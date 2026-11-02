EQS-News: 2G Energy AG gibt eine längerfristig vorbereitete Veränderung im Vorstand bekannt

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2G Energy AG gibt eine längerfristig vorbereitete Veränderung im Vorstand bekannt



02.11.2026 / 14:00 CET/CEST

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2G Energy AG gibt eine längerfristig vorbereitete Veränderung im Vorstand bekannt

CFO Friedrich Pehle konzentriert sich seit 1. November 2026 auf das Ressort Investors-Relations

Martin Laux wurde zum 1. November 2026 als CFO in den Vorstand berufen

Heek, 02. November 2026 – Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von nachhaltigen Kraftwerken und Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen sowie Produzent von Wärmepumpen, gibt anstehende Veränderungen im Vorstand bekannt.

CFO Friedrich Pehle konzentriert sich seit 1. November 2026 auf das Ressort Investors-Relations

Herr Pehle hatte den Aufsichtsrat frühzeitig gebeten, einer vorzeitigen Beendigung seiner Vorstandstätigkeit (bestellt bis 31. Dezember 2027) aus persönlichen Gründen zuzustimmen. Der Aufsichtsrat ist dieser Bitte nachgekommen und hat sich um eine geeignete Nachfolgeregelung bemüht.

Zum 1. November 2026 wurde der Vorstand vorübergehend bis zum Jahresende auf vier Personen erweitert. Zum 1. Januar 2027 wird Herr Pehle aus dem Vorstand ausscheiden und sich ausschließlich auf das IR-Ressort konzentrieren und an den neuen CFO berichten.

„Herr Pehle hat sich in den neun Jahren als CFO um die Professionalisierung der 2G Energy AG sehr verdient gemacht“, so Christian Grotholt, Mitglied des Aufsichtsrats und Gründer der 2G Energy AG. „Seine Um- und Weitsicht hat unserem Unternehmen, der Belegschaft und unseren Investoren im In- und Ausland stets zuverlässig Orientierung gegeben und auf vielen Feldern entsprechend nachhaltige Spuren hinterlassen. Dem Wunsch nach einer beruflichen Konzentration sind wir mit Respekt und zugleich mit Bedauern nachgekommen.“

Der Aufsichtsrat dankt Herrn Pehle für die vertrauensvolle und überaus konstruktive Zusammenarbeit.

„Ich blicke mit großer Dankbarkeit auf meine Jahre als CFO der 2G Energy AG. Gemeinsam haben wir das Unternehmen deutlich weiterentwickelt und rechtzeitig die Strukturen für den anstehenden Sprung bei Umsatz und Profitabilität geschaffen“, so Friedrich Pehle. „Nun muss die durchaus komplexe Investment-Story auch am internationalen Kapitalmarkt erfolgreich positioniert werden. Meinem Nachfolger als CFO wünsche ich ähnlich glückliche Jahre bei der 2G Energy AG.“

Martin Laux wurde zum 1. November 2026 als CFO in den Vorstand berufen

Mit Martin Laux gewinnt 2G einen erfahrenen Finanzmanager, der über umfassende Expertise in wertorientierter Unternehmenssteuerung, Controlling, M&A-Integration sowie Effizienzoptimierung globaler Industrieunternehmen des Maschinenbaus verfügt.

Zuletzt war Martin Laux als CFO der Business Unit Engines bei der DEUTZ AG tätig und verantwortete dort ein Geschäftsvolumen von rund 1,5 Mrd. Euro.

Davor hatte er verschiedene internationale Führungspositionen innerhalb des Deutz-Konzerns inne und gestaltete unter anderem die Einführung konzernweiter Performancesteuerungsinstrumente, sowie verschiedene Effizienzprogramme.

Nach seinem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens begann Martin Laux seine berufliche Laufbahn in der BMW Group, wo er über verschiedene Stationen im Projektcontrolling bis zum Leiter Finanzen einer Tochtergesellschaft Verantwortung übernahm.

