EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2026

EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2026



17.04.2026 / 18:05 CET/CEST

Net Asset Value, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2026

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum 31.03.2026 bei 18,76 € je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.

Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 10,10 Euro, die ES-Stammaktie bei 12,70 Euro. Der Hauptversammlung am 22. Mai 2026 wird vorgeschlagen, 0,65 € Dividende je gewinnberechtigter Vorzugs- und Stammaktie für das Geschäftsjahr 2025 auszuschütten.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 31. März 2026:

Sixt SE (Stämme)

Sartorius AG (Vorzüge)

The Walt Disney Company

SAP SE

Nestlé SA

Target Corp

American Water Works Company

Coloplast AS

Johnson & Johnson

Siltronic AG



Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien- Fonds (A2N82J) und in verschiedenen Unternehmensanleihen sowie einer kurzlaufenden Bundesanleihe investiert.

Susanne Neuschäffer

Vorstand

Effecten-Spiegel AG,

Postfach 102243, 40013 Düsseldorf

Tel. (0211) 683022

Fax (0211) 6912998

E-Mail: info@effecten-spiegel.de

Internet: www.effecten-spiegel.com

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.