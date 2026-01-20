Effecten-Spiegel Aktie
WKN: 564760 / ISIN: DE0005647606
20.01.2026 18:00:03
EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2025
EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG
/ Schlagwort(e): Net Asset Value
Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2025
Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum 31.12.2025 bei 19,62 Euro je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 30. Mai 2025 Anfang Juni insgesamt 7.007.262,00 Euro an Liquidität bzw. 2,00 Euro je dividendenberechtigter Vorzugs- und Stammaktie als Dividende für das Geschäftsjahr 2024 abgeflossen sind und dadurch der Nettoinventarwert um diese Summe gemindert wurde.
Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 10,80 Euro, die ES-Stammaktie bei 13,00 Euro.
Zum Portfolio:
Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 31. Dezember 2025:
Sartorius (Vorzüge)
Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien-Fonds (A2N82J) und in verschiedenen Unternehmensanleihen investiert.
Susanne Neuschäffer
Effecten-Spiegel AG,
Hinweis:
Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.
20.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Effecten-Spiegel AG
|Tiergartenstraße 17
|40237 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|0211 - 68 30 22
|Fax:
|0211 - 69 12 998
|E-Mail:
|info@effecten-spiegel.de
|Internet:
|www.effecten-spiegel.com
|ISIN:
|DE0005647606, DE0005647630
|WKN:
|564760, 564763
|Börsen:
|Freiverkehr in München, Stuttgart
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2263194 20.01.2026 CET/CEST
