7.5 Wahlen in den Aufsichtsrat - Mag. Stefan Szyszkowitz
321.254.597  Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
321.254.597  Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen
92,47 %  Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals
319.309.978  Ja-Stimmen (=99,39 %) 
1.944.619  Nein-Stimmen (=0,61 %) 

TOP 7.6 Wahlen in den Aufsichtsrat - Dipl. Ing. Peter Weinelt
321.254.597  Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:
321.254.597  Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen
92,47 %  Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals
319.278.049  Ja-Stimmen (=99,38 %) 
1.976.548  Nein-Stimmen (=0,62 %) 


21.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: VERBUND AG
Am Hof 6A
1010 Wien
Österreich
Telefon: 0043-1-53113-52604
Fax: 0043-1-53113-52694
E-Mail: investor-relations@verbund.com
Internet: www.verbund.com
ISIN: AT0000746409
WKN: 877738
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2312450  21.04.2026 CET/CEST

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