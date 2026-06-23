EQS-News: ABO Energy treibt strategische Weiterentwicklung und künftige Finanzierungslösung voran

EQS-News: ABO Energy GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung

ABO Energy treibt strategische Weiterentwicklung und künftige Finanzierungslösung voran



23.06.2026 / 17:55 CET/CEST

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ABO Energy intensiviert die Bestrebungen, gemeinsam mit Finanzierungspartnern eine Finanzierungslösung zur Stärkung der Kapitalbasis zu erarbeiten, um eine langfristige Unternehmensstrategie zu unterstützen. Der im Mai dieses Jahres vorgelegte Entwurf des Sanierungsgutachtens kam zu der vorläufigen Einschätzung, dass ABO Energy sanierungsfähig ist. Um die Umsetzung der strategischen Neuausrichtung durch Fokussierung auf Pipeline-Rentabilität und Nutzung von Kernkompetenzen in langfristig attraktiven, margenstarken Märkten konsequent voranzutreiben, hat ABO Energy nun zwei international renommierte Beratungshäuser an Bord geholt: Die Boston Consulting Group begleitet das Unternehmen bei Themen rund um eine Stärkung der Eigenkapitalseite. Zudem unterstützt Rothschild & Co als Financial Adviser die Finanzierer bei der Bilanzrestrukturierung.

Die Mandatierung der Beratungshäuser unterstreicht das Bestreben aller Beteiligten, die strategische und operative Weiterentwicklung des Unternehmens aktiv zu unterstützen und so die Voraussetzungen für eine Rückkehr zur Profitabilität zu schaffen. Die Verhandlungen mit den Finanzierungspartnern über den Abschluss einer tragfähigen Sanierungslösung laufen derzeit. Konkrete Entscheidungen sind in Vorbereitung. ABO Energy wird hierüber im Rahmen der kapitalmarktrechtlichen Pflichten informieren.

ABO Energy verfolgt weiterhin das Ziel, im Geschäftsjahr 2027 auf operativer Ebene (EBITDA) wieder profitabel zu wirtschaften. „Wir haben in den vergangenen Monaten wichtige Grundlagen für die Zukunft von ABO Energy geschaffen. Mit unserer strategischen Konzentration auf Geschäftstätigkeiten in den etablierten Kernmärkten, einer verschlankten und künftig stärker fokussierten Organisation und der notwendigen Unterstützung unserer Finanzierungspartner befinden wir uns auf einem guten Weg, das Unternehmen nachhaltig profitabel aufzustellen. Gleichzeitig suchen wir neue Möglichkeiten entlang der Wertschöpfungskette, die zusätzliche Wachstums- und Ertragspotenziale erschließen“, sagt Dr. Karsten Schlageter, Sprecher der Geschäftsführung von ABO Energy.

Auch operativ macht das Unternehmen bei der Umsetzung seiner Transformationsagenda deutliche Fortschritte. ABO Energy arbeitet mit hoher Intensität an den im Gutachtenentwurf beschriebenen Maßnahmen wie der Fokussierung auf die Nutzung von Kernkompetenzen in langfristig attraktiven, margenstarken Märkten und der Verschlankung und effizienten Aufstellung der Organisation, welche die Grundlage für die nächste Entwicklungsphase des Unternehmens bilden.

„Die Transformation ist darauf ausgerichtet, ABO Energy in einem volatilen und regulatorisch anspruchsvollen Marktumfeld strategisch flexibel und zukunftsfähig aufzustellen. Durch mehr Transparenz, effizientere Strukturen und klare Verantwortlichkeiten steigern wir die operative Leistungsfähigkeit und schaffen die Grundlage für nachhaltige Profitabilität. Dabei konzentrieren wir uns gezielt auf die Märkte und Aktivitäten mit dem höchsten Wertbeitrag, um langfristig Wert für das Unternehmen und seine Partner zu schaffen“, erklärt Chief Restructuring Officer Britta Hübner.

Strategische Fokussierung, operative und finanzielle Stabilisierung, unterstützt von erfahrenen Partnern, beschreiben die nächsten Entwicklungsschritte von ABO Energy, die Chancen der Energiewende nachhaltig zu nutzen.