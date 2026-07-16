EQS-News: 123fahrschule SE: Solides erstes Halbjahr 2026 – Kerngeschäft entwickelt sich positiv; FahrerWerk expandiert mit erstem Kooperationspartner

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123fahrschule SE: Solides erstes Halbjahr 2026 – Kerngeschäft entwickelt sich positiv; FahrerWerk expandiert mit erstem Kooperationspartner



16.07.2026 / 08:27 CET/CEST

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123fahrschule SE: Solides erstes Halbjahr 2026 – Kerngeschäft entwickelt sich positiv; FahrerWerk expandiert mit erstem Kooperationspartner

Köln, 16.07.2026

Konzernumsatz trotz rückläufigem Markt leicht auf EUR 13,0 Mio. gesteigert (H1 2025: EUR 12,9 Mio.); bereinigtes EBITDA bei rund EUR 1,1 Mio.

Foerst GmbH: Hohe Visibilität durch Fahrschulreform als Nachfragetreiber lässt auf starkes zweites Halbjahr schließen

FahrerWerk gewinnt ersten Kooperationspartner – Asset-light Expansion bundesweit auf fünf neue Standorte eingeleitet

Prognose für 2026 von EUR 1,5 bis 2,5 Mio. EBITDA bestätigt; beschleunigte Wachstumsphase ab 2027

Solides erstes Halbjahr gegen den Markttrend

Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker: 123F, Primärmarkt: Düsseldorf) hat auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen das erste Halbjahr 2026 erfolgreich abgeschlossen. Der Konzernumsatz stieg trotz eines rückläufigen Marktumfelds leicht auf rund EUR 13,0 Mio. (H1 2025: EUR 12,9 Mio.). Das Konzern-EBITDA belief sich infolge planmäßiger Wachstumsinvestitionen auf rund EUR 0,85 Mio. bzw. darum bereinigt auf rund EUR 1,1 Mio. (H1 2025: EUR 0,98 Mio.).

123fahrschule: Kerngeschäft verbessert Profitabilität in schwierigem Marktumfeld

Das operative Fahrschulgeschäft entwickelte sich im ersten Halbjahr 2026 robust. Umsatz und EBITDA im Kerngeschäft konnten gegenüber dem Vorjahreszeitraum verbessert werden und bestätigen den Erfolg der abgeschlossenen operativen Bereinigung sowie der konsequent umgesetzten Effizienzmaßnahmen. Damit behauptet sich die 123fahrschule SE in einem Markt, in dem zahlreiche Wettbewerber rückläufige Entwicklungen verzeichnen.

Parallel treibt das Unternehmen die Transformation seines Geschäftsmodells weiter voran. Ein wesentlicher Baustein ist die vollständige Umstellung des Theorieunterrichts auf E-Learning. In diesem Zusammenhang wurde bereits rund die Hälfte der bestehenden Mietverträge gekündigt. Die daraus resultierenden strukturellen Kosteneinsparungen werden die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells weiter erhöhen und die Profitabilität nachhaltig stärken.

Foerst GmbH: Hohe Visibilität für das zweite Halbjahr – Gesetzesreform treibt Nachfrage

Die Konzerntochter Foerst GmbH verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 erwartungsgemäß eine leicht rückläufige Geschäftsentwicklung. Ursächlich hierfür war insbesondere die hohe Vergleichsbasis des Vorjahres, die durch mehrere Großaufträge im ersten Halbjahr 2025 geprägt war.

Für das zweite Halbjahr 2026 erwartet der Vorstand auf Basis des bestehenden Auftragsbestands und der hohen Visibilität eine deutlich stärkere Geschäftsentwicklung. Zusätzliche Impulse ergeben sich aus der zum 1. Januar 2027 in Kraft tretenden gesetzlichen Anerkennung von Fahrsimulatoren für Pflichtbestandteile der Führerscheinausbildung. Die bevorstehende Gesetzesänderung führt bereits heute zu einer spürbar steigenden Nachfrage nach den Simulatorlösungen der Foerst GmbH, da Fahrschulen ihre Investitionen frühzeitig an die neuen regulatorischen Rahmenbedingungen anpassen.

FahrerWerk: Asset-light-Expansion schafft Grundlage für beschleunigtes Wachstum

Mit dem Abschluss einer ersten strategischen Kooperation hat die FahrerWerk GmbH ihre regionale Präsenz deutlich ausgebaut. Durch den Kooperationspartner wurden zusätzliche Standorte in Hamburg, Hannover, Erfurt, Halle/Leipzig sowie Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt erschlossen und die bundesweite Abdeckung signifikant erweitert.

Das Asset-light-Modell sieht vor, dass FahrerWerk Marke, Ausbildungskonzept und digitale Infrastruktur bereitstellt, während der Kooperationspartner die lokale operative Umsetzung und Standortinfrastruktur übernimmt. Dadurch kann das Netzwerk ohne nennenswerte eigene Investitionen skaliert werden. Der Vorstand beabsichtigt, dieses Kooperationsmodell schrittweise bundesweit auszurollen und erwartet daraus eine höhere Marketingeffizienz sowie eine stärkere Markenpräsenz.

