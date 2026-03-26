Vossloh Aktie

Vossloh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766710 / ISIN: DE0007667107

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26.03.2026 15:05:23

EQS-HV: Vossloh Aktiengesellschaft: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 06.05.2026 in Düsseldorf mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Vossloh Aktiengesellschaft: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 06.05.2026 in Düsseldorf mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

26.03.2026 / 15:05 CET/CEST
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch EQS News
- ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

260311001545_00-0.jpg
Vossloh Aktiengesellschaft Werdohl Wertpapier-Kenn-Nr.: 766 710
ISIN: DE 000 766 710 7 Berichtigung der am 25. März 2026 veröffentlichten Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Vossloh Aktiengesellschaft für den 6. Mai 2026

Aufgrund eines redaktionellen Versehens in der Bekanntmachung der Einladung wurde im Überblick über die Tagesordnung unter „1.“ der Text nicht vollständig dargestellt.

Der berichtigte Tagesordnungspunkt 1 muss wie folgt lauten:

"1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Zusammengefassten Lageberichts für die Vossloh Aktiengesellschaft und den Konzern zum 31. Dezember 2025 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025"

Im Übrigen bleibt die am 25. März 2026 im Bundesanzeiger veröffentlichte Fassung unverändert. Von einer erneuten Wiedergabe wird daher abgesehen.

 

Werdohl, im März 2026

Vossloh Aktiengesellschaft

Der Vorstand


26.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vossloh Aktiengesellschaft
Vosslohstraße 4
58791 Werdohl
Deutschland
Telefon: +49 2392 52682
E-Mail: Jeannette.Prinz@vossloh.com
Internet: https://www.vossloh.com/
ISIN: DE0007667107

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2298692  26.03.2026 CET/CEST

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