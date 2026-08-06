11880 Solutions Aktie
WKN: 511880 / ISIN: DE0005118806
|
06.08.2026 08:00:04
EQS-News: 11880 Solutions AG: EBITDA im ersten Halbjahr 2026 um 82 Prozent gesteigert
|
EQS-News: 11880 Solutions AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht
Essen, 6. August 2026 – Die 11880 Solutions hat das EBITDA im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich auf 1,7 Millionen Euro (1. HJ 2025: EUR 0,9 Mio.) gesteigert. Treiber dieser Entwicklung waren konsequente Effizienzmaßnahmen, durch die Verwaltungskosten signifikant gesenkt wurden. Der Umsatz belief sich auf 25,3 Millionen Euro (1. HJ 2025: EUR 27,2 Mio.).
„Wir haben unsere Ertragskraft trotz eines leicht niedrigeren Umsatzes deutlich gesteigert“, sagt Martin Walter, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. „Wir werden den Weg zu nachhaltiger Profitabilität konsequent weitergehen und zugleich unser Produktportfolio gezielt weiterentwickeln. Mit unserem erfahrenen Team werden wir Produkte und Prozesse durch den gezielten Einsatz von KI noch effizienter und kundenorientierter gestalten.“
Im Digitalgeschäft erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 20,6 Millionen Euro (1. HJ 2025: EUR 22,2 Mio.) und steigerte das EBITDA um rund 64 Prozent auf 1,8 Millionen Euro (1. HJ 2025: EUR 1,1 Mio.).
Der Geschäftsbereich Telefondienstleistungen erreichte einen Umsatz von 4,8 Millionen Euro (1. HJ 2025: EUR 5,0 Mio.) und verbesserte das EBITDA auf minus 0,1 Millionen Euro (1. HJ 2025: EUR -0,2 Mio.). Während das Anrufvolumen bei der Telefonauskunft 11880 in den vergangenen 20 Jahren im Durchschnitt jährlich um rund 20 Prozent zurückging, verlor der marktbedingte Rückgang zuletzt an Tempo und lag nur noch bei 7 Prozent. Im Bereich Call Center Services stieg die Nachfrage an. Immer mehr Unternehmen setzen wieder verstärkt auf persönlichen Kundenservice statt auf rein automatisierte Leistungen.
Mit dem konsequenten Kostenmanagement der vergangenen Monate hat die 11880 Solutions AG eine solide Basis für die Weiterentwicklung des Geschäfts geschaffen. Derzeit erarbeitet das Unternehmen eine mittelfristige Strategie, mit der die Produkte gezielt weiterentwickelt und um einen spürbaren Kundenmehrwert ergänzt werden sollen.
Den vollständigen Halbjahresbericht 2026 finden Sie hier: https://ir.11880.com/finanzberichte
Kontakt:
Anja Meyer
11880 Solutions AG
Tel.: 0201 / 8099-188
E-Mail: anja.meyer@11880.com
06.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|11880 Solutions AG
|Baumstraße 23
|45128 Essen
|Deutschland
|Telefon:
|0201-80990
|E-Mail:
|info@11880.com
|Internet:
|www.11880.com
|ISIN:
|DE0005118806, DE0005118806, ,
|WKN:
|511880, 511880
|Indizes:
|Prime All Share
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200VWMMJ6ZN48DH82
|EQS News ID:
|2378154
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2378154 06.08.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu 11880 Solutions AG
Analysen zu 11880 Solutions AG
Aktien in diesem Artikel
|11880 Solutions AG
|0,42
|2,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.