WKN: 72000 / ISIN: AT0000720008

10.02.2026 18:00:03

EQS-News: A1 Telekom Austria Group: Ergebnis für Q4 und das Gesamtjahr 2025

EQS-News: Telekom Austria AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
A1 Telekom Austria Group: Ergebnis für Q4 und das Gesamtjahr 2025

10.02.2026 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


Relevante Unterlagen zu den Ergebnissen finden Sie unter folgendem Link:
https://a1.group/de/investor-relations-home/ergebnis-center/
Weitere Informationen finden Sie auf der Website: https://a1.group/de/investor-relations-home/   Highlights für Q4 und das Gesamtjahr 2025
Gesamtjahr 2025:
  • Umsatzerlöse +3,0 %, getragen von Erlösen aus Dienstleistungen (+1,9 %) und höheren Erlösen aus dem Verkauf von Endgeräten
  • EBITDA wuchs um 3,7 % (bereinigt um Einmaleffekte und Restrukturierung), bedingt durch ein operatives Wachstum von 9,5 % in CEE
  • Nettoergebnis belief sich auf EUR 613 Mio.(2024: EUR 627 Mio.)
  • Nettoverschuldung (exkl. Leasingverbindlichkeiten) wurde um EUR 283Mio.reduziert; das Verhältnis Nettoverschuldung exkl. Leasingverbindlichkeiten zu EBITDAaL lag zum Jahresende 2025 bei 0,0x, das Verhältnis Nettoverschuldung/EBITDA bei 0,9x.
  • CAPEX stiegen um 2,8% auf EUR 889 Mio., bedingt durch die 5G-Auktion in Serbien.
  • Free Cashflow steigt um 3,7% auf EUR 596 Mio. trotz höherer CAPEX (Spektrum)
  • Wachstum der Mobilfunkkund:innen um 11,3%, der RGUs um 1,7%.
 
  • Q4 2025: Gesamtumsatz +1,1%, EBITDA (bereinigt um Einmaleffekte und Restrukturierung) +5,4%
  • Serbien: 5G-Auktion für EUR 100 Mio. abgeschlossen; 5G seit Dezember 2025 in Betrieb
  • Dividendenvorschlag für GJ 2025: Erhöhung auf EUR 0,42 je Aktie (2024: EUR 0,40)
  • Ausblick 2026: Umsatzerlöse gesamt +2-3 %, CAPEX exkl. Spektrum von rund EUR 750 Mio.

Video: The Management Board of A1 Group presents the results of Q4 and 1-12M of 2025

 
 

10.02.2026 CET/CEST

EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Telekom Austria AG
Lassallestrasse 9
1020 Wien
Österreich
Telefon: 004350664 47500
E-Mail: investor.relations@a1.group
Internet: www.a1.group
ISIN: AT0000720008
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2274202

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2274202  10.02.2026 CET/CEST

