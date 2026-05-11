EQS-News: 2G Energy AG terminiert die Veröffentlichung vorläufiger Zahlen auf Mitte Juni 2026 um. ERP-Abschlussroutinen in neugegründeter Produktionsgesellschaft zeitlich aufwändiger als geplant.

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2G Energy AG terminiert die Veröffentlichung vorläufiger Zahlen auf Mitte Juni 2026 um. ERP-Abschlussroutinen in neugegründeter Produktionsgesellschaft zeitlich aufwändiger als geplant.



11.05.2026 / 08:30 CET/CEST

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2G Energy AG terminiert die Veröffentlichung vorläufiger Zahlen auf Mitte Juni 2026 um.

ERP-Abschlussroutinen in neugegründeter Produktionsgesellschaft (2G Heek GmbH) zeitlich aufwändiger als geplant.

Heek, 11. Mai 2026 – Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von nachhaltigen Kraftwerken sowie von Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK-) Anlagen und Wärmepumpen, wird die vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2025 im Laufe des Monats Juni 2026 veröffentlichen. Bisher war die Veröffentlichung im Finanzkalender für den 21. Mai 2026 geplant.

Im Zuge der laufenden Arbeiten zu Erstellung der Einzelabschlüsse zeigt sich, dass die Programmierung der notwendigen Jahresabschluss-Routinen im neuen ERP-System für die im Jahr 2025 neugegründeten Produktionsgesellschaft 2G Heek GmbH zeitlich aufwändiger ist, als das ursprünglich angenommen wurde. In enger Abstimmung mit den Wirtschaftsprüfern hat der Vorstand daher sehr frühzeitig eine neue Zeitplanung vorgenommen. Die Veröffentlichung der vorläufigen Konzernzahlen ist nunmehr für Mitte Juni geplant. Näheres wird rechtzeitig mitgeteilt.



Über 2G Energy AG

Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe ist ein international führender Hersteller und Systemanbieter von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Das Unternehmen entwickelt, produziert und installiert umfassende Lösungen im strukturell wachsenden Markt der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen), der Großwärmepumpen sowie der Spitzenlast-Aggregate. Die digitale Netzintegration und Anlagensteuerung der drei Energieerzeugertypen sind ebenso wie die Service- und Wartungsdienstleistungen weitere, entscheidende Leistungskriterien.

Das Produktportfolio umfasst drei Energieerzeugungstypen: KWK-Anlagen im Leistungsbereich von 20 kW bis 4.500 kW für den Betrieb mit Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen Schwachgasen, Großwärmepumpen im Bereich von 100 kW bis 2.600 kW sowie Spitzenlast-Aggregate mit elektrischer Leistung ab 500 kW. KWK-Anlagen arbeiten mit Wirkungsgraden von 90 Prozent und mehr. Die Effizienz von Großwärmepumpen wird durch die Arbeitskennzahl ausgedruckt und kann je nach Rahmenbedingungen bis auf 5 ansteigen. 2G steht mit seinen Produkten und Services an der Schnittstelle zu einer dezentralen, sicheren und weitestgehend dekarbonisierten Energieversorgung. Weltweit versorgen bereits über 10.000 installierte 2G Anlagen in unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer Energie.

2G ist mit der Kombination aus KWK-Anlagen, Spitzenlast-Aggregaten und Großwärmepumpen als Systemanbieter für dezentrale Energielösungen weltweit positioniert. Das Unternehmen profitiert dabei von weitreichenden Synergien der drei Anlagenkategorien, die sich von der Projektentwicklung, der Beschaffung, der Produktion und der überwiegend containerisierten Bauart über die weitgehend identische Kundenbasis und den regulatorischen Rahmen sowie die Vertriebswege bis zur digitalen Steuerung und dem Service erstrecken.

Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in Kraftwerks- und Pumpentechnologien als auch in der spezifischen Softwareentwicklung für die Service- und Wartungstätigkeiten stetig aus. Die von 2G konsequent umgesetzte digitale Netzintegration im zukünftigen Strommarktdesign im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne, Wind und grünen Gasen ist ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar. Die Sektorenkopplung, die zum Gelingen der Energiewende erforderlich ist, spiegelt sich im Portfolio der 2G wider.

2G beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Heek, Deutschland, in Nordamerika sowie in sechs weiteren europäischen Standorten tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 50 Ländern aktiv und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 Konzernumsätze von 375,6 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 8,9%.

2G wurde 1995 gegründet. Die Aktien der 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9) werden seit 2007 an der Börse gehandelt und sind im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen sowie im Auswahlindex Scale30 gelistet.

Termine 2026

10.-12. Mai Frühjahrskonferenz, Frankfurt am Main

11.-12. Juni Berenberg Pan-European Discovery Konferenz, Porto

Im Juni Veröffentlichung vorläufiger Konzernzahlen 2026

Im Juni Veröffentlichung Konzernjahresabschluss 2026

Im Juni oder Juli Umsatz und EBIT Q1 2026

19. August Ordentliche Hauptversammlung, Ahaus

23. September Goldman Sachs Fifteenth German Corporate Conference, München

29. September Veröffentlichung Halbjahresbericht 2026

23.-25. November Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main

IR-Kontakt

2G Energy AG

Benzstr. 3, 48619 Heek

Telefon: +49 (0) 2568 93 47-2795

E-Mail: ir@2-g.de

Internet: www.2-g.de

