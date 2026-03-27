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WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012

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27.03.2026 17:45:24

EQS-HV: Wacker Neuson SE: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 13.05.2026 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

EQS-News: Wacker Neuson SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Wacker Neuson SE: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 13.05.2026 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

27.03.2026 / 17:45 CET/CEST
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch EQS News
- ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Wacker Neuson SE München ISIN: DE000WACK012
WKN: WACK01 Berichtigung der am 27. März 2026 veröffentlichten Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Wacker Neuson SE für den 13. Mai 2026

Aufgrund eines redaktionellen Versehens in der Bekanntmachung der Einladung wurde im Abschnitt „II. Weitere Angaben zur Einberufung“ unter Punkt „3. Stimmrechtsvertretung“ eine E-Mail-Adresse nicht korrekt dargestellt.

Der berichtigte Absatz in Abschnitt 3 muss wie folgt lauten:

"Ein Formular zur Eintrittskartenbestellung für einen Bevollmächtigten und die individuellen Zugangsdaten für die Nutzung des passwortgeschützten Internetservice werden den am 22. April 2026, 00:00 Uhr (MESZ), mit ihrer Anschrift im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Aktionären zusammen mit der Hauptversammlungseinladung übersandt. Ein entsprechendes Formular zur Eintrittskartenbestellung für einen Bevollmächtigten sowie ein Formular zur Vollmachtserteilung stehen auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.wackerneusongroup.com/hv

zum Download bereit. Es kann zudem kostenfrei bei der Gesellschaft z. B. per E-Mail unter

wackerneuson@meet2vote.de

angefordert werden. Formulare zur Vollmachtserteilung stehen auch während der Hauptversammlung zur Verfügung."

Im Übrigen bleibt die am 27. März 2026 im Bundesanzeiger veröffentlichte Fassung unverändert. Von einer erneuten Wiedergabe wird daher abgesehen.

 

München, im März 2026

Wacker Neuson SE

Der Vorstand


27.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wacker Neuson SE
Preußenstraße 41
80809 München
Deutschland
E-Mail: ir@wackerneuson.com
Internet: https://www.wackerneusongroup.com/hv
ISIN: DE000WACK012
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2299622  27.03.2026 CET/CEST

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