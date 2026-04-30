EQS-News: aap Implantate AG schließt Geschäftsjahr 2025 mit Ergebnisverbesserung ab und gibt Ausblick für 2026

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aap Implantate AG schließt Geschäftsjahr 2025 mit Ergebnisverbesserung ab und gibt Ausblick für 2026



30.04.2026 / 12:05 CET/CEST

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Die aap Implantate AG („aap“ oder „Gesellschaft“) informiert:

Weitere Verbesserung des Konzern-EBITDA von -0,85 Mio. EUR auf -0,64 Mio. EUR

Trauma-Geschäft auf EBITDA-Ebene trotz hoher Zusatzkosten nahezu ausgeglichen

Recurring EBITDA im Segment Trauma: 0,4 Mio. EUR positiv

Klinische Humanstudie für die neue Oberflächen-Technologie erfolgreich abgeschlossen

US-Geschäft: starke Umsatzentwicklung in der zweiten Jahreshälfte

Das Geschäftsjahr 2025 war durch ein herausforderndes Marktumfeld geprägt. Geopolitische Spannungen, insbesondere die US-Zollpolitik im ersten Halbjahr sowie die instabile Lage im Mittleren Osten im weiteren Jahresverlauf, führten zu einer erhöhten Unsicherheit in den relevanten Absatzmärkten.

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die aap Implantate AG einen Umsatzanstieg von 2 % auf EUR 12,5 Mio. und lag damit über dem Vorjahresniveau.

Die Umsatzentwicklung zeigte sich regional weitgehend stabil; mit Ausnahme der Region APAC verlief die Entwicklung in den einzelnen Regionen weitgehend homogen.

2025/2024 – Umsatz

in TEUR GJ/2025 GJ/2024 Veränderung Trauma

EMEA (=Europa, Mittlerer Osten, Afrika)

Nordamerika

LATAM (= Lateinamerika)

APAC (=Asien-Pazifik)

6,3

2,8

2,5

0,9

6,3

2,9

2,5

0,5

-1%

-4%

-2%

98% Umsatz 12,5 12,2 2%

Region / Umsatz in $ GJ/2025 GJ/2024 Veränderung Nordamerika 3,1 3,1 1%

Die EMEA-Region bleibt mit einem Anteil von rund 50% am Gesamtumsatz die größte Absatzregion der Gesellschaft. Der Heimatmarkt Deutschland verzeichnete ein Wachstum von 5%. Für das kommende Jahr wurden die Verträge mit den wesentlichen Klinikgruppen und Einkaufsgemeinschaften verlängert.

Die weiteren Kernmärkte Spanien/Portugal und Südafrika zeigten nach einem starken Vorjahr eine Konsolidierung.

In der LATAM-Region erzielte Brasilien ein Wachstum von über 60%. Demgegenüber verzeichneten die übrigen Märkte überwiegend rückläufige Umsätze, die im Wesentlichen auf eine Normalisierung nach investitionsbedingten Sondereffekten im Vorjahr zurückzuführen sind. Diese resultieren insbesondere aus unterschiedlichen Preisstrukturen zwischen initialen Set-Verkäufen und nachgelagerten Komponentenverkäufen.

In der APAC-Region wurde die Umsatzentwicklung durch den Markteintritt in Taiwan und Südkorea sowie entsprechende Investitionen in die Erstausstattung geprägt. Thailand verzeichnete ein Wachstum von rund 30% gegenüber dem Vorjahr, welches bereits ein Wachstum von 43% aufwies.

Finanzkennzahlen für das Gesamtjahr 2025 aap Konzern

In Mio. EUR, gerundet GJ 2025 GJ 2024 Veränderung Umsatz 12,5 12,2 2% Bruttomarge 10,8 10,6 2% EBITDA -0,64 -0,85 25% Betriebsgewinn (EBIT) -2,5 -2,7 7% Nettoerlös -2,6 -3,7 30% Margen in % Bruttomarge 87% 87% EBITDA -5% -7% Betriebsgewinn (EBIT) -20% -22%

Das EBITDA des Konzerns verbesserte sich auf EUR -0,64 Mio., blieb jedoch weiterhin durch Einmaleffekte belastet. Im Segment Trauma wurde auf EBITDA-Ebene ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erzielt. Bereinigt um Einmaleffekte ergibt sich ein positives EBITDA in Höhe von rund EUR 0,4 Mio.

