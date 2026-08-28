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28.08.2026 13:24:43

EQS-News: A.S. Création Tapeten AG wechselt in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse

EQS-News: A.S. Création Tapeten AG / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung
A.S. Création Tapeten AG wechselt in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse

28.08.2026 / 13:24 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News der A.S. Création Tapeten AG, Gummersbach

(ISIN DE000A1TNNN5)

A.S. Création Tapeten AG wechselt in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse

 

Gummersbach, 28. August 2026 – Die Aktien der A.S. Création Tapeten AG (ISIN: DE000A1TNNN5) werden ab Dienstag, den 1. September 2026, im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Die Gesellschaft hat die Zustimmung der Deutsche Börse AG zum Segmentwechsel und zur Einbeziehung der Aktien in das Börsensegment Scale mit Wirkung zum 1. September 2026 erhalten. Damit wird die Börsennotierung der A.S. Création Tapeten AG vom regulierten Markt (General Standard) in das Scale-Segment des Freiverkehrs der Frankfurter Wertpapierbörse wechseln. Der letzte Handelstag der Aktien der A.S. Création Tapeten AG im regulierten Markt wird dementsprechend Montag, der 31. August 2026, sein. Die Handelbarkeit der Aktien bleibt dabei durchgehend gewährleistet.

Damit ist die am 30. Juli 2026 bereits bekanntgegebene Entscheidung der Gesellschaft den Wechsel in das Scale-Segment zu vollziehen planmäßig umgesetzt.

Das Segment Scale ist als KMU-Wachstumsmarkt registriert und richtet sich gezielt an kleine und mittelständische Unternehmen. Nach Einschätzung des Vorstands entspricht dieses Segment der aktuellen Unternehmensgröße sowie der Kapitalmarktausrichtung der A.S. Création Tapeten AG besser.

Der Segmentwechsel ermöglicht eine Reduzierung des regulatorischen und administrativen Aufwands. Gleichzeitig bietet das Scale-Segment einen angemessenen Handelsrahmen für die Aktien der A.S. Création Tapeten AG und ermöglicht es der Gesellschaft, Ressourcen verstärkt für das operative Geschäft einzusetzen, ohne die Präsenz am Kapitalmarkt und die Handelbarkeit der Aktien an den deutschen Wertpapierbörsen zu beeinträchtigen.

Das seit Februar 2026 geltende Standortförderungsgesetz ermöglicht einen solchen Segmentwechsel ohne ein Delisting-Erwerbsangebot. Die A.S. Création Tapeten AG nutzt diesen Weg als sinnvollen Schritt zur Anpassung ihrer Börsennotierung an die Größe und Ausrichtung der Gesellschaft.

Die A.S. Création Tapeten AG wird seine Aktionäre sowie den Kapitalmarkt weiterhin transparent und zeitnah über die wesentlichen Entwicklungen informieren.

Bei dem Segmentwechsel wurde die A.S. Création Tapeten AG von der Small & Mid Cap Investmentbank AG als Antragsteller und betreuender Capital Market Partner begleitet.

 


Kontakt:
Michael Rockenbach
Vorstand Finanzen und Controlling
Südstr. 47
D-51645 Gummersbach
Telefon +49-2261-542 388
E-Mail: michael.rockenbach@as-creation.de

28.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: A.S. Création Tapeten AG
Südstraße 47
51645 Gummersbach
Deutschland
Telefon: +49 22 61 54 2-0
Fax: +49 22 61 54 2-3 04
E-Mail: investor@as-creation.de
Internet: http://www.as-creation.de
ISIN: DE000A1TNNN5
WKN: A1TNNN
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900GEUFGNGXF5Q548
EQS News ID: 2390452

 
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2390452  28.08.2026 CET/CEST

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