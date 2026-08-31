EQS-NAV: Scherzer & Co. AG: Net Asset Value zum 31.08.2026

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Scherzer & Co. AG: Net Asset Value zum 31.08.2026



31.08.2026 / 17:24 CET/CEST

Net Asset Value, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Tageswert der Portfoliopositionen der Scherzer & Co. AG zum 31.08.2026



Der Tageswert der Portfoliopositionen der Scherzer & Co. AG beträgt unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft per 31.08.2026 3,52 Euro je Aktie. Auf Basis eines Kursniveaus von 2,66 Euro notiert die Scherzer & Co. AG damit etwa 24,4% unter dem Inventarwert vom 31.08.2026. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen basiert. Nachbesserungsrechte und eventuell anfallende Steuern werden in der Portfoliobewertung nicht berücksichtigt.



Zum Portfolio:



Die zehn größten Aktienpositionen der Gesellschaft zum 31. August 2026 sind (geordnet nach Positionsgröße auf Basis der aktuellen Kurse):



Allerthal-Werke AG,

Rocket Internet SE,

1&1 AG,

Weleda AG PS,

RM Rheiner Management AG,

Horus AG,

Data Modul AG,

Redcare Pharmacy N.V.,

AG für Erstellung billiger Wohnhäuser in Winterthur,

K+S AG.



1&1 AG: Mittels einer Directors‘-Dealings-Meldung wurde veröffentlicht, dass United Internet vom 17.08.2026 bis zum 30.06.2027 bis zu 6 Mio. 1&1-Aktien erwerben möchte. Sollten die gesamten 6 Mio. Aktien erworben werden, erhöht sich der Anteil von United Internet auf 89,85%.



K+S AG: Im Rahmen der Q2-Berichterstattung hob K+S die Prognose für 2026 an. Das Unternehmen erwartet nunmehr ein EBITDA zwischen 680 und 760 Mio. EUR (bisherige Prognose: 630 bis 730 Mio. EUR; 2025: 613 Mio. EUR) sowie einen positiven Wert in mittlerer bis höherer zweistelliger Millionenhöhe beim bereinigten Freien Cashflow (bisherige Prognose: mindestens ausgeglichen). Wir nutzten den folgenden Kursanstieg zur Reduzierung unserer Beteiligung.



Redcare Pharmacy N.V.: Peter Schmid von Linstow löst Olaf Heinrich im Rahmen eines planmäßigen Führungswechsels als CEO der führenden Online-Apotheke Europas ab.



Norma Group SE: Den starken Kursanstieg im Umfeld des Aktienrückkaufangebots haben wir zum vollständigen Verkauf genutzt.



Rigi Bahnen AG: Die Scherzer & Co. AG hat eine Beteiligung von mehr als 1% an dem fundmental günstig bewerteten Schweizer Bergbahnunternehmen aufgebaut. Die Rigi Bahnen AG betreibt 2 Zahnrad- und 2 Luftseilbahnen in den Kantonen Luzern und Schwyz.



Die aktuelle Unternehmenspräsentation steht auf unserer Homepage www.scherzer-ag.de zum Download bereit.



Der Vorstand

Über die Scherzer & Co. AG:

Die Scherzer & Co. AG ist eine in Köln ansässige Beteiligungsgesellschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, durch sowohl sicherheits- als auch chancenorientierte Investments einen langfristig angelegten Vermögensaufbau zu betreiben. Dabei sieht sich die Gesellschaft als eines der führenden notierten Beteiligungsunternehmen im Bereich Sondersituationen und Corporate Action.



Unter sicherheitsorientierten Gesichtspunkten werden Beteiligungen in Abfindungswerte und Value-Aktien eingegangen, bei denen der Börsenkurs nach unten abgesichert erscheint. Kursstabilisierende Merkmale können hierbei ein „natürlicher Floor“ bei angekündigten bzw. laufenden Strukturmaßnahmen sein oder eine exzellente Bilanz- und Ergebnisqualität im Bereich der Value Aktien.



Investiert wird ebenso in Unternehmen, die bei kalkulierbarem Risiko ein erhöhtes Chancenpotenzial aufweisen. Fokussiert wird insbesondere auf ausgewählte wachstumsstarke Gesellschaften, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufweisen. Analysiert wird der Markt aber auch in Bezug auf Sondersituationen, die aus unterschiedlichsten Gründen attraktive Chance/Risikoverhältnisse bieten können. Darüber hinaus nimmt die Gesellschaft an aussichtsreichen Kapitalmaßnahmen oder Umplatzierungen teil.



Die Aktien der Scherzer & Co. AG notieren im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, München und Stuttgart, im elektronischen Handelssystem Xetra sowie in Tradegate.



Ansprechpartner für Rückfragen:

Dr. Georg Issels

Vorstandsmitglied der Scherzer & Co. AG,

Friesenstraße 50, 50670 Köln



Telefon: (0221) 820 32 - 15

E-Mail: georg.issels@scherzer-ag.de

Internet: www.scherzer-ag.de



Disclaimer:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Scherzer & Co. AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

31.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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