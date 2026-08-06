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06.08.2026 08:00:04

EQS-News: 11880 Solutions AG: EBITDA im ersten Halbjahr 2026 um 82 Prozent gesteigert

EQS-News: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht
11880 Solutions AG: EBITDA im ersten Halbjahr 2026 um 82 Prozent gesteigert

06.08.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Essen, 6. August 2026 – Die 11880 Solutions hat das EBITDA im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich auf 1,7 Millionen Euro (1. HJ 2025: EUR 0,9 Mio.) gesteigert. Treiber dieser Entwicklung waren konsequente Effizienzmaßnahmen, durch die Verwaltungskosten signifikant gesenkt wurden. Der Umsatz belief sich auf 25,3 Millionen Euro (1. HJ 2025: EUR 27,2 Mio.).

„Wir haben unsere Ertragskraft trotz eines leicht niedrigeren Umsatzes deutlich gesteigert“, sagt Martin Walter, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. „Wir werden den Weg zu nachhaltiger Profitabilität konsequent weitergehen und zugleich unser Produktportfolio gezielt weiterentwickeln. Mit unserem erfahrenen Team werden wir Produkte und Prozesse durch den gezielten Einsatz von KI noch effizienter und kundenorientierter gestalten.“

Im Digitalgeschäft erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 20,6 Millionen Euro (1. HJ 2025: EUR 22,2 Mio.) und steigerte das EBITDA um rund 64 Prozent auf 1,8 Millionen Euro (1. HJ 2025: EUR 1,1 Mio.).

Der Geschäftsbereich Telefondienstleistungen erreichte einen Umsatz von 4,8 Millionen Euro (1. HJ 2025: EUR 5,0 Mio.) und verbesserte das EBITDA auf minus 0,1 Millionen Euro (1. HJ 2025: EUR -0,2 Mio.). Während das Anrufvolumen bei der Telefonauskunft 11880 in den vergangenen 20 Jahren im Durchschnitt jährlich um rund 20 Prozent zurückging, verlor der marktbedingte Rückgang zuletzt an Tempo und lag nur noch bei 7 Prozent. Im Bereich Call Center Services stieg die Nachfrage an. Immer mehr Unternehmen setzen wieder verstärkt auf persönlichen Kundenservice statt auf rein automatisierte Leistungen.

Mit dem konsequenten Kostenmanagement der vergangenen Monate hat die 11880 Solutions AG eine solide Basis für die Weiterentwicklung des Geschäfts geschaffen. Derzeit erarbeitet das Unternehmen eine mittelfristige Strategie, mit der die Produkte gezielt weiterentwickelt und um einen spürbaren Kundenmehrwert ergänzt werden sollen.

Den vollständigen Halbjahresbericht 2026 finden Sie hier: https://ir.11880.com/finanzberichte

 


Kontakt:
Anja Meyer
11880 Solutions AG
Tel.: 0201 / 8099-188
E-Mail: anja.meyer@11880.com

06.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: 11880 Solutions AG
Baumstraße 23
45128 Essen
Deutschland
Telefon: 0201-80990
E-Mail: info@11880.com
Internet: www.11880.com
ISIN: DE0005118806, DE0005118806, ,
WKN: 511880, 511880
Indizes: Prime All Share
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200VWMMJ6ZN48DH82
EQS News ID: 2378154

 
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2378154  06.08.2026 CET/CEST

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