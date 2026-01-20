EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2025

EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2025



20.01.2026 / 18:00 CET/CEST

Net Asset Value, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2025

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum 31.12.2025 bei 19,62 Euro je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 30. Mai 2025 Anfang Juni insgesamt 7.007.262,00 Euro an Liquidität bzw. 2,00 Euro je dividendenberechtigter Vorzugs- und Stammaktie als Dividende für das Geschäftsjahr 2024 abgeflossen sind und dadurch der Nettoinventarwert um diese Summe gemindert wurde.

Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 10,80 Euro, die ES-Stammaktie bei 13,00 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 31. Dezember 2025:

Sartorius (Vorzüge)

Sixt SE (Stämme)

The Walt Disney Company

Coloplast AS

Johnson & Johnson

McCormick

Nestlé SA

Danaher

American Water Works Company

Dürr

Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien- Fonds (A2N82J) und in verschiedenen Unternehmensanleihen investiert.

Susanne Neuschäffer

Vorstand

Effecten-Spiegel AG,

Postfach 102243, 40013 Düsseldorf

Tel. (0211) 683022

Fax (0211) 6912998

E-Mail: info@effecten-spiegel.de

Internet: www.effecten-spiegel.com

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.