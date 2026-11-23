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2G Energy AG gewinnt den größten Einzelauftrag der Konzerngeschichte für den deutschen Markt



23.11.2026 / 08:30 CET/CEST

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2G Energy AG gewinnt den größten Einzelauftrag der Konzerngeschichte für den deutschen Markt

Energieversorgungsunternehmen bestellt Kraft-Wärme-Kopplungsanlage im mittleren zweistelligen Megawattbereich

Umsatz wächst im dritten Quartal um 28%, Gesamtleistung wird um 72 % gesteigert, EBIT-Marge liegt bei 1,4%

Der Vorstand bestätigt für das laufende Jahr die Umsatzprognose von bis zu 490 Mio. Euro sowie die Prognose für die EBIT-Marge in Höhe von 9,5 bis 10,5%

Heek, 23. November 2026 – Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von nachhaltigen Kraftwerken und Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen sowie Produzent von Wärmepumpen, gewinnt den größten Einzelauftrag der Konzerngeschichte für den deutschen Markt.

Energieversorgungsunternehmen bestellt Kraft-Wärme-Kopplungsanlage im mittleren zweistelligen Megawattbereich

2G hat im November 2026 den bislang größten Einzelauftrag der Unternehmensgeschichte für den deutschen Heimatmarkt gewonnen. Der Auftrag umfasst mehrere Kraftwerksmodule mit Kraft-Wärme-Kopplung sowie einer elektrischen Leistung im mittleren zweistelligen Megawattbereich. Wie üblich ist die vertraglich vereinbarte Anzahlung bereits eingegangen.

„Dieser Auftrag ist eine weitere Bestätigung unserer Diversifikationsstrategie“, so CEO Pablo Hofelich. „Unser nordamerikanisches Geschäft ist stark von Rechenzentren getrieben. Betrachtet man jedoch die übrigen Märkte weltweit, zeigt sich seit Jahresanfang auch dort ein erhebliches Wachstum von 68% YoY und das ohne Rechenzentren-Aufträge.“

Dieser jüngste Großauftrag in Deutschland unterstreicht genauso wie die vielversprechenden Projekte in den Segmenten Biogas, Bergbau, Gasreservekraftwerke und Wärmepumpe die positive Dynamik in den unterschiedlichen Märkten eindrücklich. Vor einer Woche erst hatte 2G von einem Großauftrag zur Lieferung von Kraftwerken zu Flexibilisierung von Biogasanlagen berichtet (vgl. CN vom 16. November 2026).

Umsatz wächst im dritten Quartal um 28%, Gesamtleistung wird um 72 % gesteigert, EBIT-Marge liegt bei 1,4%

Im abgelaufenen dritten Quartal trug der Bereich Service das Wachstum und übertraf das Vergleichsquartal des Vorjahres um 59% (44,9 Mio. Euro, Vj.: 28,3 Mio. Euro).

Obgleich der Output insgesamt um 72% gesteigert wurde, erreichte der Umsatz mit Neuanlagen nur knapp das Vorjahresniveau (29,6 Mio. Euro; Vj.: 30,2 Mio. Euro, -2%). Dabei ist die Verumsatzung der Maschinenlieferungen maßgeblich beeinflusst von der Schlussabnahme durch den Kunden und kann durch 2G nur bedingt beschleunigt werden.

„Mit der wachsenden Zahl von Multi-Modul-Projekten werden wir sehen, dass sich die Verumsatzung deutlich verstetigen wird“, so CFO Martin Laux. „Denn bei diesen Großprojekten wird der Gefahrenübergang in der Regel erfolgen, sobald das einzelne Kraftwerk im Lager des Kunden eintrifft.“ Der Vorstand rechnet daher zukünftig mit einer sehr viel stetigeren Umsatzlegung.

Vor dem Hintergrund eines rekordhohen Auftragseingangs- und -bestands arbeitet 2G intensiv an Kapazitätserweiterungen, was sich in der erheblichen Steigerung der Gesamtleistung im dritten Quartal (132 Mio. Euro, Vj.: 76 Mio. Euro) niederschlägt. Infolge dieser Anstrengungen schließt das Quartal mit einer EBIT-Marge von 1,4% (Vj.: -1,5%).

Der Vorstand bestätigt für das laufende Jahr die Umsatzprognose von bis zu 490 Mio. Euro sowie die Prognose für die EBIT-Marge in Höhe von 9,5 bis 10,5%

Der Vorstand bestätigt seine Umsatzprognose von bis zu 490 Mio. Euro für das Gesamtjahr. Um diesen Wert zu erreichen, ist im vierten Quartal ein Umsatz von 279 Mio. Euro erforderlich. Dies entspricht einem Anstieg um rund 109 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresquartal.

