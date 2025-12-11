EQS-News: 911 GT3 90 F. A. Porsche: Sammlerstück zu Ehren des visionären Designers

EQS-News: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG / Schlagwort(e): Sonstiges

911 GT3 90 F. A. Porsche: Sammlerstück zu Ehren des visionären Designers



11.12.2025 / 18:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Auf 90 Exemplare limitierter Sonderwunsch Sportwagen

911 GT3 90 F. A. Porsche: Sammlerstück zu Ehren des visionären Designers

Von F. A. Porsche inspirierte Details wie der eigens entwickelte Lack F. A. Grünmetallic und der spezielle Stoff F. A. Grid-Weave

Einzigartiges Erlebnis für Käufer mit exklusiver Produktberatung

Limitierte Sonderedition des Chronograph 1 und Reisetasche von Porsche Design inbegriffen

Comeback des Sportschlittens „Porsche Junior“

Herzlichen Glückwunsch, lieber Ferdinand Alexander (F. A.) Porsche. Heute wäre der visionäre Designer 90 Jahre alt geworden. Anlässlich dieses runden Geburtstags hat der Sportwagenhersteller ein besonderes Geschenk auf die Räder gestellt: den 911 GT3 90 F. A. Porsche.

Das im Exterieur und Interieur individualisierte Erinnerungsstück ist inspiriert von einem 911 Modell (G-Serie), das F. A. Porsche in den 1980er Jahren fuhr. 90 Einheiten, die unter anderem auch stilvolle Heritage Design Elemente aufgreifen, werden in der Sonderwunsch Manufaktur gefertigt. Ein Exemplar hat sein Sohn Mark Porsche erworben. Käufer der Sammlermodelle dürfen sich auf ein einzigartiges Rahmenprogramm bei der Produktberatung freuen. Bei dieser können sie ihr persönliches Jubiläumsfahrzeug weiter individualisieren. Der 911 GT3 90 F. A. Porsche ist ab April 2026 bestellbar. Eine exklusive Edition des legendären Porsche Design Chronograph 1 und ein spezieller Weekender sind im Lieferumfang inbegriffen.

Stuttgart. „Wenn man die Funktion einer Sache bedenkt, ergibt sich die Form meistens wie von allein“, war zeitlebens das gestalterische Credo von Ferdinand Alexander Porsche, genannt F. A. Seine Vision von der kompromisslosen Reduktion auf das Wesentliche hat er bereits beim legendären 911 umgesetzt. 1972 gründete er zusammen mit seinem Bruder Hans-Peter das Designstudio namens „Porsche Design“. Die Objekte, die er dort schuf, wurden schnell zu Klassikern modernen Designs: die Armbanduhr Chronograph I etwa oder die Sonnenbrille P’8478 mit Wechselgläsern. Heute wäre F. A. Porsche 90 Jahre alt geworden.

Die Sonderwunsch Experten haben gemeinsam mit seinem jüngsten Sohn Mark Porsche zu diesem Anlass ein besonderes Erinnerungsstück konzipiert: den 911 GT3 90 F. A. Porsche. Ein Exemplar erhält Mark Porsche, 89 weitere stehen Kunden weltweit zur Verfügung. „Ich bin mir sicher, dass dieser ganz besondere 911 meinem Vater sehr gefallen hätte“, so Mark Porsche. „In vielen Details haben wir bei diesem spannenden Projekt die persönlichen Vorlieben meines Vaters umgesetzt. Die eigens für dieses Modell kreierte Lackierung in F. A. Grünmetallic erinnert an das Oakgrünmetallic seines 911. Der Stoff F. A. Grid-Weave, mit dem die Sitzmittelbahnen bezogen sind, zitiert das Muster seines Lieblings-Jacketts.“

Der 911 GT3 90 F. A. Porsche ist ab April 2026 zu einem Preis von 351.211 Euro[1] bestellbar. Eine exklusive Sonderedition des legendären Chronograph I und ein spezieller Weekender von Porsche Design sind inbegriffen. Nach der finalen Konfiguration durch die einzelnen Käufer startet Mitte 2026 die Produktion. Das Sammlerstück basiert auf dem 911 GT3 mit Touring-Paket, also der dezenteren Version des Straßensportwagens mit einem ausfahrbaren Heckspoiler. Der frei saugende 4,0-Liter-Boxermotor leistet 375 kW (510 PS) und hat ein maximales Drehmoment von 450 Nm.

Angelehnt an das Grün eines 911 von F. A.: „Farbe nach Wahl Plus“

F. A. Grünmetallic heißt die exklusive Lackierung des Jubiläumsmodells. Inspiriert durch das ikonische Oakgrünmetallic des persönlichen 911 von F. A. Porsche haben die „Farbe nach Wahl Plus“-Experten den aktuellen Farbton gemeinsam mit der Familie Porsche kreiert. Ab 2026 erhalten alle Fahrzeuge mit „Paint to Sample“ und „Paint to Sample Plus“ zusätzlich ein exklusives Label in der A-Säule. Das erste Fahrzeug mit dieser Markierung ist das Jubiläumsmodell.

