EQS-HV: VERBUND AG: Abstimmungsergebnisse zur 79. ordentlichen Hauptversammlung der Verbund AG am 21. April 2026

EQS-News: Verbund AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung

VERBUND AG: Abstimmungsergebnisse zur 79. ordentlichen Hauptversammlung der Verbund AG am 21. April 2026



21.04.2026 / 20:08 CET/CEST

Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung, übermittelt durch EQS News

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Verbund AG, Wien

Ordentliche Hauptversammlung am 21.04.2026

Abstimmungsergebnisse zur 79. ordentlichen Hauptversammlung der Verbund AG am 21. April 2026

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2025 ausgewiesenen Bilanzgewinnes

321.263.238 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:

321.263.238 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen

92,47 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals

321.263.138 Ja-Stimmen (=99,99 %)

100 Nein-Stimmen (=0,01 %)

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025

321.095.758 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:

321.095.758 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen

92,42 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals

320.844.559 Ja-Stimmen (=99,92 %)

251.199 Nein-Stimmen (=0,08 %)

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025

321.079.243 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:

321.079.243 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen

92,42 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals

320.446.363 Ja-Stimmen (=99,80 %)

632.880 Nein-Stimmen (=0,20 %)

TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers, Konzernabschlussprüfers und Prüfers der konsolidierten Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026.

321.251.450 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:

321.251.450 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen

92,47 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals

320.954.908 Ja-Stimmen (=99,91 %)

296.542 Nein-Stimmen (=0,09 %)

TOP 6 Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands- und der Aufsichtsratsmitglieder der VERBUND AG für das Geschäftsjahr 2025

321.257.014 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:

321.257.014 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen

92,47 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals

317.371.766 Ja-Stimmen (=98,79 %)

3.885.248 Nein-Stimmen (=1,21 %)

TOP 7.1 Wahlen in den Aufsichtsrat - Dr. Edith Hlawati

321.237.300 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:

321.237.300 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen

92,46 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals

317.026.467 Ja-Stimmen (=98,69 %)

4.210.833 Nein-Stimmen (=1,31 %)

TOP 7.2 Wahlen in den Aufsichtsrat - Mag. Jürgen Roth

321.261.594 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:

321.261.594 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen

92,47 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals

319.830.915 Ja-Stimmen (=99,55 %)

1.430.679 Nein-Stimmen (=0,45 %)

TOP 7.3 Wahlen in den Aufsichtsrat - Mag. Christa Schlager

321.261.594 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:

321.261.594 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen

92,47 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals

320.114.234 Ja-Stimmen (=99,64 %)

1.147.360 Nein-Stimmen (=0,36 %)

TOP 7.4 Wahlen in den Aufsichtsrat - Dr. Sabine Stock

321.254.499 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:

321.254.499 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen

92,47 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals

320.569.666 Ja-Stimmen (=99,79 %)

684.833 Nein-Stimmen (=0,21 %)

TOP 7.5 Wahlen in den Aufsichtsrat - Mag. Stefan Szyszkowitz

321.254.597 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:

321.254.597 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen

92,47 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals

319.309.978 Ja-Stimmen (=99,39 %)

1.944.619 Nein-Stimmen (=0,61 %)

TOP 7.6 Wahlen in den Aufsichtsrat - Dipl. Ing. Peter Weinelt

321.254.597 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden:

321.254.597 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen

92,47 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals

319.278.049 Ja-Stimmen (=99,38 %)

1.976.548 Nein-Stimmen (=0,62 %)