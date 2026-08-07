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07.08.2026 19:15:03

EQS-News: ABO Energy vereinbart Verkauf der polnischen und ungarischen Tochtergesellschaften

EQS-News: ABO Energy GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vereinbarung/Verkauf
ABO Energy vereinbart Verkauf der polnischen und ungarischen Tochtergesellschaften

07.08.2026 / 19:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

ABO Energy hat plangemäß den Verkauf ihrer ungarischen und polnischen Landesgesellschaften vereinbart. Das griechische Unternehmen PPC, der führende integrierte Energiekonzern Südosteuropas, übernimmt die Landesgesellschaften mit allen 38 ABO Energy-Mitarbeitenden in den beiden Ländern, eine Pipeline aus Projekten in der Entwicklung mit einer Gesamtleistung von rund zwei Gigawatt sowie fünf bereits in Betrieb befindliche Solarparks mit einer Gesamtleistung von 82 Megawatt und einen 17 Megawatt-Solarpark kurz vor Inbetriebnahme.

Der Verkauf hat keinen Einfluss auf die Entwicklung des erforderlichen Sanierungs- und Finanzierungskonzepts von ABO Energy.

„Nach den Verkäufen unserer griechischen Tochtergesellschaft und eines Großteils der finnischen Windkraftpipeline ist der Verkauf der ungarischen und polnischen Tochtergesellschaften ein weiterer Schritt auf dem Weg, uns auf die Länder zu konzentrieren, in denen wir wirtschaftlich langfristig erfolgreich sein können“, sagte Geschäftsführer Dr. Karsten Schlageter. „Wir freuen uns, dass wir damit eine gute Lösung sowohl für ABO Energy als auch für die betroffenen Mitarbeitenden gefunden haben.“ Der Vollzug der Vereinbarung wird – sofern die notwendige regulatorische Freigabe erfolgt – bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Seit 2019 war ABO Energy in Polen und Ungarn als Entwickler tätig und hat seither in beiden Ländern Erneuerbare-Energie-Projekte umgesetzt und veräußert sowie eine substanzielle Entwicklungspipeline aufgebaut. Unverändertes Ziel für ABO Energy bleibt es, in den nächsten Wochen und Monaten eine nachhaltige Sanierungs- und Finanzierungslösung für das Unternehmen zu vereinbaren.


07.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ABO Energy GmbH & Co. KGaA
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Deutschland
Telefon: +49 (0)611 26 765 0
Fax: +49 (0)611 26 765 5199
E-Mail: presse@aboenergy.com
Internet: https://www.aboenergy.com/
ISIN: DE0005760029, DE000A3829F5
WKN: 576002, A3829F
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900BCUIZZOY4FXQ88
EQS News ID: 2379556

 
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2379556  07.08.2026 CET/CEST

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