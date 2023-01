EQS-News: ABOUT YOU Holding SE: ABOUT YOU mit solidem Wachstum in Q3 2022/2023 trotz anhaltend schwierigem Marktumfeld

EQS-News: ABOUT YOU Holding SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

PRESSEMITTEILUNG

Hamburg, 10. Januar 2023

ABOUT YOU mit solidem Wachstum in Q3 2022/2023 trotz anhaltend schwierigem Marktumfeld

Konzernumsatz in Q3 2022/2023 wächst um 8,3% im Vergleich zum Vorjahr auf 554,9 Mio. EUR trotz weiter angespanntem makroökonomischen Umfeld

Zahl aktiver Kund*innen (LTM 1 ) steigt auf 12,5 Mio. (+17,4% gegenüber Vorjahr); Umsatzwachstum in Q3 im DACH-Segment und Segment Rest of Europe um 8,2% bzw. 11,1% zum Vorjahr

) steigt auf 12,5 Mio. (+17,4% gegenüber Vorjahr); Umsatzwachstum in Q3 im DACH-Segment und Segment Rest of Europe um 8,2% bzw. 11,1% zum Vorjahr Umsatz des Segments Tech, Media und Enabling (TME) wächst um 9,5% gegenüber Vorjahr bereinigte EBITDA-Marge erreicht 15,6% (von 14,6% im Vorjahr)

Bereinigtes EBITDA 2 auf Konzernebene von -43,1 Mio. EUR (Marge -7,8%) aufgrund anhaltender Investitionen in strategische Wachstumsinitiativen und niedriger Bruttomarge durch erhöhte Lagerbestände

auf Konzernebene von -43,1 Mio. EUR (Marge -7,8%) aufgrund anhaltender Investitionen in strategische Wachstumsinitiativen und niedriger Bruttomarge durch erhöhte Lagerbestände ABOUT YOU bestätigt Prognose für das Geschäftsjahr 2022/2023; Umsatzwachstum und bereinigtes EBITDA am unteren Ende der Spanne erwartet

Die ABOUT YOU Holding SE (mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften ABOUT YOU oder Gruppe), eine der am schnellsten wachsenden digitalen Modeplattformen Europas, ist auch im dritten Quartal 2022/2023 weiter gewachsen (+8,3% Umsatzwachstum gegenüber Vorjahr) und hat damit die Widerstandsfähigkeit ihres Geschäftsmodells im weiterhin schwierigen Marktumfeld bewiesen. Laut den heute veröffentlichten Quartalsergebnissen zeigt ABOUT YOU in allen Segmenten solides Wachstum und verbesserte Kostenstrukturen für die Verwaltung und das Marketing. Die Gesamtzahl der aktiven Kund*innen und der Bestellungen stiegen in den letzten zwölf Monaten um 17,4% auf 12,5 Mio. EUR bzw. um 23,8% auf 38,2 Mio. EUR.

Tarek Müller, Mitgründer und Co-CEO von ABOUT YOU: Trotz der anhaltenden makroökonomischen Unsicherheit stiegen die Anzahl aktiver Kund*innen und auch die durchschnittliche Bestellhäufigkeit. Diese Erfolge unterstreichen ABOUT YOUs Bekanntheit und die starke Bindung unserer Kund*innen zu unserer Marke. Auch in diesem Quartal haben wir uns auf unsere Stärken konzentriert. ABOUT YOU ist für nachhaltiges sowie langfristiges Wachstum gut aufgestellt. Wir haben unsere Lagerbestände, Logistik sowie Marketingplanung noch weiter verbessert und sind daher zuversichtlich, dass wir unser Ziel erreichen werden, die Gewinnschwelle auf Ebene des bereinigten EBITDA im kommenden Geschäftsjahr 2023/2024 zu erreichen.

Das schwache Konsumklima führte zur stärkeren Nachfrage nach rabattierter Ware, was dazu beitrug, dass die durchschnittliche Warenkorbgröße in den letzten zwölf Monaten um 6,0% von 58,6 EUR auf 55,3 EUR gesunken ist. Gleichzeitig stieg die Bestellhäufigkeit pro Kund*in um 5,5% auf durchschnittlich 3,0 durch strategische Investitionen in ein erweitertes Produktportfolio und ein verbessertes Kundenerlebnis.