2025 2024 Zahlen in TEUR Trauma

LOQTEQ® Antibakterielle Oberflächen-Technologie Total Trauma

LOQTEQ® Antibakterielle Oberflächen-Technologie Total

Periodenergebnis vor Zinsen,

Steuern und Abschreibungen

(EBITDA)

-27

-612

-639

4

-858

-854





Die klinische Humanstudie mit antibakteriellen Implantaten wurde erfolgreich abgeschlossen. Die teilnehmenden Studienzentren haben den klinischen Abschlussbericht geprüft. Die Begutachtung durch die zuständige Ethikkommission und das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) steht noch aus.

Die Einreichung der Ergebnisse in einer international renommierten Fachzeitschrift ist für die zweite Jahreshälfte geplant. Dies würde die wissenschaftliche Relevanz der Technologie weiter unterstreichen und ihre Sichtbarkeit in der internationalen Wissenschaftsgemeinschaft deutlich erhöhen.

Die Durchführung der klinischen Studie wurde vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt („BMFTR“) gefördert. Die dem Unternehmen gewährte Zuwendung (Förderkennzeichen 13GW0313A+B, 13GW0449A+B) ist Teil des Aktionsfeldes "Gesundheitswirtschaft im Rahmenprogramm Gesundheitsforschung" des BMFTR (= Zuwendungsgeber). Gefördert werden laut BMFTR-Projekte zum Thema "Medizintechnische Lösungen in die Patientenversorgung überführen - Klinische Evidenz ohne Verzögerung belegen". Für weitere Informationen hierzu verweisen wir auf die entsprechende Richtlinie auf der Website des BMFTR: https://www.bmftr.bund.de/SharedDocs/Bekanntmachungen/DE/2024/07/2024-07-29-Bekanntmachung-Lösungen.html.

Die Gesellschaft arbeitet an der Zulassung der neuen Implantate sowohl für den europäischen Markt im Rahmen der Medical Device Regulation (MDR) als auch für den US-amerikanischen Markt (FDA).

Die Arbeiten zur MDR-Zertifizierung des LOQTEQ® Trauma-Portfolios wurden abgeschlossen; die vollständige Zertifizierung wurde im ersten Quartal 2026 erreicht. Damit ergeben sich Voraussetzungen für die Einführung weiterer Produkte in CE-Märkten. Gleichzeitig werden interne F&E-Kapazitäten freigesetzt, die künftig verstärkt in die Weiterentwicklung des Produktportfolios investiert werden sollen.

Im Geschäftsjahr 2025 wurden Finanzierungsmaßnahmen umgesetzt, die Investitionen in Technologie sowie den Ausbau des Trauma-Geschäfts unterstützten.

Mit dem Abschluss der MDR-Zertifizierung sowie der klinischen Humanstudie wurden wesentliche operative Meilensteine erreicht, die zu einer Reduzierung zuvor bestehender unternehmerischer Risiken geführt haben.

Vor diesem Hintergrund sieht sich die Gesellschaft für die weitere operative Geschäftsentwicklung gut positioniert.

Ausblick auf 2026

Für das Geschäftsjahr 2026 strebt die aap Implantate AG eine Verbesserung von Umsatz und Ergebnis an.

Im ersten Quartal 2026 zeigte sich – mit Ausnahme der Märkte im Nahen Osten – eine stabile Umsatzentwicklung, die leicht über dem Vorjahresniveau lag. Wachstumsimpulse resultierten insbesondere aus einer positiven Entwicklung in den USA (+23% in lokaler Währung ggü. Q1/2025 bzw. +11% in EUR) sowie in Deutschland (+15% ggü. Q1/2025), wodurch die rückläufige Entwicklung im Nahen Osten weitgehend kompensiert werden konnte.

