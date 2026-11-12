EQS-News: 9M 2026: MLP steigert Erlöse und Ergebnis deutlich auf neue Höchststände

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9M 2026: MLP steigert Erlöse und Ergebnis deutlich auf neue Höchststände



12.11.2026 / 07:33 CET/CEST

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9M 2026: MLP steigert Erlöse und Ergebnis deutlich auf neue Höchststände

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) steigt deutlich um 43 % auf neuen Höchststand von 87,1 Mio. Euro (9M 2025: 61,1 Mio. Euro) – Gesamterlöse ebenfalls deutlich um 12 % gesteigert auf neuen Höchststand von 863 Mio. Euro (9M 2025: 773 Mio. Euro)

Deutliches Erlöswachstum in den Leistungsbereichen Vermögen (+16 %) und Absicherung (+11 %), Leistungsbereich Vorsorge auf Vorjahresniveau

Erneute Höchstwerte bei Bestandskennzahlen stärken die Basis für weiteres Erlöswachstum: MLP Gruppe erreicht beim betreuten Vermögen den nächsten Meilenstein mit 70,1 Mrd. Euro (31. Dezember 2025: 65,9 Mrd. Euro) und beim verwalteten Prämienvolumen in der Sachversicherung 870 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 809 Mio. Euro)

MLP bestätigt die Anfang Oktober 2026 angehobene EBIT-Prognose von 110 bis 120 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2026

Mittelfristplanung 2028 bekräftigt: Fortsetzung des Wachstumskurses auf EBIT von 140 bis 155 Mio. Euro bei 1,3 bis 1,4 Mrd. Euro Gesamterlösen – strategisch angelegte Potenzialerschließung in der Beratung von Familienkunden, gezielter Ausbau des Firmenkundengeschäfts sowie Multi Asset-Ansatz bei institutionellen und vermögenden Privatkunden; erfolgsabhängige Vergütungen bei FERI nur in geringem Umfang in Planung berücksichtigt

Wiesloch, 12. November 2026 – In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 erzielte die MLP Gruppe sowohl bei den Gesamterlösen als auch beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) neue Höchststände und hat damit ihre erfolgreiche Entwicklung fortgesetzt. Erneut kam dabei die breite und strategisch verzahnte Aufstellung der Gruppe zum Tragen. Die MLP Gruppe steigerte die Gesamterlöse deutlich um 12 % auf 863 Mio. Euro (9M 2025: 773 Mio. Euro) und das EBIT deutlich um 43 % auf 87,1 Mio. Euro (9M 2025: 61,1 Mio. Euro). Dabei verzeichnete die MLP Gruppe ein starkes Erlöswachstum in den Leistungsbereichen Vermögen und Absicherung, während die Erlöse im Leistungsbereich Vorsorge auf Vorjahresniveau lagen. MLP profitierte vor allem von deutlich höheren Erlösen im Vermögensmanagement und von einem stark gewachsenen Sachversicherungsgeschäft mit Firmen- und Privatkunden. Erneut konnte die MLP Gruppe die zentralen Bestandskennzahlen auf Höchstwerte steigern und damit die Basis für weiteres Erlöswachstum nochmals stärken. Sie erreichten beim betreuten Vermögen 70,1 Mrd. Euro (31. Dezember 2025: 65,9 Mrd. Euro) und beim verwalteten Prämienvolumen in der Sachversicherung 870 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 809 Mio. Euro). Im dritten Quartal erzielte MLP mit einem EBIT von 26,7 Mio. Euro (Q3 2025: 18,3 Mio. Euro) das bislang höchste Q3-Ergebnis der Unternehmensgeschichte, das von einer besonders starken Entwicklung im Leistungsbereich Vermögen getragen wurde. Die MLP Gruppe bestätigt die Anfang Oktober 2026 per Ad hoc-Mitteilung kommunizierte und auf 110 bis 120 Mio. Euro angehobene EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Zugleich bekräftigt die MLP Gruppe ihre Planung, bis Ende des Jahres 2028 ein EBIT von 140 bis 155 Mio. Euro bei 1,3 bis 1,4 Mrd. Euro Gesamterlösen zu erreichen. Erfolgsabhängige Vergütungen bei FERI sind in der Planung nur in geringem Umfang berücksichtigt.

„Unsere Strategie wirkt: Die MLP Gruppe ist breiter aufgestellt und die Bereiche stärken sich zunehmend gegenseitig – damit steht MLP für Resilienz und Wachstum zugleich. Unsere Investitionen in Künstliche Intelligenz, Beratungsqualität und innovative Produktlösungen zahlen sich immer weiter aus. Dabei stehen wir erst am Anfang, unser Potenzial auszuschöpfen. Einen besonderen Schwerpunkt legen wir zukünftig auf weiteres Asset-Wachstum und den konsequenten Ausbau unseres Firmenkundengeschäfts. Auch unsere Digitalstrategie mit Fokus auf Künstliche Intelligenz treiben wir gruppenweit voran – mit hohem Tempo und klarer Verantwortung“, sagt Dr. Uwe Schroeder-Wildberg, Vorstandsvorsitzender der MLP SE.

