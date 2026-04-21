Telekom Austria Aktie
WKN: 72000 / ISIN: AT0000720008
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21.04.2026 17:21:43
EQS-News: A1 Telekom Austria Group Ergebnis für das erste Quartal 2026
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EQS-News: Telekom Austria AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Relevante Unterlagen zu den Ergebnissen finden Sie unter folgendem Link:
https://a1.group/de/investor-relations-home/ergebnis-center/
Weitere Informationen finden Sie auf der Website: https://a1.group/de/investor-relations-home/
Highlights
21.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Telekom Austria AG
|Lassallestrasse 9
|1020 Wien
|Österreich
|Telefon:
|004350664 47500
|E-Mail:
|investor.relations@a1.group
|Internet:
|www.a1.group
|ISIN:
|AT0000720008
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2312324
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2312324 21.04.2026 CET/CEST
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|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Telekom Austria neutral
|Deutsche Bank AG
|18.07.25
|Telekom Austria Hold
|Deutsche Bank AG
|19.06.25
|Telekom Austria Hold
|Deutsche Bank AG
|19.06.25
|Telekom Austria Hold
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