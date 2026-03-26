EQS-HV: Vossloh Aktiengesellschaft: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 06.05.2026 in Düsseldorf mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

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EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Vossloh Aktiengesellschaft: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 06.05.2026 in Düsseldorf mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
26.03.2026 / 15:05 CET/CEST
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch EQS News
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Vossloh Aktiengesellschaft
Werdohl
Wertpapier-Kenn-Nr.: 766 710
ISIN: DE 000 766 710 7
Berichtigung der am 25. März 2026 veröffentlichten Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Vossloh Aktiengesellschaft für den 6. Mai 2026
Aufgrund eines redaktionellen Versehens in der Bekanntmachung der Einladung wurde im Überblick über die Tagesordnung unter „1.“ der Text nicht vollständig dargestellt.
Der berichtigte Tagesordnungspunkt 1 muss wie folgt lauten:
"1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Zusammengefassten Lageberichts für die Vossloh Aktiengesellschaft und den Konzern zum 31. Dezember 2025 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025"
Im Übrigen bleibt die am 25. März 2026 im Bundesanzeiger veröffentlichte Fassung unverändert. Von einer erneuten Wiedergabe wird daher abgesehen.
Werdohl, im März 2026
Vossloh Aktiengesellschaft
Der Vorstand
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vossloh Aktiengesellschaft
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|Vosslohstraße 4
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|58791 Werdohl
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|+49 2392 52682
|E-Mail:
|Jeannette.Prinz@vossloh.com
|Internet:
|https://www.vossloh.com/
|ISIN:
|DE0007667107
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