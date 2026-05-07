EQS-News: aap bestätigt Wachstumskurs zum Jahresauftakt 2026 – Umsatz leicht über Vorjahr, starke Dynamik in den USA

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aap bestätigt Wachstumskurs zum Jahresauftakt 2026 – Umsatz leicht über Vorjahr, starke Dynamik in den USA



07.05.2026 / 12:00 CET/CEST

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USA als Wachstumstreiber: +11% in EUR bzw. +23% in lokaler Währung

Resilientes Geschäftsmodell: regionale Diversifikation stabilisiert Q1 trotz geopolitischer Belastungen im Nahen Osten

MDR-Meilenstein erreicht: Zertifizierung aller Bestandsprodukte abgeschlossen und Planungssicherheit für CE-Märkte geschaffen

Die aap Implantate AG („aap“ oder „Gesellschaft“) ist mit einer robusten Umsatzentwicklung in das Geschäftsjahr 2026 gestartet und lag im ersten Quartal – bei fortgesetzten Einschränkungen in Teilen des Nahen Ostens – insgesamt leicht über dem Vorjahresniveau. Wesentliche Wachstumsbeiträge kamen insbesondere aus den USA sowie aus Deutschland und unterstreichen die zunehmende internationale Skalierung des Geschäfts. Gleichzeitig zeigt die regionale Diversifikation die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells in einem weiterhin volatilen geopolitischen Umfeld.

Q1/2026 – Umsatz

Umsatz in TEUR Q1/2026 Q1/2025 Veränderung EMEA (= Europa, Mittlerer Osten, Afrika) 1.582 1.702 -7% Nordamerika 718 648 11% LATAM (= Lateinamerika) 592 579 2% APAC (= Asien-Pazifik) 232 155 50% Umsatz 3.124 3.084 1%

Innerhalb der EMEA-Region setzte insbesondere Deutschland mit einem starken Jahresauftakt und einer Umsatzsteigerung von 15% positive Akzente. In Spanien führten die fortgesetzte Marktexpansion und Investitionen in den Ausbau der Präsenz zu einem Umsatzwachstum von 19%. In Teilen des Nahen Ostens waren die Aktivitäten aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage temporär deutlich eingeschränkt. Sobald sich die Rahmenbedingungen normalisieren, erwartet die Gesellschaft eine schrittweise Erholung dieser Region.

In der LATAM-Region entwickelte sich das Geschäft insgesamt stabil. Wachstumsimpulse kamen unter anderem aus Peru und Puerto Rico.

Mit einem Plus von 50% zeigte auch die APAC-Region erneut eine starke Entwicklung. Dazu trugen insbesondere Aufträge aus den Märkten China, Taiwan und Korea bei. In einzelnen Ländern kam es hingegen zu einer volatileren Bestelllage, die vor allem durch projekt- und zeitpunktbezogene Abrufe geprägt war.

Im margenstärksten Markt USA steigerte aap den Umsatz um rund 11% (in lokaler Währung +23%). Zeitweise Verzögerungen bei Instrumenten-Zulieferungen begrenzten die kurzfristige Ausschöpfung des Nachfragepotenzials. Die Entwicklung bestätigt jedoch die attraktiven Wachstums- und Margenperspektiven in diesem strategisch wichtigen Markt.

Mit dem Erhalt des MDR-Zertifikats der Klasse IIb hat aap im ersten Quartal 2026 die vollständige MDR-Zertifizierung aller LOQTEQ® Bestandsprodukte erreicht. Damit ist die Vertriebsfähigkeit in den CE-Märkten über die Übergangsphase hinaus bis 2027 deutlich abgesichert. Dies stärkt die Planungs- und Investitionssicherheit der Kunden sowie die Basis für eine nachhaltige Nutzung der bei Kliniken eingesetzten Konsignations-Setbestände.

Vor dem Hintergrund der erreichten regulatorischen Meilensteine, der anhaltenden Dynamik in den USA und der robusten Entwicklung in den Kernmärkten blickt der Vorstand trotz geopolitischer Unwägbarkeiten zuversichtlich auf die weitere Geschäftsentwicklung im Jahr 2026.

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aap Implantate AG (ISIN DE0005066609) - General Standard/Regulierter Markt - Alle deutschen Börsenplätze –

Über aap Implantate AG

Die aap Implantate AG ist ein global tätiges Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Berlin, Deutschland. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Produkte für die Traumatologie. Das IP-geschützte Portfolio umfasst neben dem innovativen anatomischen Plattensystem LOQTEQ® ein weites Spektrum an Lochschrauben. Darüber hinaus verfügt die aap Implantate AG über eine Innovationspipeline mit vielversprechenden Entwicklungsprojekten, wie der antibakteriellen Silberbeschichtungstechnologie und magnesiumbasierten Implantaten. Diese Technologien adressieren kritische und bislang noch nicht adäquat gelöste Probleme in der Traumatologie. Die aap Implantate AG vertreibt ihre Produkte in Deutschland direkt an Krankenhäuser, Einkaufsgemeinschaften und Verbundkliniken, während auf internationaler Ebene primär ein breites Distributoren-Netzwerk in rund 25 Ländern genutzt wird. In den USA setzt das Unternehmen mit ihrer Tochtergesellschaft aap Implants Inc. auf eine Vertriebsstrategie über Distributionsagenten. Die Aktie der aap Implantate AG ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (XETRA: AAQ.DE). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website unter www.aap.de.

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