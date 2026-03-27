EQS-HV: Wacker Neuson SE: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 13.05.2026 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

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EQS-News: Wacker Neuson SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Wacker Neuson SE: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 13.05.2026 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
27.03.2026 / 17:45 CET/CEST
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch EQS News
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Wacker Neuson SE
München
ISIN: DE000WACK012
WKN: WACK01
Berichtigung der am 27. März 2026 veröffentlichten Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Wacker Neuson SE für den 13. Mai 2026
Aufgrund eines redaktionellen Versehens in der Bekanntmachung der Einladung wurde im Abschnitt „II. Weitere Angaben zur Einberufung“ unter Punkt „3. Stimmrechtsvertretung“ eine E-Mail-Adresse nicht korrekt dargestellt.
Der berichtigte Absatz in Abschnitt 3 muss wie folgt lauten:
"Ein Formular zur Eintrittskartenbestellung für einen Bevollmächtigten und die individuellen Zugangsdaten für die Nutzung des passwortgeschützten Internetservice werden den am 22. April 2026, 00:00 Uhr (MESZ), mit ihrer Anschrift im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Aktionären zusammen mit der Hauptversammlungseinladung übersandt. Ein entsprechendes Formular zur Eintrittskartenbestellung für einen Bevollmächtigten sowie ein Formular zur Vollmachtserteilung stehen auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.wackerneusongroup.com/hv
zum Download bereit. Es kann zudem kostenfrei bei der Gesellschaft z. B. per E-Mail unter
wackerneuson@meet2vote.de
angefordert werden. Formulare zur Vollmachtserteilung stehen auch während der Hauptversammlung zur Verfügung."
Im Übrigen bleibt die am 27. März 2026 im Bundesanzeiger veröffentlichte Fassung unverändert. Von einer erneuten Wiedergabe wird daher abgesehen.
München, im März 2026
Wacker Neuson SE
Der Vorstand
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wacker Neuson SE
|
|Preußenstraße 41
|
|80809 München
|
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@wackerneuson.com
|Internet:
|https://www.wackerneusongroup.com/hv
|ISIN:
|DE000WACK012
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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|Ende der Mitteilung
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