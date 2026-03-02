11880 Solutions Aktie

WKN: 511880 / ISIN: DE0005118806

02.03.2026 08:15:03

EQS-News: 11880 Solutions AG ist offizieller Google Premium-Partner 2026: Großer Erfolg im digitalen Marketing

EQS-News: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Kooperation
11880 Solutions AG ist offizieller Google Premium-Partner 2026: Großer Erfolg im digitalen Marketing

02.03.2026 / 08:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Essen, 2. März 2026 – Großer Erfolg für die 11880 Solutions AG: Das Unternehmen ist offizieller Premium-Partner 2026 im Rahmen des Google Partners-Programms. Damit zählt 11880 Solutions zu den erfolgreichsten drei Prozent aller Google-Partner in Deutschland. Die Auszeichnung bestätigt die langjährige Expertise im Bereich Suchmaschinenwerbung und die konsequente Ausrichtung auf messbare Kundenerfolge.

„Suchmaschinen-Werbung ist seit vielen Jahren ein zentraler Baustein unserer Online-Marketing-Kampagnen, die wir für unsere KMU-Kunden entwickeln, um ihre Auffindbarkeit im Internet nachhaltig zu stärken. Unsere Kunden sollen genau dann gefunden werden, wenn ihre eigenen Kunden aktiv suchen“, erklärt Birgit Hausmann, General Manager Operations der 11880 Solutions AG. „Dass Google unsere Leistungen nun mit dem Premium-Status honoriert, macht uns stolz und bestätigt unseren Qualitätsanspruch.“

Mit dem 11880-Produkt Suchmaschinenwerbung werden Anzeigen genau dann ausgespielt, wenn Verbraucher konkret nach passenden Angeboten suchen – im entscheidenden Moment der Kaufentscheidung. Mit einem Klick gelangen sie direkt auf die verlinkte Website des 11880-Unternehmenskunden, der so von qualifizierten Kontakten, mehr Reichweite und messbaren Ergebnissen profitiert.

Im Februar 2026 hat Google im Rahmen seines Partner-Programms den Premium-Partner-Status vergeben und damit die weltweit erfolgreichsten Partner im digitalen Marketing ausgezeichnet. Als Premium-Partner 2026 in Deutschland hat 11880 Solutions nicht nur herausragende Expertise im Bereich Google Ads bewiesen, sondern auch seine Kompetenz im Aufbau neuer Kundenbeziehungen und in der nachhaltigen Weiterentwicklung bestehender Kunden unterstrichen.

„Wir nehmen die Auszeichnung als Ansporn, die digitale Sichtbarkeit unserer KMU-Kunden auch künftig auf Spitzenniveau auszubauen“, so Birgit Hausmann.
 

 


02.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: 11880 Solutions AG
Baumstraße 23
45128 Essen
Deutschland
Telefon: 0201-80990
E-Mail: info@11880.com
Internet: www.11880.com
ISIN: DE0005118806, DE0005118806, ,
WKN: 511880, 511880
Indizes: Prime All Share
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2283426

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2283426  02.03.2026 CET/CEST

11880 Solutions AG

11880 Solutions AG 0,57 -0,88% 11880 Solutions AG