„Als erfahrene Führungskraft bringt Martin Laux umfangreiche Expertise darin mit, komplexe Industrieunternehmen durch Phasen der Internationalisierung und organisatorischen Skalierung zu begleiten“, erklärt Pablo Hofelich, CEO. „Damit stärken wir die Voraussetzungen und unser Know-how für nachhaltiges profitables Wachstum zusätzlich im Finanzbereich.“

Mit der Berufung von Martin Laux unterstreicht die 2G Energy AG ihren Anspruch, die erfolgreiche und profitable Wachstumsstrategie der vergangenen Jahre fortzusetzen, ihre internationale Präsenz weiter auszubauen und die organisatorischen sowie kapitalmarktbezogenen Voraussetzungen für Umsatzgrößen oberhalb von 1 Mrd. Euro zügig umzusetzen.





Über 2G Energy AG

Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe ist ein international führender Hersteller und Systemanbieter von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Das Unternehmen entwickelt, produziert und installiert umfassende Lösungen im strukturell wachsenden Markt der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen), der containerisierten Kraftwerke sowie der Großwärmepumpen. Die digitale Netzintegration und Anlagensteuerung der drei Energieerzeugertypen sind ebenso wie die Service- und Wartungsdienstleistungen weitere, entscheidende Leistungskriterien.

Das Produktportfolio umfasst drei Energieerzeugungstypen: KWK-Anlagen und Kraftwerkslösungen im Leistungsbereich pro Einheit von 20 kW bis 4.500 kW für den Betrieb mit Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen Schwachgasen, containerisierte Kraftwerke zur Absicherung von Grundlast und Spitzenlast mit einer elektrischen Leistung von 500 kW bis 2.500 kW sowie Großwärmepumpen im Bereich von 100 kW bis 3.200 kW. KWK-Anlagen arbeiten mit Wirkungsgraden von 90 Prozent und mehr. Die Effizienz von Großwärmepumpen wird durch die Arbeitskennzahl ausgedrückt und kann je nach Rahmenbedingungen bis auf 5 ansteigen. 2G steht mit seinen Produkten und Services an der Schnittstelle zu einer dezentralen, sicheren und je nach Anwendungsfall weitestgehend dekarbonisierten Energieversorgung. Weltweit versorgen bereits über 10.000 installierte 2G Anlagen in unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer Energie.

2G ist mit der Kombination aus KWK-Anlagen, containerisierte Kraftwerkslösungen und Großwärmepumpen als Systemanbieter für dezentrale Energielösungen weltweit positioniert. Das Unternehmen profitiert dabei von weitreichenden Synergien der drei Anlagenkategorien, die sich von der Projektentwicklung, der Beschaffung, der Produktion und der überwiegend containerisierten Bauart über die weitgehend identische Kundenbasis und den regulatorischen Rahmen sowie die Vertriebswege bis zur digitalen Steuerung und dem Service erstrecken.

Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in Kraftwerks- und Pumpentechnologien als auch in der spezifischen Softwareentwicklung für die Service- und Wartungstätigkeiten stetig aus. Die von 2G konsequent umgesetzte digitale Netzintegration im zukünftigen Strommarktdesign im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne, Wind und grünen Gasen ist ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar. Die Sektorenkopplung, die zum Gelingen der Energiewende erforderlich ist, spiegelt sich im Portfolio der 2G wider.

2G beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter, die in Deutschland, in Nordamerika sowie in weiteren europäischen Standorten tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 60 Ländern aktiv und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 Konzernumsätze von 398 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 6,6%.

2G wurde 1995 gegründet. Die Aktien der 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9) werden seit 2007 an der Börse gehandelt und sind im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen sowie im Auswahlindex Scale30 gelistet.

Termine 2026 und 2027

23. November Veröffentlichung Umsatz und EBIT Q3 2026

23.-25. November Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main

01. Dezember Berenberg European Conference, London

28. Januar 2027 Pareto Securities’ 29th Annual Power & Renewable Energy Conference, Oslo

IR-Kontakt

2G Energy AG

Benzstr. 3, 48619 Heek

Telefon: +49 (0) 2568 93 47-2795

E-Mail: ir@2-g.de

Internet: www.2-g.de