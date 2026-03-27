EQS-HV: Wacker Neuson SE: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 13.05.2026 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

Aufgrund eines redaktionellen Versehens in der Bekanntmachung der Einladung wurde im Abschnitt „II. Weitere Angaben zur Einberufung“ unter Punkt „3. Stimmrechtsvertretung“ eine E-Mail-Adresse nicht korrekt dargestellt.

Der berichtigte Absatz in Abschnitt 3 muss wie folgt lauten:

"Ein Formular zur Eintrittskartenbestellung für einen Bevollmächtigten und die individuellen Zugangsdaten für die Nutzung des passwortgeschützten Internetservice werden den am 22. April 2026, 00:00 Uhr (MESZ), mit ihrer Anschrift im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Aktionären zusammen mit der Hauptversammlungseinladung übersandt. Ein entsprechendes Formular zur Eintrittskartenbestellung für einen Bevollmächtigten sowie ein Formular zur Vollmachtserteilung stehen auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter

zum Download bereit. Es kann zudem kostenfrei bei der Gesellschaft z. B. per E-Mail unter

angefordert werden. Formulare zur Vollmachtserteilung stehen auch während der Hauptversammlung zur Verfügung."

Im Übrigen bleibt die am 27. März 2026 im Bundesanzeiger veröffentlichte Fassung unverändert. Von einer erneuten Wiedergabe wird daher abgesehen.