Effecten-Spiegel Aktie
WKN: 564760 / ISIN: DE0005647606
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17.04.2026 18:05:03
EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2026
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EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG
/ Schlagwort(e): Net Asset Value
Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2026
Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum 31.03.2026 bei 18,76 € je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.
Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 10,10 Euro, die ES-Stammaktie bei 12,70 Euro. Der Hauptversammlung am 22. Mai 2026 wird vorgeschlagen, 0,65 € Dividende je gewinnberechtigter Vorzugs- und Stammaktie für das Geschäftsjahr 2025 auszuschütten.
Zum Portfolio:
Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 31. März 2026:
Sixt SE (Stämme)
Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien-Fonds (A2N82J) und in verschiedenen Unternehmensanleihen sowie einer kurzlaufenden Bundesanleihe investiert.
Susanne Neuschäffer
Effecten-Spiegel AG,
Hinweis:
Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.
17.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Effecten-Spiegel AG
|Tiergartenstraße 17
|40237 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|0211 - 68 30 22
|Fax:
|0211 - 69 12 998
|E-Mail:
|info@effecten-spiegel.de
|Internet:
|www.effecten-spiegel.com
|ISIN:
|DE0005647606, DE0005647630
|WKN:
|564760, 564763
|Börsen:
|Freiverkehr in München, Stuttgart
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2310646 17.04.2026 CET/CEST
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