Operativ entwickelte sich das Geschäft der Konzerntochter im ersten Halbjahr 2026 erwartungsgemäß noch verhalten. Aufgrund der langen Kurslaufzeiten sowie der Vorlaufzeiten bei Teilnehmergewinnung und Förderprozessen wirken sich die eingeleiteten Maßnahmen zeitlich verzögert auf Umsatz und Ergebnis aus. Für das zweite Halbjahr 2026 erwartet der Vorstand eine spürbare Belebung bei Auslastung und Anmeldezahlen. Die volle Ergebniswirkung der eingeleiteten Wachstumsmaßnahmen dürfte sich ab dem Geschäftsjahr 2027 entfalten.

Boris Polenske, Gründer und Vorstand der 123fahrschule SE:

„Mit unserem ersten Kooperationspartner hat FahrerWerk einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur bundesweiten Präsenz erreicht. Fünf neue Standorte auf einen Schlag sind ein starkes Signal dafür, dass unser Modell auch für externe Partner attraktiv ist. In den kommenden Monaten wollen wir unser Netz weiter ausbauen und eine deutschlandweite Abdeckung ermöglichen.“

Ausblick: Deutliche Ergebnisverbesserung im zweiten Halbjahr und Wachstumsphase ab 2027

Der Vorstand erwartet für das zweite Halbjahr 2026 eine spürbare Verbesserung der operativen Entwicklung in allen drei Konzerngesellschaften. Vor diesem Hintergrund wird die EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr 2026 in einer Bandbreite von EUR 1,5 Mio. bis EUR 2,5 Mio. unverändert bestätigt. Mit dem Inkrafttreten der Fahrschulreform zum 1. Januar 2027 sieht der Vorstand die Grundlage für den Beginn einer neuen Wachstumsphase.

Boris Polenske ergänzt:

„Das erste Halbjahr 2026 ist planmäßig verlaufen und bestätigt unsere strategische Ausrichtung. Während sich unser Kerngeschäft kontinuierlich verbessert, sehen wir bereits heute eine deutliche Beschleunigung der Nachfrage bei unserer Konzerntochter Foerst. Die bevorstehende Fahrschulreform sorgt für eine hohe Investitionsbereitschaft im Markt, wovon wir als einer der wenigen europäischen Anbieter von Fahrsimulatoren unmittelbar profitieren. Mit der Skalierung unseres Standortnetzwerks, dem Asset-light-Ausbau von FahrerWerk und der regulatorischen Unterstützung ab 2027 verfügen wir über mehrere valide Wachstumstreiber. Unser Ziel ist es, bis 2029 ein bundesweites Netzwerk mit mehr als 650 Standorten und rund 1.200 Fahrlehrern aufzubauen und damit einen Marktanteil von rund 10 % zu erreichen.“

Über die 123fahrschule SE

Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker: 123F, Primärmarkt: Düsseldorf) ist ein KI-getriebenes Ausbildungs- und Technologieunternehmen im deutschen Führerscheinausbildungsmarkt. Das 2016 gegründete Unternehmen entwickelt und betreibt eine integrierte Plattform für die Führerscheinklasse B, bestehend aus KI-gestützter Lernsteuerung, digitalen Theorieformaten und eigenen Fahrsimulatoren. Mit bundesweit über 60 Standorten ist 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und verfolgt eine skalierbare Wachstumsstrategie inklusive einer geplanten Franchise-Expansion.

Zum Unternehmensverbund gehören neben der 123fahrschule SE die FahrerWerk GmbH (Fahrlehrerausbildung an drei Standorten) sowie die Foerst GmbH (Entwicklung und Vertrieb von Fahrsimulatoren für PKW und LKW). Alle drei Einheiten profitieren unmittelbar von der Fahrschulreform zum 1. Januar 2027.

Technologisch verfügt das Unternehmen durch proprietäre Software- und KI-Systeme, eigenentwickelte Fahrsimulatoren sowie einen kontinuierlich wachsenden Datenbestand aus Theorie-, Simulator- und Praxisausbildung über einen in der Branche bislang einzigartigen Vorsprung. Für Investoren markiert 2026 einen zentralen Entwicklungsschritt: Die 123fahrschule entwickelt sich von einem technologiegestützten Ausbildungsanbieter hin zu einer skalierbaren Ausbildungs- und Plattformgesellschaft mit klarer Governance, der Perspektive wiederkehrender Erlösstrukturen und dem Anspruch, die technologische Transformation der Führerscheinausbildung langfristig maßgeblich mitzugestalten.

Ihr Ansprechpartner: Boris Polenske

Kontakt: ir@123fahrschule.de

Mehr Infos: https://123fahrschule.de/investor-relations

Oder: https://fahrschulreform2027.de/

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Bestimmte in dieser Veröffentlichung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Vorstands der 123fahrschule SE. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind. Weder 123fahrschule SE noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. 123fahrschule SE übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.