In ABOUT YOUs Commerce-Geschäft erzielte das DACH-Segment im dritten Quartal trotz der geringfügig verbesserten, aber weiterhin schwachen Verbraucherstimmung erneut ein Umsatzwachstum. Insbesondere in Österreich und der Schweiz konnte ABOUT YOU erhebliche Marktanteile gewinnen. Im Segment Rest of Europe (RoE) stiegen die Umsatzerlöse um 11,1% zum Vorjahr, getrieben durch eine starke Performance in den nordischen Märkten. Während sich der Umsatz in den Märkten in Zentral- und Osteuropa weiter positiv entwickelte, beeinträchtigte eine Verschlechterung des Konsumklimas das Umsatzwachstum in Südeuropa.

Das im Segment Tech, Media und Enabling (TME) ausgewiesene B2B-Geschäft verzeichnete ein Wachstum des Umsatzes von 9,5% im Vorjahresvergleich, was durch die erfolgreiche Positionierung der Marke SCAYLE und dem Onboarding neuer Unternehmenskunden unterstützt wurde. Die Entwicklung von Bestandskunden verlangsamte sich jedoch aufgrund der wirtschaftlichen Lage und dem dadurch bedingten Rückgang ihrer Online-Umsätze.

ABOUT YOU hat mit umfangreichen Maßnahmen auf die aktuelle wirtschaftliche Lage reagiert, um die Gewinnschwelle auf Ebene des bereinigten EBITDA im kommenden Geschäftsjahr 2023/2024 zu erreichen. So wurden die Bestände und Logistik optimiert sowie die Marketing- und Personalplanung angepasst. Diese Maßnahmen haben in Q3 2022/2023 bereits Fortschritte gezeigt:

Stabile Lagerbestände von Q2 auf Q3 trotz verlangsamtem Umsatzwachstum

Verbesserte Fulfillment-Kostenquote von Q2 auf Q3 trotz der laufenden Inbetriebnahme neuer Distributionszentren

Reduzierte Marketingkosten zum Vorjahr trotz kontinuierlicher Investitionen in die Markenbildung

Leichter Rückgang der Vollzeitstellen (FTEs) im Vergleich zu Q2

Einführung von Mindestbestellwerten in ersten Testmärkten

ABOUT YOUs Profitabilität wurde im dritten Quartal vom Rückgang der Bruttomarge und dem Anstieg der Fulfillmentkosten-Umsatzquote beeinträchtigt. Die Bruttomarge fiel aufgrund der gestiegenen Umsatzkosten, bedingt durch höhere Lagerbestände und dadurch getriebene Rabattaktionen. Ausgeglichen wurde dies teilweise durch das weitere Umsatzwachstum und die Senkung der Marketingkosten im Verhältnis zum Umsatz. Der Anstieg der Fulfillment-Kostenquote beruht auf einer Kombination aus temporären Effekten, die sich auch in den kommenden Quartalen volatil entwickeln dürften, und strukturellen Effekten, die längerfristig anhalten werden. Folglich belief sich das bereinigte EBITDA in Q3 2022/2023 auf -43,1 Mio. EUR (Q3 2021/2022: -30,5 Mio. EUR).

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2022/2023 hat ABOUT YOU bestätigt. Auf Konzernebene wird ein Umsatzwachstum zwischen +10% und +20% auf 1.905 bis 2.078 Mio. EUR erwartet, während das bereinigte EBITDA voraussichtlich auf -140 bis -120 Mio.3 EUR sinken wird (bei einer Marge von -7,3% bis -5,8%). Aufgrund der schwieriger als erwarteten Marktbedingungen geht ABOUT YOU davon aus, dass Umsatzwachstum und bereinigtes EBITDA am unteren Ende der Spanne liegen werden.

Sämtliche Dokumente zur Quartalsberichterstattung, einschließlich der Quartalsmitteilung, sind auf der Investor Relations-Website abrufbar. ABOUT YOU plant, die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022/2023 am 11. Mai 2023 zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung des ESG-Berichts ist für den 17. Mai 2023 vorgesehen.

