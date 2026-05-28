EQS-News: 20 Jahre KION – auf der Hauptversammlung 2026 trifft Tradition auf Zukunft

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20 Jahre KION – auf der Hauptversammlung 2026 trifft Tradition auf Zukunft (News mit Zusatzmaterial)



28.05.2026 / 12:56 CET/CEST

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20 Jahre KION – auf der Hauptversammlung 2026 trifft Tradition auf Zukunft

Drei neue Mitglieder in den Aufsichtsrat der KION GROUP AG gewählt

Vorschläge des Aufsichtsrats und des Vorstands mehrheitlich angenommen

Dividende von 0,62 € pro Aktie wird ausgeschüttet

Vertrag von Michael Larsson, President von KION IAS und ITS Americas, bis Dezember 2029 verlängert

Frankfurt am Main, 28. Mai 2026 – Der Welthandel ist vernetzter denn je, und die Lieferketten und Handelswege rund um den Globus sind äußerst komplex – täglich werden unzählige Güter transportiert. Ein ausgeklügeltes, aber auch anfälliges Orchester, das einen Dirigenten braucht. Auf der Hauptversammlung 2026 der KION GROUP AG wurde den Aktionären veranschaulicht, dass KION an jedem Punkt der weltweiten Lieferketten präsent ist: in Fabriken, Warenhäusern, Häfen und Logistikzentren – als treibende Kraft in der Branche.

KION vereint alle Elemente moderner Lieferketten

In seiner Rede blickte Rob Smith, CEO von KION, auf die Geschäftsentwicklung des Jahres 2025 zurück und verwies auf die lange Tradition des Unternehmens und seiner Marken: „Die Wurzeln von KION reichen mehr als 200 Jahre zurück. Das sind 200 Jahre Exzellenz, Innovation und das Vertrauen unserer Kunden. Und seit nunmehr 20 Jahren gestalten wir unter dem Namen KION die Zukunft der Lieferketten.“ Im dritten Jahrzehnt seiner Unternehmensgeschichte ist das Unternehmen nun auf dem Weg, „Das Supply Chain Solutions Unternehmen“ zu werden, das alle Elemente moderner Lieferketten vereint: Flurförderzeuge, Automatisierung, Robotik, Software und physische KI. „Unsere Mitarbeiter, unsere Technologie und unsere Partnerschaften geben uns die Kraft, Innovationen voranzutreiben und neue Chancen zu nutzen – in einem Markt, der sich mit unglaublicher Geschwindigkeit weiterentwickelt“, fügte Smith hinzu.

Drei neue Mitglieder des Aufsichtsrats gewählt

Ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt war die Wahl neuer Mitglieder in den Aufsichtsrat der KION GROUP AG. Die Aufsichtsratsmitglieder Dr. Alexander Dibelius, Kui Jiang und Dr. Shaojun Sun legten ihre Ämter mit Ablauf der Hauptversammlung nieder. „Im Namen des Aufsichtsrats möchte ich Dr. Alexander Dibelius, Kui Jiang und Dr. Shaojun Sun für ihre wertvollen Beiträge zur Entwicklung von KION während ihrer jeweiligen Amtszeit danken“, sagt Mohsen Sohi, Vorsitzender des Aufsichtsrats der KION GROUP AG.

„Alexander Dibelius ist unser dienstältestes Aufsichtsratsmitglied und war 19 Jahre lang für das Unternehmen und dessen Vorgänger tätig. Als einer der ‚Gründerväter‘ von KION spielte er eine Schlüsselrolle bei der Schaffung der Grundlagen für den Konzern, der sich heute zu dem Supply Chain Solutions Unternehmen entwickelt. Die langjährige Tätigkeit von Kui Jiang und Shaojun Sun ist eng mit der vertrauensvollen Partnerschaft mit unserem Hauptaktionär Weichai Power verbunden – ein Musterbeispiel für eine langjährige deutsch-chinesische Zusammenarbeit, von der beide Seiten gleichermaßen profitieren.“

Auf der Grundlage eines entsprechenden Vorschlags des Nominierungsausschusses wurden drei international erfahrene Führungskräfte mit Stimmenmehrheit in den Aufsichtsrat gewählt: Dr. Ralf Krieger (unabhängiger Unternehmensberater), Decheng Wang (Deputy Chairman der Weichai Holding Group) und Zhao Jin (Vice General Manager der Weichai Holding Group). „Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, diese drei hochqualifizierten Persönlichkeiten für den Aufsichtsrat zu gewinnen, die das Gremium bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben nachhaltig stärken werden“, sagt Mohsen Sohi.

Anträge von Aufsichtsrat und Vorstand mit Stimmenmehrheit angenommen

Mehr als 79 Prozent des Grundkapitals waren bei der Hauptversammlung vertreten. Im Rahmen der Hauptversammlung stimmte die Mehrheit der Aktionäre allen vom Aufsichtsrat und Vorstand vorgelegten Anträgen zu, darunter auch der Dividendenausschüttung in Höhe von 0,62 € pro Aktie, was einer Ausschüttungsquote von rund 35 Prozent entspricht.

Vertrag von Vorstandsmitglied Michael Larsson verlängert

Der Aufsichtsrat von KION hat den Vertrag von Michael Larsson, Präsident von KION IAS und ITS Americas, bis Dezember 2029 verlängert. „Michael Larsson hat die Entwicklung von Dematic in den vergangenen Jahren erfolgreich vorangetrieben“, sagt Mohsen Sohi. „Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass Dematic mit seiner Führung und seiner fundierten Branchenkenntnis im Bereich der Lieferketten-Orchestrierung noch stärker positioniert wird und gemeinsam mit den Marken Linde Material Handling und STILL den schnell wachsenden Markt für Start-up-Automatisierung bedienen wird.“

Weitere Informationen zur Hauptversammlung sowie alle Abstimmungsergebnisse finden Sie hier:

https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Hauptversammlungen/

https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Finanznachrichten/

Das Unternehmen

KION gestaltet den Welthandel – global, regional und lokal – und unterstützt seine Kunden dabei, das volle Potenzial ihrer Lieferketten auszuschöpfen: effizient, smart, nachhaltig und verlässlich, mit Echtzeitnachverfolgung und hoher Liefergeschwindigkeit. Das Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge, integrierte Automatisierungstechnologien, KI-basierte Lösungen und Software sowie alle verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern weltweit ermöglichen KIONs Supply Chain Solutions den reibungslosen Material- und Informationsfluss in den Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren unserer Kunden.

Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2024, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2024 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2024, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung. Ende 2025 waren weltweit mehr als 2,0 Mio. Flurförderzeuge von KION bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 11,3 Mrd. Euro.

Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://kionmediacenter.canto.global/v/MediaCenter/ sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken.

(cs)

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