Bijou Brigitte Aktie
WKN: 522950 / ISIN: DE0005229504
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06.10.2026 10:49:53
EQS-News: 9-Monatszahlen 2026: Der Bijou Brigitte-Konzern verzeichnet zum 30. September 2026 einen Umsatz von 250,7 Mio. EUR
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EQS-News: Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
9-Monatszahlen 2026: Der Bijou Brigitte-Konzern verzeichnet zum 30. September 2026 einen Umsatz von 250,7 Mio. EUR
Hamburg, 06. Oktober 2026 – In den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2026 erzielte der Bijou Brigitte-Konzern einen Konzernumsatz von 250,7 Mio. EUR. Damit lag der Umsatz 1,5 % über dem Vorjahreswert von 246,9 Mio. EUR zum 30. September 2025.
Zum 30. September 2026 umfasste das Standortnetz 904 Filialen und blieb damit gegenüber dem Stand vom 31. Dezember 2025 unverändert. Zum Jahresende 2026 wird die Zahl der Filialen im Bijou Brigitte-Konzern voraussichtlich leicht über dem Vorjahresniveau liegen.
Ansprechpartnerin für Rückfragen:
Evelyn Elsholz
Investor Relations/Wirtschaftspresse
Tel.: +49 (0) 40 / 606 09 – 3250
E-Mail: ir@bijou-brigitte.com
wirtschaftspresse@bijou-brigitte.com
06.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft
|Poppenbütteler Bogen 1
|22399 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 60609-0
|Fax:
|+49 (0)40 6026409
|E-Mail:
|ir@bijou-brigitte.com
|Internet:
|www.group.bijou-brigitte.com
|ISIN:
|DE0005229504
|WKN:
|522950
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200LXVESZEJ1YCI58
|EQS News ID:
|2411118
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2411118 06.10.2026 CET/CEST
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