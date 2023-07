EQS-News: Aareal Bank 100 Jahre an der Seite der Immobilienwirtschaft

EQS-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Aareal Bank 100 Jahre an der Seite der Immobilienwirtschaft Wiesbaden, 19. Juli 2023 Morgen, am 20. Juli 2023, feiert die Aareal Bank ihr 100-jähriges Jubiläum. Das Institut blickt auf eine bewegte Geschichte zurück, die eng mit der Entwicklung der deutschen Wohnungswirtschaft und der Finanzierung öffentlich geförderter Wohnungen verbunden ist. Hinzu kam vor drei Jahrzehnten das internationale Immobilienfinanzierungsgeschäft, das seitdem kontinuierlich ausgebaut wurde. Der Vorstandsvorsitzende Jochen Klösges erklärte: Ich bedanke mich bei all unseren Kunden und Partnern für ihr Vertrauen in den letzten 100 Jahren. Gemeinsam haben wir in dieser Zeit viele Herausforderungen erfolgreich gemeistert. Auch in Zukunft werden wir ein verlässlicher Partner für die Immobilienwirtschaft bleiben und unsere Angebote für unsere Kunden weiter ausbauen. Die Anfänge Antwort auf Wohnungsnot und Neubeginn nach dem zweiten Weltkrieg Die Aareal Bank wurde am 20. Juli 1923 als Deutsche WohnstättenBank AG gegründet, um dringend benötigte Kreditmittel für die Bau- und Wohnungswirtschaft bereitzustellen. In den Folgejahren engagierte sich das Institut erfolgreich in der Finanzierung von über einer Million öffentlich geförderter Wohnungen. Nach dem Zweiten Weltkrieg spielte die Aareal Bank eine entscheidende Rolle im Wiederaufbau und der öffentlichen Förderung des Wohnungsmarkts. Mit innovativen Finanzierungsinstrumenten wie der Zwischenfinanzierung von Bausparverträgen trug das Unternehmen zum Erfolg des Wirtschaftswunders bei. Gezielte Geschäftserweiterung Wachstum und Innovation Um ihre Effizienz zu steigern und Kosten zu senken, wagte die Aareal Bank bereits 1957 den Einstieg in die elektronische Datenverarbeitung. Unternehmen der Wohnungswirtschaft eine zentrale EDV außerhalb ihrer eigenen Räumlichkeiten anzubieten, war damals ein wegweisendes Angebot und der Grundstein für das Segment Banking & Digital Solutions sowie für die Tochtergesellschaft Aareon AG, heute ein führender Anbieter von Saas-Lösungen für die europäische Immobilienwirtschaft. Risikobewusstes Handeln zahlt sich aus Die Aareal Bank hat im Laufe der Jahre ihre internationale Präsenz im gewerblichen Immobilienfinanzierungsgeschäft deutlich ausgebaut und ist heute in mehr als 20 Ländern aktiv. Trotz Expansion verfolgt das Unternehmen eine risikobewusste und vorausschauende Geschäftspolitik. Diese Strategie zahlte sich insbesondere in der Finanzkrise 2007/2008 aus: Auch in jenen Jahren schrieb die Bank schwarze Zahlen. Die nachhaltig ausgerichtete Geschäftspolitik wurde 2012 auf ökologische und soziale Aspekte ausgeweitet und in Form einer Nachhaltigkeitsstrategie festgehalten. Im gleichen Jahr trat die Aareal Bank Gruppe dem Global Compact der Vereinten Nationen bei. Aareal Bank 2023: Nachhaltig profitables Wachstum mit neuen Eigentümern fortsetzen Heute ist die Aareal Bank Gruppe ein internationales Spezialinstitut für Immobilienfinanzierungen, Hausbank für die Wohnungswirtschaft und Europas führendes Softwareunternehmen für die Immobilienbranche. Seit Anfang Juni 2023 verfügt die Aareal Bank über eine neue Eigentümerstruktur, nachdem das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot der Atlantic BidCo vollzogen worden ist. Mit Unterstützung der neuen Investoren soll die nachhaltig erfolgreiche Strategie des Unternehmens weiterverfolgt werden. Historie Aareal Bank AG: 20. Juli 1923 Gründung als Deutsche WohnstättenBank AG in Berlin 1926 Umbenennung in Deutsche Bau- und Bodenbank AG 1949 Sitzverlegung nach Frankfurt/Main 1957 Start des ersten Rechenzentrums in Mainz setzt Fundament für heutige Aareon AG 1979 Mehrheitsübernahme durch die Deutsche Pfandbriefanstalt, Hauptsitz: Wiesbaden 2001 Ausgliederung der Aareal Bank mit Tochter Aareon 2002 Börsengang Weitere Informationen zur Geschichte der Aareal Bank finden Sie unter diesem Link.