Eine weitere Besonderheit im Exterieur – und sonst nicht verfügbar für den 911 GT3 mit Touring-Paket – stellen die in Schwarz (Seidenglanz) lackierten Sport Classic Räder dar. Inspirationsquelle waren hier klassische Fuchs-Felgen. Zu den feinen Details zählen der Zentralverschluss und die historischen Wappen von 1963 auf den Radnabenabdeckungen. Auf dem Gitter des Heckdeckels sitzt eine galvanisch vergoldete Plakette mit dem „90 F. A. Porsche“-Logo.

Vom Sakko-Muster inspiriert: besonderer Stoff an den Sitzmittelbahnen

Kalkbeige Ziernähte sowie Sitzmittelbahnen aus dem speziellen Stoff F. A. Grid-Weave ergänzen die Lederausstattung Clubleder trüffelbraun und sorgen für ein besonderes Ambiente in Gedenken an F. A. Porsche. Der Stoff ist auch im Handschuhkasten sowie an der Kofferraumwendematte verarbeitet. Das Muster des Stoffs ist fünffarbig: schwarz, grün, trüffelbraun, crema und bordeauxrote Garne werden miteinander verwoben. „Die Lieblings-Jacketts meines Vaters waren so gemustert. Wie sein Zeichenstift, die Pfeife und der Aschenbecher sind diese Sakkos für mich ein Teil Kindheitsgeschichte und untrennbar mit seinem Büro zu Hause verbunden“, so Mark Porsche.

Die Sport Chrono-Uhr oben auf der Instrumententafel ist dem original Chronograph I nachempfunden, welcher als Einzelstück für F. A. Porsche umgesetzt wurde. Ein weiteres Highlight im Fahrzeug ist der Schalthebel mit einer Kugel aus offenporigem Nussbaum-Schichtholz und einer Plakette, in die die Unterschrift von F. A. Porsche graviert ist. Eine weitere, vergoldete Plakette mit der Unterschrift im Faksimile, original 911 Fahrzeug Silhouette und Schriftzug „One of 90“ auf der Zierblende der Schalttafel weist jeden 911 GT3 90 F. A. Porsche als limitiertes Sammlerstück mit Seltenheitswert aus. Des Weiteren ist das Ablagefach in der Mittelkonsole mit einer Prägung im Design der Plakette des Heckdeckels versehen.

Exklusive Edition des Porsche Design Chronograph 1

Käufer des Sondermodells erhalten eine exklusive Edition des Chronograph 1. Eine Leuchtmasse aus spezieller Super-LumiNova® auf Zeiger und Indizes ist dem Look gealterter Leuchtmasse aus Radium oder Tritium nachempfunden und sorgt für einen Patina-Effekt. Den außergewöhnlichen Vintage-Charakter verstärkt das historische Logo von Porsche Design auf der Schließe des Armbands und der Krone. Über der Tages- und Datumsanzeige auf der 3-Uhr-Position befinden sich die Initialen. Normalerweise sitzt dort das Porsche Design Logo; für sein persönliches Exemplar, das im Besitz seiner Nachfahren ist, hatte sich F. A. Porsche dort seine Initialen einsetzen lassen. Der Rotor des Automatikwerks trägt Form und Farbe der Felgen des automobilen Sammlerstücks. Per Laser sind die Limitierungsnummer (XX/90) und die Unterschrift von F. A. Porsche in die Unterseite des Gehäuses graviert. Dieses ist anders als beim Original aus ultra-leichtem, widerstandsfähigem und hypoallergenem Titan gefertigt, aber wie das historische Vorbild von 1972 schwarz beschichtet.

Alternativ zum ebenfalls schwarz beschichteten Titanarmband können Käufer die Uhr auch an einem mitgelieferten Lederarmband tragen. Leder und Garn der Ziernaht entsprechen den im Innenraum des Sportwagens eingesetzten Materialien. Dank des Schnellwechselsystems ist der Tausch beider Bänder einfach und ohne Werkzeug möglich. Wie alle Porsche Design Timepieces verfügt der Chronograph über eine COSC-Zertifizierung, die höchste Ganggenauigkeit garantiert. Gefertigt wird er von Hand in der Porsche-eigenen Uhrenmanufaktur im Schweizer Grenchen.

Die besondere Armbanduhr basiert auf dem „Chronograph 1 – 1972 Limited Edition“, den Porsche Design 2022 zum 50. Jubiläum vorgestellt hat. Sie ist dem Original optisch bis ins Detail nachempfunden und technisch State-of-the-Art. Die Geschichte dahinter: Den ersten Auftrag erhielt das junge Unternehmen Porsche Design von der Porsche AG: eine Uhr für verdiente Mitarbeiter und Jubilare. Initiale Ordermenge: 20 Stück. Als Inspiration für das Design diente das Armaturenbrett des Porsche 911, das selbst im Extremeinsatz klar ablesbar bleibt. F. A. übertrug Aussehen und Funktion auf den Zeitmesser: Mattschwarzes Ziffernblatt, fluoreszierende weiße Indizes und Zeiger sowie ein prägnanter roter Stopp-Sekundenzeiger. Der „Chronograph I“ war die erste schwarze Armbanduhr der Welt und wurde schnell zum Klassiker sowie zum Symbol der funktionalen Design-Prinzipen von F. A. Porsche.