Gesamterlöse erreichen neuen Höchststand von 863 Mio. Euro

Die Gesamterlöse steigerte die MLP Gruppe in den ersten neun Monaten 2026 um 12 Prozent auf den neuen Höchststand von 863 Mio. Euro (9M 2025: 773 Mio. Euro). Das stärkste Erlöswachstum (+16 %) erzielte die Gruppe im Leistungsbereich Vermögen auf 431 Mio. Euro (9M 2025: 372 Mio. Euro). Das Unternehmen profitierte von deutlich gesteigerten Erlösen im Vermögensmanagement, die insbesondere aus höheren erfolgsabhängigen Vergütungen, aber auch aus dem erneut stark gewachsenen betreuten Vermögen resultierten. Auch die Erlöse aus dem Zinsgeschäft konnten ausgebaut werden. Erfolgsabhängige Vergütungen fallen im Zuge der Wertentwicklung von Anlagekonzepten bei FERI an und sind zu einem hohen Anteil ergebniswirksam. Ein ebenfalls deutliches Wachstum erreichte die MLP Gruppe im Leistungsbereich Absicherung (+11 %) auf 197 Mio. Euro (9M 2025: 177 Mio. Euro). Hier konnte das Unternehmen die Erlöse aus dem Sachversicherungsgeschäft mit Firmen- und Privatkunden infolge des erneut starken Wachstums beim verwalteten Prämienvolumen deutlich steigern. Der Leistungsbereich Vorsorge lag mit 199 Mio. Euro (9M 2025: 199 Mio. Euro) auf dem Niveau des Vorjahres. Im Leistungsbereich Sonstiges lagen die Erlöse bei 7 Mio. Euro (9M 2025: 6 Mio. Euro).

Erneute Höchstwerte bei zentralen Bestandskennzahlen

Auch bei den zentralen Bestandskennzahlen erreichte die MLP Gruppe zum Stichtag 30. September 2026 erneute Höchstwerte und damit eine nochmals stärkere Basis für weiteres Erlöswachstum: Das betreute Vermögen erreichte den nächsten Meilenstein mit 70,1 Mrd. Euro (31. Dezember 2025: 65,9 Mrd. Euro) und das verwaltete Prämienvolumen in der Sachversicherung stieg auf 870 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 809 Mio. Euro).

EBIT erreicht neuen Höchststand von 87,1 Mio. Euro

Die MLP Gruppe hat in den ersten neun Monaten 2026 ein EBIT von 87,1 Mio. Euro erreicht (9M 2025: 61,1 Mio. Euro). Hintergrund ist vor allem die sehr positive Erlösentwicklung, die von einem weiterhin konsequenten Kostenmanagement flankiert wird. Auch im dritten Quartal konnte MLP gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres deutlich zulegen und erreichte mit einem EBIT von 26,7 Mio. Euro (Q3 2025: 18,3 Mio. Euro) ebenfalls einen neuen Höchststand.

Angehobene Prognose 2026 bestätigt, Mittelfristplanung 2028 bekräftigt

Für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt MLP die Anfang Oktober 2026 auf 110 bis 120 Mio. Euro angehobene EBIT-Prognose und geht von einer Fortsetzung des etablierten Wachstumskurses aus, der sich in den ersten neun Monaten bereits eindrucksvoll in den Zahlen widerspiegelte. Zugleich bekräftigt die MLP Gruppe ihre Planung, bis Ende des Jahres 2028 ein EBIT von 140 bis 155 Mio. Euro bei 1,3 bis 1,4 Mrd. Euro Gesamterlösen zu erreichen. Dabei sollen die strategisch angelegte Potenzialerschließung in der Beratung von Familienkunden, der gezielte Ausbau des Firmenkundengeschäfts sowie der Multi Asset-Ansatz bei institutionellen und vermögenden Privatkunden zum Wachstum in allen Leistungsbereichen – Vermögen, Vorsorge und Absicherung – beitragen. Erfolgsabhängige Vergütungen sind in der Planung nur in geringem Umfang berücksichtigt.

Die Mittelfristplanung sieht bis Ende 2028 einen deutlichen Anstieg der zentralen Bestandskennzahlen auf 75 bis 81 Mrd. Euro beim betreuten Vermögen und auf 1,0 bis 1,1 Mrd. Euro beim verwalteten Bestand in der Sachversicherung vor. Grundlage dafür ist die weitere Erschließung der Potenziale in der MLP Gruppe.

