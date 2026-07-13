EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2026

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2026



13.07.2026 / 17:30 CET/CEST

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2026

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum 30. Juni 2026 und damit nach Ausschüttung der von der ordentlichen Hauptversammlung am 22. Mai 2026 beschlossenen Dividende in Höhe von 0,65 € je Stamm- und Vorzugsaktie bei 18,32 € je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.

Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 10,40 Euro, die ES-Stammaktie bei 12,50 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 30. Juni 2026:

Siltronic AG

Sartorius AG (Vorzüge)

Sixt SE (Stämme)

Target Corp.

Waste Management

The Walt Disney Company

Nestlé SA

SAP SE

American Water Works Company

McCormick

Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien- Fonds (A2N82J) und in verschiedenen Unternehmensanleihen sowie einer kurzlaufenden Bundesanleihe investiert.

Susanne Neuschäffer

Vorstand

Effecten-Spiegel AG,

Postfach 102243, 40013 Düsseldorf

Tel. (0211) 683022

Fax (0211) 6912998

E-Mail: info@effecten-spiegel.de

Internet: www.effecten-spiegel.com

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.