Weekender im Stil des Fahrzeuges

Ebenso wie der Porsche Design Chronograph 1 – 90 F. A. Porsche gehört eine ganz besondere Reisetasche zum exklusiven Gesamtpaket. In puncto Materialität und Farbe greift dieser geräumige Weekender das Innenraum-Konzept des Sammlerstücks auf. So besteht auch die Tasche aus dem trüffelbraunen Leder, das im Fahrzeuginnenraum zum Einsatz kommt und ist ebenso mit Ziernähten in kalkbeige verziert. Das Futter in der Fronttasche des Weekenders ist aus dem Stoff F. A. Grid-Weave der Sitzmittelbahnen gefertigt, während das Hauptfach mit hochwertiger Mikrofaser ausgekleidet ist. Die Plakette mit dem Jubiläumslogo auf dem Gitter des Heckdeckels des Fahrzeuges ist auf der aufgesetzten Außentasche des Gepäckstücks aufgestickt.

Comeback eines Kult-Objekts – der Sportschlitten „Porsche Junior“ ist zurück

Anlässlich des Jubiläums feiert ein weiteres Kult-Objekt aus der Feder von F. A.

Porsche ein Comeback: der „Porsche Junior“. Dieser schalenförmige Sportschlitten wurde in den 1960ern von Porsche insbesondere für junge Fans angeboten. Auch bei F. A. Porsche und seinen Kindern war er ein beliebtes Freizeitutensil, wie Fotos aus dem Familienalbum zeigen. Die Neuauflage ist aus Carbon gefertigt, einem Material, das im Rennsport und Automobilbau erprobt und bewährt ist, und den Schlitten besonders leicht macht. Für zusätzliche Stabilität sorgt ein Kern aus Kevlar. Wie das Fahrzeug ist der „Porsche Junior“ auf 90 Stück limitiert und in der speziellen Exterieurfarbe F. A. Grünmetallic gehalten. Das Sitzpolster des Schlittens ist mit dem Stoff F. A. Grid-Weave des 911 GT3 90 F. A. Porsche bezogen.

Über F. A. Porsche und Porsche Design

Ferdinand Alexander Porsche wird am 11. Dezember 1935 geboren. Er wächst in einer von Technik und Pioniergeist geprägten Umgebung auf. Die meiste Zeit seiner Jugend verbringt F. A. im Gutshof Schüttgut in Zell am See. Schon früh begeistert er sich für Design, studiert kurze Zeit an der renommierten Hochschule für Gestaltung Ulm und beginnt 1957 als Praktikant in der Modellabteilung bei Porsche. Im März 1961 wird die Modellabteilung aus dem Bereich Karosseriekonstruktion ausgegliedert und als „Studio“ F. A. Porsche unterstellt. Unter dem jungen Chef entstehen der 901/991, der Formel-1-Rennwagen 804 und der Porsche 904 Carrera GTS. Nach dem Ausscheiden aller Familienmitglieder aus dem operativen Geschäft der zur Aktiengesellschaft umgewandelten Porsche KG gründet er zusammen mit seinem Bruder Hans-Peter 1972 in Stuttgart eine eigene Firma: Porsche Design.

Zwei Jahre später verlegt er den Sitz des Designstudios nach Zell am See – in Sichtweite des Schüttguts. In den folgenden Jahrzehnten entwirft er zahlreiche klassische Herren-Accessoires wie mechanische Armbanduhren, Brillen, Feuerzeuge und Pfeifen, sowie Schreibgeräte, die unter der Marke „Porsche Design“ weltweit Bekanntheit erlangen. Parallel dazu gestaltet er mit seinem Team unter der Marke „Design by F. A. Porsche“ eine Vielzahl an Industrieprodukten, Haushaltsgeräten und Gebrauchsgütern für international bekannte Auftraggeber. F. A. stirbt am 5. April 2012 in Salzburg.

Das Designstudio in Zell am See, das inzwischen zu Ehren seines Gründers den Namen „Studio F. A. Porsche“ trägt, ist bis heute der Kern der Marke Porsche Design. Gemäß der Vision von F. A. Porsche folgen alle Entwürfe weiterhin nicht kurzlebigen Trends, sondern der eigenen zeitlosen und funktionalen Designphilosophie.

Soweit die Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen und beziehen sich auf das Produktangebot auf dem deutschen Markt. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat usw.) können relevante Fahrzeugparameter wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoff-/Stromverbrauch, die CO2-Emissionen , die Reichweite und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

[1] Preisangabe für Deutschland inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer.