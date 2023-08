EQS-News: 123fahrschule erwirtschaftet im ersten Halbjahr 2023 erstmals positives Konzern-EBITDA

EQS-News: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Die 123fahrschule erwirtschaftet sowohl im ersten Halbjahr 2023 als auch in jedem Monat des H1 ein positives EBITDA und steigert den Umsatz in allen Segmenten Köln, 23. August 2023 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9; Ticker-Symbol: 123F, Primärmarkt Börse Düsseldorf), eine digital getriebene Fahrschulkette in Deutschland mit Fokus auf E-Learning, dokumentiert im Halbjahresbericht 2023 den besten Geschäftsverlauf seit Bestehen. Neben einer deutlichen Umsatzsteigerung um 36 % auf 10,44 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum 7,68 Mio. Euro) konnte die 123fahrschule vor allem dank der im Dezember 2022 beschlossenen Optimierungsmaßnahmen für den Geschäftsbetrieb und den damit verbundenen Kosteneinsparungsmaßnahmen im ersten Halbjahr 2023 ein positives EBITDA erzielen. Damit erwirtschaftet die 123fahrschule im ersten Halbjahr 2023 ein konsolidiertes Konzern-EBITDA von 0,20 Mio. Euro eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreszeitraum (-1,19 Mio. Euro) um 117,0%. Der Umsatz konnte in allen drei Geschäftsfeldern teils deutlich gesteigert werden. Mit dem operativen Betrieb der Fahrschulen konnte durch bundesweite Ausbildung von Fahrschülern im Privatkundenbereich 7,97 Mio. Euro (Vj. 6,15 Mio. Euro) umgesetzt werden, im Segment Bildungsträger und in der Berufskraftfahrerausbildung wurde ein Umsatz von 1,13 Mio. Euro (Vj. 0,27 Mio. Euro) erzielt und die Fahrlehrerausbildung trug 1,34 Mio. Euro (Vj. 1.27 Mio. Euro) zum Konzernumsatz bei. Nachdem zum Ende des ersten Geschäftshalbjahres alle Optimierungsmaßnahmen aus Dezember 2022 erfolgreich abgeschlossen wurden, erwartet der Vorstand auch für das zweite Halbjahr 2023 eine weiterhin positive Entwicklung des Geschäftsverlaufs. Diese Erwartung wird auch durch weitere positive Kennzahlen zum Ende des ersten Halbjahres untermauert. So liegt der NPS (Net Promoter Score) laut Geschäftsbericht bei 66 und mit 100.457 Fahrstunden wurde der Vorjahreswert um 18,0 % übertroffen. __________________________________________________________________________ Über die 123fahrschule SE Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt auf der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Mit bundesweit mehr als 60 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren.

