Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
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07.05.2026 16:15:03
EQS-News: 157. ordentliche Hauptversammlung bei wienerberger: Alle Anträge genehmigt
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EQS-News: Wienerberger AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
157. ordentliche Hauptversammlung bei wienerberger: Alle Anträge genehmigt
Dazu Heimo Scheuch, CEO wienerberger: „Trotz einer herausfordernden globalen Wirtschaftslage haben wir unser Wachstum aktiv gestaltet. Durch die konsequente Optimierung unseres Portfolios und die Stärkung unserer Position in wachstumsstarken Segmenten konnten wir ein solides Ergebnis für unsere Aktionäre erzielen. Mit dem erfolgreichen Closing der Italcer-Transaktion am 30. April und der damit verbundenen Stärkung unseres Geschäfts im Bereich Renovierung und keramische Lösungen sowie dem Closing der Übernahme der Northern Environmental and Water Solutions Group (NEWS Group) in der nordischen Region haben wir weitere wichtige Schritte in unserer Wachstumsstrategie gesetzt und unsere Position insbesondere im Bereich Wassermanagement gezielt ausgebaut. Diesen wertschaffenden Kurs werden wir konsequent fortsetzen und gleichzeitig Innovationen in der gesamten Bauwirtschaft weiter vorantreiben.“
Hauptversammlung bestätigt Dividendenpolitik und Vergütungsbericht
Mit einer starken finanziellen Basis und im Sinne einer langfristig orientierten, ausgewogenen Dividendenpolitik schlug das Unternehmen der 157. ordentlichen Hauptversammlung vor, das letztjährige Rekordniveau von 0,95 € je Aktie beizubehalten. Dem stimmte die Hauptversammlung zu, als Zahltag legte sie den 18. Mai (Montag) fest.
Die Hauptversammlung erteilte den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 die Entlastung, stimmte dem Vergütungsbericht 2025 zu und bestimmte die PwC Wirtschaftsprüfungs GmbH zur Abschlussprüferin.
In den Aufsichtsrat wiedergewählt wurden Thomas Birtel, Marc Grynberg sowie Peter Steiner, der seit 2021 Vorsitzender des Aufsichtsrats ist und diese Funktion weiterhin ausüben wird.
Dazu sagt Steiner: „Das fortlaufende Vertrauen der Aktionärinnen und Aktionäre ist für mich eine große Ehre und Verpflichtung. Die Wienerberger AG hat trotz der weltwirtschaftlichen Lage und der geopolitischen Unsicherheiten ein starkes Jahr hinter sich. Diese Resilienz und die Anpassungsfähigkeit durch Innovationskraft zeichnen das Unternehmen aus. Ich freue mich, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Aufsichtsrat weiterhin dazu beitragen zu können.“
Die Lebensläufe von Peter Steiner, Thomas Birtel und Marc Grynberg sowie alle Beschlüsse der 157. ordentlichen Hauptversammlung finden Sie hier: LINK
07.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wienerberger AG
|Wienerbergerplatz 1
|1100 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43 1 60 192-0
|Fax:
|+43 1 60 192-10159
|E-Mail:
|investor@wienerberger.com
|Internet:
|www.wienerberger.com
|ISIN:
|AT0000831706
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2323182
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2323182 07.05.2026 CET/CEST
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