EQS-News: [CN] MHP Hotel AG: Erfolgreiche Umplatzierung von 2.720.000 Aktien bei institutionellen Investoren – Freefloat steigt auf rund 25 Prozent

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[CN] MHP Hotel AG: Erfolgreiche Umplatzierung von 2.720.000 Aktien bei institutionellen Investoren – Freefloat steigt auf rund 25 Prozent



09.06.2026 / 08:45 CET/CEST

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Erfolgreiche Umplatzierung von insgesamt 2.720.000 Aktien zu einem Platzierungspreis von 1,30 Euro je Aktie

Transaktion war überzeichnet – starkes Interesse institutioneller Investoren bestätigt Equity Story

Streubesitz steigt von rund 22 Prozent auf rund 25 Prozent und stärkt die Handelsliquidität sowie Investierbarkeit der Aktie

Gründungsaktionäre bleiben mit 75 Prozent des Grundkapitals beteiligt München, 09. Juni 2026 – Die MHP Hotel AG („MHP“ oder „Gesellschaft“, ISIN: DE000A3E5C24), Betreiber von Premium- und Luxushotels im deutschsprachigen Raum, gibt bekannt, dass im Rahmen einer Umplatzierung insgesamt 2.720.000 MHP-Aktien erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert wurden. Der Platzierungspreis beträgt 1,30 Euro je Aktie. Insgesamt entspricht die Umplatzierung rund 5,9 Prozent des Grundkapitals. Als Verkäufer traten neben weiteren Bestandsaktionären auch die vier Gründungsaktionäre der Gesellschaft auf, die aufgrund der hohen Nachfrage aus dem institutionellen Investorenkreis jeweils 300.000 Aktien aus ihrem Bestand veräußerten. Nach Abschluss der Umplatzierung halten die vier Gründungsaktionäre gemeinsam noch 34,85 Millionen Aktien, was mehr als 75 Prozent des Grundkapitals entspricht. Der Gesellschaft selbst fließen aus der Umplatzierung keine Erlöse zu.



Deutliche Nachfrage bestätigt Vertrauen in die Equity Story

Die Umplatzierung stieß auf breites Interesse seitens institutioneller Investoren. Durch die Umplatzierung erhöht sich der Streubesitz von zuletzt rund 22 Prozent auf rund 25 Prozent. Gemeinsam mit der im Juli 2025 erfolgreich abgeschlossenen Kapitalerhöhung, in deren Rahmen rund 3,1 Millionen neue Aktien bei institutionellen Investoren platziert wurden, hat sich der Streubesitz damit seit Sommer 2025 von seinerzeit rund 16 Prozent auf nunmehr rund 25 Prozent des Grundkapitals erhöht. Der gesteigerte Streubesitz verbessert die Handelsliquidität und macht die Aktie für ein breiteres Spektrum gerade institutioneller Anleger investierbarer.



Dr. Jörg Frehse, Vorstandsvorsitzender (CEO) der MHP Hotel AG: „Die erfolgreiche Umplatzierung unterstreicht das wachsende Interesse institutioneller Investoren an der MHP Hotel AG und ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Entwicklung unserer Kapitalmarktpräsenz. Ein höherer Freefloat verbessert die Liquidität der Aktie, erhöht die Sichtbarkeit am Kapitalmarkt und verbreitert unsere Aktionärsbasis. Gleichzeitig bleiben die Gründungsaktionäre beziehungsweise Ankeraktionäre dem Unternehmen weiterhin in erheblichem Umfang verbunden und setzen damit ein klares Zeichen für ihr langfristiges Vertrauen in die Strategie und das Wachstumspotenzial der MHP Hotel AG.“



Starkes Marktumfeld als Rückenwind für das MHP-Portfolio:

Das operative Geschäft der MHP-Gruppe entwickelt sich im laufenden Geschäftsjahr weiterhin positiv. Die Nachfrage im Premium- und Luxussegment bleibt robust, getragen von einer anhaltend hohen internationalen Reisebereitschaft und der Attraktivität europäischer Destinationen. Zusätzlich wirkt die teilweise Umleitung der Reisenachfrage aus den Golfstaaten in Richtung Europa als zusätzlicher Nachfrageimpuls für erstklassige Stadthotels in den DACH-Metropolen. Mit seinem Portfolio an Premium- und Luxushotels in zentralen Lagen ist MHP in diesem Umfeld gut positioniert. Die Zusammenarbeit mit internationalen Marken wie JW Marriott, The Luxury Collection, Conrad Hotels & Resorts, Le Méridien, Hyatt Regency und der Eigenmarke MOOONS sichern MHP den Zugang zu globalen Vertriebskanälen und Loyalitätsprogrammen wie Marriott Bonvoy, Hilton Honors und World of Hyatt mit einem zahlungskräftigen internationalen Reisepublikum.



Die Umplatzierung wurde von der NuWays AG, Hamburg, sowie der Münchmeyer Petersen Capital Markets GmbH, Hamburg, als Investmentberater durchgeführt.



Über MHP

Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwickelt innovative Betreiberkonzepte für Hotels im Premium-Segment, die sich im Besitz namhafter Investoren befinden, und ist Franchisenehmer internationaler Hotelgruppen wie Marriott International, Hilton und Hyatt. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitenden.



Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection, in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt, das Basel Marriott Hotel, der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich, das Hyatt Regency Vienna sowie das Conrad Hamburg zum Portfolio. Ende 2021 startete mit dem MOOONS Vienna das erste Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Mit dem geplanten MOOONS Frankfurt (Eröffnung voraussichtlich 2029) wird die Marke erstmals nach Deutschland expandiert. Darüber hinaus erweitert MHP seine Präsenz in Wien mit dem künftigen Sheraton Vienna (ab Anfang 2027). Die Eröffnung eines Autograph Collection Hotels im Stuttgarter Schlossgartenquartier ist für 2028 vorgesehen. Die Aktien der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, Symbol: CDZ0) sind im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert.



Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note verleihen und auch am lokalen Markt erfolgreich positioniert sind. Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen bilden das Fundament für hohe Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie nachhaltige Profitabilität. www.mhphotels.com



Kontakt Investor Relations

Melanie Bognar

Senior Director Corporate Finance

MHP Hotel Group

melanie.bognar@mhphotels.com

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