„Wir haben Anfang Oktober unsere EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 erhöht und werden unseren erfolgreichen Weg weitergehen. Die aktuelle Reform der privaten Altersvorsorge trägt dazu bei, dass Beratung wichtiger denn je wird – und MLP ist dafür bestens aufgestellt. In der gesamten MLP Gruppe kommen wir gut voran, an vielen Stellen entfaltet auch Künstliche Intelligenz bereits spürbare Wirkung. Gleichzeitig profitieren wir im Konzern immer stärker von unseren weiter gewachsenen Beständen. Wir sind klar auf Kurs, unsere Mittelfristplanung bis Ende 2028 und damit ein EBIT von 140 bis 155 Mio. Euro zu erreichen“, sagt Reinhard Loose, Finanzvorstand der MLP SE.

Wichtige Kennzahlen im Überblick

MLP Konzern (in Mio. Euro) 9M 2026 9M 2025 Veränd. in % Umsatzerlöse 835,7 754,9 +11 Leistungsbereich Vermögen 431,5 372,3 +16 Leistungsbereich Vorsorge 199,4 198,7 +0 Leistungsbereich Absicherung 197,4 177,5 +11 Leistungsbereich Sonstiges 7,5 6,4 +17 Sonstige Erträge 27,3 18,2 +50 Gesamterlöse 863,0 773,1 +12 Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 87,1 61,1 +43 Ergebnis vor Steuern (EBT) 85,5 59,4 +44 Konzernergebnis 58,8 44,6 +32 Ergebnis je Aktie (verwässert/unverwässert) in Euro 0,54 0,41 +33 Familienkunden 601.400 596.100* +1 Firmen- und institutionelle Kunden 27.600 27.400* +1 Kundenberater 2.193 2.136* +3

*zum 31. Dezember 2025

MLP Konzern (in Mio. Euro) Q3 2026 Q3 2025 Veränd. in % Umsatzerlöse 271,9 237,2 +15 Leistungsbereich Vermögen 161,2 128,0 +26 Leistungsbereich Vorsorge 66,1 68,8 -4 Leistungsbereich Absicherung 42,1 38,6 +9 Leistungsbereich Sonstiges 2,5 1,7 +50 Sonstige Erträge 7,7 6,9 +11 Gesamterlöse 279,6 244,1 +15 Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 26,7 18,3 +45 Ergebnis vor Steuern (EBT) 25,9 17,6 +47 Konzernergebnis 16,7 15,7 +7 Ergebnis je Aktie (verwässert/unverwässert) in Euro 0,15 0,14 +7

Definitionen der Kennzahlen finden Sie auf unserer Website: https://mlp-se.de/investoren/mlp-aktie/kennzahlen/

Über MLP

Die MLP Gruppe ist mit den Marken Deutschland.Immobilien, DOMCURA, FERI, MLP, RVM und TPC der Finanzdienstleister für Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden. Durch die Vernetzung der unterschiedlichen Perspektiven und Expertisen entstehen besondere Mehrwerte – und Kunden können bessere Finanzentscheidungen treffen. Dabei verbindet die MLP Gruppe intelligent persönliche und digitale Angebote. Einige der Marken bieten zudem ausgewählte Produkte, Services und Technologie für andere Finanzdienstleister.

Deutschland.Immobilien – Immobilienplattform für Kunden und Finanzberater

– Immobilienplattform für Kunden und Finanzberater DOMCURA – Assekuradeur für Finanzberater und -plattformen

– Assekuradeur für Finanzberater und -plattformen FERI – Asset Manager für institutionelle Investoren, Familienvermögen und Stiftungen

– Asset Manager für institutionelle Investoren, Familienvermögen und Stiftungen MLP – Finanzberatung und Banking für anspruchsvolle Kunden

– Finanzberatung und Banking für anspruchsvolle Kunden RVM – Risikomanager für Versicherung und Vorsorge für mittelständische Unternehmen

– Risikomanager für Versicherung und Vorsorge für mittelständische Unternehmen TPC – Benefit Experten Netzwerk für Unternehmen

Innerhalb des Netzwerks findet ein intensiver Know-how-Transfer statt. Die Spezialisten unterstützen sich in Research und Konzeptentwicklung sowie in der Kundenberatung. Durch diese gezielte Interaktion entstehen zusätzliche Werte für Kunden, für das Unternehmen und für die Aktionäre. Der ökonomische Erfolg bildet auch die Grundlage, gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen.

Die Gruppe wurde 1971 gegründet und betreut für rund 601.400 Privat- und rund 27.600 Firmen- und institutionelle Kunden ein Vermögen von rund 70,1 Mrd. € sowie Bestände in der Sachversicherung von rund 870 Mio. €.