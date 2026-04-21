WKN: 72000 / ISIN: AT0000720008

21.04.2026 17:21:43

EQS-News: A1 Telekom Austria Group Q1 2026 results

EQS-News: Telekom Austria AG / Key word(s): Quarter Results
A1 Telekom Austria Group Q1 2026 results

21.04.2026 / 17:21 CET/CEST
Relevant documentation on the results can be found at the following link:
https://a1.group/investor-relations/results-center/

For more information, please visit the website: https://a1.group/investor-relations/
Highlights
  • Revenues: +3.9% versus Q1 2025, driven by service revenue growth
  • Service revenues: +3.2% as strong growth in international markets (+11.5%) offsets decline in Austria
  • Core OPEX: Cost control mitigates cost increases related to ICT growth
  • EBITDA: +4.6%, with strongest contributions from Bulgaria, Croatia and Belarus
  • Net result: +14.7%, supported by higher EBIT and an improved financial result
  • CAPEX: EUR 164 mn (PY: EUR 222 mn), decline due to CAPEX timing and lower CAPEX for spectrum
  • Free cash flow: +53.5% mainly reflecting lower CAPEX and improved operating performance
  • Spectrum: 2.6 GHz spectrum in Austria extended for EUR 11 mn
  • Outlook 2026 confirmed: Total revenue growth of 2-3%, CAPEX ex. spectrum of around EUR 750 mn

Language: English
Company: Telekom Austria AG
Lassallestrasse 9
1020 Vienna
Austria
Phone: 004350664 47500
E-mail: investor.relations@a1.group
Internet: www.a1.group
ISIN: AT0000720008
Listed: Vienna Stock Exchange (Official Market)
EQS News ID: 2312324

 
21.04.2026 CET/CEST

