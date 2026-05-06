EQS-News: 3-Monatsergebnis 2026: Basler AG startet mit sehr starkem Wachstum in Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis ins Geschäftsjahr 2026

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3-Monatsergebnis 2026: Basler AG startet mit sehr starkem Wachstum in Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis ins Geschäftsjahr 2026



06.05.2026 / 06:47 CET/CEST

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Corporate News

3-Monatsergebnis

3-Monatsergebnis 2026: Basler AG startet mit sehr starkem Wachstum in Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis ins Geschäftsjahr 2026

Auftragseingang: 85,6 Mio. € (VJ: 52,1 Mio. €, +64 %)

Umsatz: 77,3 Mio. € (VJ: 59,5 Mio. €, +30 %)

EBITDA: 21,0 Mio. € (VJ: 10,1 Mio. €, +108 %)

EBIT: 17,6 Mio. € (VJ: 6,2 Mio. €, +184 %)

EBIT-Marge: 22,7 % (VJ: 10,5 %)

Freier Cashflow: 4,8 Mio. € (VJ: -1,8 Mio. €)

Prognose 2026: Umsatz 247 - 270 Mio. € (bisher 232 - 257 Mio. €), EBIT-Marge zwischen 9,5 - 13 % (bisher 6,5 - 10 %).

Ahrensburg, 06.05.2026 – Die BASLER AG, ein führender Anbieter von Bildverarbeitungs-Komponenten für Computer Vision Anwendungen, legt heute Zahlen für die ersten drei Monate 2026 vor.

Die Auftragseingänge stiegen gegenüber dem Vorjahr mit 64 % auf 85,6 Mio. € (VJ 52,1 Mio. €), der Umsatz stieg um 30 % auf 77,3 Mio. € (VJ: 59,5 Mio. €). Die dynamische Geschäftsentwicklung im ersten Quartal fußte auf einem sehr starken Chinageschäft, einem anhaltenden überproportionalen Wachstum in den Anwendungsfeldern Halbleiter, Elektronik und Logistik sowie einer zunehmenden Marktentwicklung in der Breite.

Das Unternehmen steigert das Ergebnis vor Zinsen und Steuern um 11,4 Mio. € auf 17,6 Mio. € (VJ ang.: 6,2 Mio. €). Dies ist maßgeblich auf die Verbesserung des Rohertrags und die skalierbare Organisation bzw. das skalierbare Geschäftsmodel zurückzuführen. Die Anpassung der Organisationsgröße in den Vorjahren, die anhaltend hohe Kostendisziplin und die konsequente Umsetzung der Wachstumsstrategie resultierten in diesem sehr starken Anstieg des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern.

Die Märkte für Bildverarbeitungskomponenten entwickelten sich in den ersten drei Monaten besser als von den Fachverbänden erwartet. Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) berichtet für die deutschen Hersteller von Bildverarbeitungskomponenten aufgelaufen Stand Ende März 2026 nominell ein plus in den Auftragseingängen in Höhe von 20 % gegenüber dem Vorjahr. Die Umsätze der Branche erhöhten sich im gleichen Zeitraum um 9 %. Basler entwickelte sich damit deutlich besser als die deutsche Branche für Bildverarbeitungskomponenten.

Der Freie-Cashflow, die Differenz des Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit und des Cashflows aus Investitionen, erreichte einen Wert von 4,8 Mio. Euro (VJ ang.: -1,8 Mio. Euro). Der operative Cashflow wurde insbesondere durch das starke Umsatzwachstum und einem damit einhergehenden Anstieg der Forderungen belastet.

Vor dem Hintergrund der positiven Umsatz- und Auftragseingangsentwicklung und der zunehmend breiteren Markterholung sowie ausbleibender negativer Effekte des Iran-Kriegs auf die Geschäftsentwicklung bis Ende April hat der Vorstand mit der Kapitalmarktmeldung vom 4. Mai 2026 seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angehoben. Fortan geht das Management davon aus, einen Konzernumsatz zwischen 247 Mio. € - 270 Mio. € (zuvor 232 Mio. € - 257 Mio. €) bei einer EBIT-Marge zwischen 9,5 % - 13 % (zuvor 6,5 - 10 %) zu erreichen.

Der vollständige Quartalsbericht kann auf der Internetseite des Unternehmens eingesehen werden (www.baslerweb.com). ----------------------

Die Basler AG ist ein international führender und erfahrener Experte für Computer Vision. Das Unternehmen bietet ein breites aufeinander abgestimmtes Produktportfolio an Bildverarbeitungs-Hardware und -Software an. Zudem löst es gemeinsam mit Kunden deren Vision Applikationsfragen und entwickelt kundenspezifische Produkte oder Lösungen. Der 1988 gegründete Basler Konzern beschäftigt rund 850 Mitarbeitende an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Vertriebs- und Entwicklungsstandorten in Europa, Asien und Nordamerika

Basler AG, Hardy Mehl (CEO), An der Strusbek 60 – 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463101, ir@baslerweb.com, www.baslerweb.com, ISIN DE 0005102008

Kontakt:Basler AGVerena FehlingTel. 04102 463 101Email: Verena.fehling@baslerweb.com