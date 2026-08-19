EQS-News: aap Implantate AG: Berufung neuer Vorstände und CEO-Wechsel bei aap Implantate AG

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aap Implantate AG: Berufung neuer Vorstände und CEO-Wechsel bei aap Implantate AG



19.08.2026 / 09:23 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Herr Rubino Di Girolamo scheidet im Rahmen der Einleitung der Nachfolge vorzeitig zum Jahresende aus dem Vorstand aus

Herr Cornelius Fink wird zum 19. August 2026 als COO in den Vorstand berufen

Frau Nicole Kassel wir zum 19. August 2026 als CFO in den Vorstand berufen

aap stellt die Weichen für die nächste Wachstumsphase und ordnet ihre Führungsstruktur zur Einleitung der Nachfolge neu

Der Vorstandsvorsitzende (CEO) der aap Implantate AG („aap“ oder „Gesellschaft“), Rubino Di Girolamo, wird zum 31. Dezember 2026 aus dem Vorstand ausscheiden und auf die verbleibende Laufzeit seines Vorstandsvertrages verzichten. Im Rahmen der seit einiger Zeit erwogenen Nachfolgeregelung wird er die Verantwortung sukzessive an die heute vom Aufsichtsrat neu bestellten Vorstandsmitglieder übergeben.

Cornelius Fink ist bereits seit geraumer Zeit für die Gesellschaft in leitender operativer Funktion tätig. In dieser Zeit hat er sich intensiv in die Geschäftsbereiche und Strukturen der aap eingearbeitet und sukzessive zusätzliche Verantwortungsbereiche übernommen. Mit Wirkung zum 19.08.2026 wird Herr Fink mit Zuständigkeit für den Bereich Trauma und als COO in den Vorstand der aap Implantate AG berufen.

Dr. Nathalie Krebs, Vorsitzende des Aufsichtsrats, erklärt:

„Wir freuen uns sehr, mit Cornelius Fink einen erfahrenen und ausgesprochen kompetenten Manager mit einem starken Leistungsausweis für den Vorstand gewonnen zu haben. Er kennt die Gesellschaft und ihre Geschäftsbereiche bereits sehr gut und hat in den vergangenen Monaten eindrucksvoll gezeigt, dass er die weitere Entwicklung der aap aktiv und erfolgreich gestalten kann. Wir sind überzeugt, dass die Gesellschaft damit bestens für die Zukunft aufgestellt ist.“

Rubino Di Girolamo erklärt:

„Nachdem aap mit der vollständigen MDR-Zertifizierung eine wichtige Grundlage für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens geschaffen hat, verfügen wir mit Cornelius Fink über die ideale Persönlichkeit, um die nächste Wachstumsphase zu gestalten. Damit können wir den anstehenden Generationenwechsel mit voller Überzeugung anstoßen. Die wesentlichen regulatorischen Herausforderungen sind bewältigt, sodass sich das Unternehmen nun noch stärker auf Wachstum, die Entwicklung neuer Märkte und die Weiterentwicklung unserer innovativen LOQTEQ®-Technologie konzentrieren kann.“

Zur weiteren Stärkung des Vorstands hat der Aufsichtsrat ferner Frau Nicole Kassel mit Wirkung zum 19.08.2026 zum Mitglied des Vorstands als Chief Financial Officer (CFO) berufen. Frau Kassel ist seit knapp einem Jahr für aap tätig und verantwortet bereits heute erfolgreich den Finanzbereich des Unternehmens.

Dr. Nathalie Krebs, Vorsitzende des Aufsichtsrats, erklärt:

„Nicole Kassel hat in ihrem ersten Jahr bei aap mit ihrer Fachkompetenz, Erfahrung und hohen Effizienz bereits wichtige Fortschritte in der Finanzorganisation erzielt. Wir sind überzeugt, dass wir mit Cornelius Fink und Nicole Kassel ein starkes Führungsduo für die nächste Entwicklungsphase der aap gewinnen konnten.“

Durch die Übergangsphase bis Ende Dezember 2026 ist eine geordnete und umfassende Übergabe der Verantwortlichkeiten gewährleistet. Rubino Di Girolamo wird Cornelius Fink und Nicole Kassel in dieser Zeit eng begleiten und sein langjähriges Wissen und seine Erfahrung für einen reibungslosen Übergang einbringen.

Auch nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand wird Rubino Di Girolamo der Gesellschaft als Berater verbunden bleiben. Sein Schwerpunkt wird dabei insbesondere auf der Weiterentwicklung und Vermarktung der innovativen antibakteriellen Oberflächentechnologie der aap liegen.

Dr. Nathalie Krebs, Vorsitzende des Aufsichtsrats, erklärt:

„Mit der Übergangsphase und dem anschließenden Verbleib von Herrn Di Girolamo als Berater sind wir überzeugt, eine Lösung im besten Interesse aller Stakeholder gefunden zu haben. Herr Di Girolamo hat den Transformationsprozess der aap in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt und war ein wesentlicher Architekt der heutigen Unternehmensstruktur. Dank seiner Vision, Disziplin und Beharrlichkeit steht die Gesellschaft heute auf einem stabilen Fundament und ist bereit für die angestrebte nächste Wachstumsphase. Meine Kollegen im Aufsichtsrat und ich haben den offenen und konstruktiven Austausch mit Herrn Di Girolamo stets sehr geschätzt. Umso mehr freuen wir uns, dass wir auch künftig auf seine Erfahrung und Expertise zählen können.“

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Über aap Implantate AG

Die aap Implantate AG ist ein global tätiges Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Berlin, Deutschland. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Produkte für die Traumatologie. Das IP-geschützte Portfolio umfasst neben dem innovativen anatomischen Plattensystem LOQTEQ® ein weites Spektrum an Lochschrauben. Darüber hinaus verfügt die aap Implantate AG über eine Innovationspipeline mit vielversprechenden Entwicklungsprojekten, wie der antibakteriellen Silberbeschichtungstechnologie. Diese Technologie adressiert kritische und bislang noch nicht adäquat gelöste Probleme in der Traumatologie. Die aap Implantate AG vertreibt ihre Produkte in Deutschland direkt an Krankenhäuser, Einkaufsgemeinschaften und Verbundkliniken, während auf internationaler Ebene primär ein breites Distributoren Netzwerk in rund 40 Ländern genutzt wird. In den USA setzt das Unternehmen mit ihrer Tochtergesellschaft aap Implants Inc. auf eine Vertriebsstrategie über Distributionsagenten und selektiver Direktvertrieb. Die Aktie der aap Implantate AG ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (XETRA: AAQ.DE). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website unter www.aap.de.

Bei den in dieser Pressemitteilung dargestellten Zahlenangaben können technische Rundungsdifferenzen bestehen, die die Gesamtaussage nicht beeinträchtigen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

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Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: aap Implantate AG; Rubino Di Girolamo; Vorsitzender des Vorstands/ CEO; Lorenzweg 5; 12099 Berlin

Tel.: +49 (0)30 75019 – 141; Fax: +49 (0)30 75019 – 170; Email: r.digirolamo@aap.de