Q3

21/22 Q3

22/23 Veränderung

zum Vj. 9M

21/22 9M

22/23 Veränderung

zum Vj. Leistungsindikatoren Konzern Metriken zur Kundenreichweite LTM User Session pro Monat (in Mio.) 124,0 138,6 11,8% 124,0 138,6 11,8% % der User Sessions über

mobile Endgeräte (in %) 84,6% 86,7% 2,1 pp 84,6% 86,7% 2,1 pp Metriken zum Kundenverhalten Aktive Kund*innen (in Mio.) 10,7 12,5 17,4% 10,7 12,5 17,4% Durchschnittliche Bestellungen

pro aktiven Kund*innen (in #) 2,9 3,0 5,5% 2,9 3,0 5,5% Anzahl Bestellungen (in Mio.) 30,8 38,2 23,8% 30,8 38,2 23,8% Durchschnittliche Warenkorbgröße

(in EUR inkl. MwSt.) 58,8 55,3 (6,0)% 58,8 55,3 (6,0)%

(Mio. EUR, falls nicht anders angegeben) Q3

21/22 Q3

22/23 Veränderung

zum Vj. 9M

21/22 9M

22/23 Veränderung

zum Vj. Finanzkennzahlen der Segmente Umsatzerlöse 512,5 554,9 8,3% 1.330,2 1.489,6 12,0% DACH 248,4 268,7 8,2% 664,0 714,5 7,6% RoE 239,6 266,3 11,1% 588,6 705,2 19,8% TME 48,7 53,4 9,5% 122,7 149,6 21,9% Überleitung (24,2) (33,5) - (45,1) (79,7) - Bereinigtes EBITDA (30,5) (43,1) 41,4% (55,9) (114,7) 105,2% DACH 13,6 (4,2) (131,1)% 38,7 6,5 (83,1)% RoE (50,5) (46,8) (7,4)% (108,3) (132,2) 22,1% TME 7,1 8,3 16,6% 17,9 19,3 8,1% Überleitung (0,7) (0,4) - (4,2) (8,4) - Bereinigte EBITDA-Marge (6,0)% (7,8)% (1,8) pp (4,2)% (7,7)% (3,5) pp DACH 5,5% (1,6)% (7,1) pp 5,8% 0,9% (4,9) pp RoE (21,1)% (17,6)% 3,5 pp (18,4)% (18,7)% (0,4) pp TME 14,6% 15,6% 0,9 pp 14,6% 12,9% (1,6) pp

(Mio. EUR, falls nicht anders angegeben) Q3

21/22 Q3

22/23 Veränderung zum

Vj. 9M

21/22 9M

22/23 Veränderung zum

Vj. Finanzkennzahlen des Konzerns Bruttoergebnis vom Umsatz 199,3 196,4 (1,5)% 529,8 579,6 9,4% Bruttomarge (% der Umsatzerlöse) 38,9% 35,4% (3,5) pp 39,8% 38,9% (0,9) pp NWC (Net Working Capital) (47,1) (7,3) (84,6)% (47,1) (7,3) (84,6)% CAPEX (Capital Expenditures) (9,5) (15,1) 58,6% (28,7) (38,2) 33,4% Periodenergebnis (EAT) (39,9) (62,0) 55,6% (98,4) (169,8) 72,6% Free Cash-Flow (52,5) (32,8) (37,4)% (76,0) (167,7) 120,6%

Das Q3 2022/2023 endete am 30. November 2022.

Definitionen sind der Quartalmitteilung für das dritte Quartal 2022/2023 von ABOUT YOU zu entnehmen.

ABOUT YOU

ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU stehen die Kund*innen im Fokus und werden unterstützt, sich individuell durch Mode auszudrücken. Kund*innen finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App neben vielseitiger Inspiration ein Sortiment mit mehr als 500.000 Artikeln von über 3.500 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 45 Millionen monatlich aktiven User*innen eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online-Shop in 26 europäischen Märkten vertreten. Mit SCAYLE bietet das Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an. Die Aktien von ABOUT YOU sind an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Pressekontakt

Ann-Christine Klesper | Corporate Communications

presse@aboutyou.com

+49 (0)40 638 569 212

Sinah Brending | Financial Communications

sinah.brending@aboutyou.com

+49 (0)40 638 569 359

Kontakt Investor Relations

Frank Böhme | Investor Relations

frank.boehme@aboutyou.com

+49 (0)40 638 569 359

1 Last twelve months; letzte zwölf Monate

2 EBITDA bereinigt um (i) Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente,

(ii) Restrukturierungskosten und (iii) Einmaleffekte

3 Exkl. potenzieller M&A-Aktivitäten