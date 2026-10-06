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06.10.2026 10:49:53

EQS-News: 9-Monatszahlen 2026: Der Bijou Brigitte-Konzern verzeichnet zum 30. September 2026 einen Umsatz von 250,7 Mio. EUR

EQS-News: Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
9-Monatszahlen 2026: Der Bijou Brigitte-Konzern verzeichnet zum 30. September 2026 einen Umsatz von 250,7 Mio. EUR

06.10.2026 / 10:49 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

9-Monatszahlen 2026: Der Bijou Brigitte-Konzern verzeichnet zum 30. September 2026 einen Umsatz von 250,7 Mio. EUR

Hamburg, 06. Oktober 2026 – In den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2026 erzielte der Bijou Brigitte-Konzern einen Konzernumsatz von 250,7 Mio. EUR. Damit lag der Umsatz 1,5 % über dem Vorjahreswert von 246,9 Mio. EUR zum 30. September 2025.

Zum 30. September 2026 umfasste das Standortnetz 904 Filialen und blieb damit gegenüber dem Stand vom 31. Dezember 2025 unverändert. Zum Jahresende 2026 wird die Zahl der Filialen im Bijou Brigitte-Konzern voraussichtlich leicht über dem Vorjahresniveau liegen.

 

 

Ansprechpartnerin für Rückfragen:

Evelyn Elsholz

Investor Relations/Wirtschaftspresse

Tel.: +49 (0) 40 / 606 09 – 3250

E-Mail: ir@bijou-brigitte.com

wirtschaftspresse@bijou-brigitte.com

 

 


06.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft
Poppenbütteler Bogen 1
22399 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 60609-0
Fax: +49 (0)40 6026409
E-Mail: ir@bijou-brigitte.com
Internet: www.group.bijou-brigitte.com
ISIN: DE0005229504
WKN: 522950
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200LXVESZEJ1YCI58
EQS News ID: 2411118

 
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2411118  06.10.2026 CET/CEST

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