Eine detaillierte Darstellung der Umsatzentwicklung im ersten Quartal 2026 wird im Rahmen einer separaten Pressemitteilung veröffentlicht.

Nach erfolgreicher MDR-Zertifizierung des gesamten Trauma-Portfolios ist vorgesehen, in der zweiten Jahreshälfte 2026 mit der Einführung neuer Produkte in CE-Märkten sowie CE-relevanten Märkten zu beginnen. Die Markteinführungen erfolgen schrittweise; ein wesentlicher Ergebnisbeitrag wird ab dem Geschäftsjahr 2027 erwartet.

Belastend wirken die geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten. Es wird erwartet, dass der Konflikt die Umsatzentwicklung in der Region negativ beeinflusst. Das Ausmaß der Auswirkungen ist insbesondere von Dauer und Intensität der Auseinandersetzungen abhängig. Mögliche Umsatzrückgänge sollen – soweit möglich – durch Entwicklungen in anderen Regionen kompensiert werden, was in Q1/2026 gelungen ist.

Der Vorstand beobachtet die gesamtwirtschaftlichen und geopolitischen Rahmenbedingungen fortlaufend und berücksichtigt deren potenzielle Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung und die finanziellen Ergebnisse der Gesellschaft.

Vor diesem Hintergrund prognostiziert die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz in einer Bandbreite von EUR 11,5 Mio. bis EUR 14,5 Mio.

Auf Ergebnisebene wird – basierend auf dem erwarteten Umsatzwachstum, weiteren Effizienzsteigerungen sowie unter Berücksichtigung eines potenziellen vollständigen Wegfalls des MEA-Geschäfts – ein EBITDA im Korridor von EUR -1,0 Mio. bis EUR +1,5 Mio. erwartet.

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aap Implantate AG (ISIN DE0005066609) - General Standard/Regulierter Markt - Alle deutschen Börsenplätze –

Über aap Implantate AG

Die aap Implantate AG ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen mit Hauptsitz in Berlin. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Produkte für die Traumatologie. Neben dem innovativen anatomischen Plattensystem LOQTEQ® umfasst das patentgeschützte Portfolio ein breites Sortiment an perforierten Schrauben. Darüber hinaus verfügt die aap Implantate AG über eine innovative Pipeline mit vielversprechenden Entwicklungsprojekten, wie beispielsweise einer antibakteriellen Silberbeschichtungstechnologie. Diese Technologie adressiert kritische und bisher nicht ausreichend gelöste Probleme von Wundinfektionen nach Operationen (SSI) in der Traumatologie und ist auch in anderen Medizintechnikbereichen anwendbar. In Deutschland vertreibt die aap Implantate AG ihre Produkte direkt an Krankenhäuser, Einkaufsgemeinschaften und angeschlossene Kliniken. International nutzt sie vorwiegend ein breites Netzwerk von Distributoren in rund 41 Ländern. In den USA setzen das Unternehmen und seine Tochtergesellschaft aap Implants Inc. auf ein Agentennetz und eine selektive Direktvertriebsstrategie. Die Aktien der aap Implantate AG sind im Allgemeinen Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA: AAQ.DE) kotiert. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.aap.de.

Bei den in dieser Pressemitteilung dargestellten Zahlenangaben können technische Rundungsdifferenzen bestehen, die die Gesamtaussage nicht beeinträchtigen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie ihm derzeit zur Verfügung stehender Informationen basieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen auch diejenigen ein, die aap in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: aap Implantate AG; Rubino Di Girolamo; Vorsitzender des Vorstands/ CEO; Lorenzweg 5; 12099 Berlin

Tel.: +49 (0)30 75019 – 141; Fax: +49 (0)30 75019 – 170; Email: r.digirolamo@aap.de