Zu dieser Entwicklung sollen erstmals Umsatzbeiträge aus drei neuen Geschäftsfeldern beitragen: Im Segment Rechenzentren ist die Umsatzrealisierung aus ersten, erheblichen Teillieferungen, die großteils bereits produziert sind, vorgesehen. Zudem werden erstmals neue Demand-Response-Anlagen in nennenswerter Stückzahl ausgeliefert. Auch im Zukunftsmarkt Mining sind erste Teillieferungen geplant. Alle drei Segmente tragen initial und daher zusätzlich im Vergleich zum letzten Jahr zum üblichen Umsatzgeschehen bei.

Ausgehend von diesem Umsatzschub rechnet der Vorstand weiterhin mit einer EBIT-Marge von 9,5-10,5%.

Die Prognosen für das Jahr 2027 (Umsatz 600 bis 650 Mio. Euro, EBIT-Marge oberhalb von 11%) sowie für das Jahr 2028 (Umsatz 750 bis 850 Mio. Euro, EBIT-Marge ebenfalls oberhalb von 11%) bleiben unverändert. Eine Präzisierung der Erwartungen hinsichtlich der EBIT-Marge wird erfolgen, sobald die Lieferungen in das Segment Rechenzentren einen stabil hohen Fluss erreicht haben.





Über 2G Energy AG

Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe ist ein international führender Hersteller und Systemanbieter von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Das Unternehmen entwickelt, produziert und installiert umfassende Lösungen im strukturell wachsenden Markt der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen), der containerisierten Kraftwerke sowie der Großwärmepumpen. Die digitale Netzintegration und Anlagensteuerung der drei Energieerzeugertypen sind ebenso wie die Service- und Wartungsdienstleistungen weitere, entscheidende Leistungskriterien.

Das Produktportfolio umfasst drei Energieerzeugungstypen: KWK-Anlagen und Kraftwerkslösungen im Leistungsbereich pro Einheit von 20 kW bis 4.500 kW für den Betrieb mit Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen Schwachgasen, containerisierte Kraftwerke zur Absicherung von Grundlast und Spitzenlast mit einer elektrischen Leistung von 500 kW bis 2.500 kW sowie Großwärmepumpen im Bereich von 100 kW bis 3.200 kW. KWK-Anlagen arbeiten mit Wirkungsgraden von 90 Prozent und mehr. Die Effizienz von Großwärmepumpen wird durch die Arbeitskennzahl ausgedrückt und kann je nach Rahmenbedingungen bis auf 5 ansteigen. 2G steht mit seinen Produkten und Services an der Schnittstelle zu einer dezentralen, sicheren und je nach Anwendungsfall weitestgehend dekarbonisierten Energieversorgung. Weltweit versorgen bereits über 10.000 installierte 2G Anlagen in unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer Energie.

2G ist mit der Kombination aus KWK-Anlagen, containerisierte Kraftwerkslösungen und Großwärmepumpen als Systemanbieter für dezentrale Energielösungen weltweit positioniert. Das Unternehmen profitiert dabei von weitreichenden Synergien der drei Anlagenkategorien, die sich von der Projektentwicklung, der Beschaffung, der Produktion und der überwiegend containerisierten Bauart über die weitgehend identische Kundenbasis und den regulatorischen Rahmen sowie die Vertriebswege bis zur digitalen Steuerung und dem Service erstrecken.

Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in Kraftwerks- und Pumpentechnologien als auch in der spezifischen Softwareentwicklung für die Service- und Wartungstätigkeiten stetig aus. Die von 2G konsequent umgesetzte digitale Netzintegration im zukünftigen Strommarktdesign im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne, Wind und grünen Gasen ist ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar. Die Sektorenkopplung, die zum Gelingen der Energiewende erforderlich ist, spiegelt sich im Portfolio der 2G wider.

2G beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter, die in Deutschland, in Nordamerika sowie in weiteren europäischen Standorten tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 60 Ländern aktiv und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 Konzernumsätze von 398,4 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 6,6%.

2G wurde 1995 gegründet. Die Aktien der 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9) werden seit 2007 an der Börse gehandelt und sind im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen sowie im Auswahlindex Scale30 gelistet.



Termine 2026 und 2027

23.-24. November Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main

01. Dezember Berenberg European Conference, London

28. Januar 2027 Pareto Securities’ 29th Annual Power & Renewable Energy Conference, Oslo

30. Juni 2027 Metzler Small Cap Day, Paris

21. September 2027 Baader Investment Conference, München



IR-Kontakt

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