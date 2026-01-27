EQS-News: Abschluss des unabhängigen Ingenieursberichts (IER)

EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Studie

Abschluss des unabhängigen Ingenieursberichts (IER)



27.01.2026 / 10:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





EcoGraf Limited („EcoGraf” oder „das Unternehmen”) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) freut sich, die Fertigstellung des unabhängigen Ingenieursberichts (IER) bekannt zu geben, der eine wichtige Voraussetzung für die Sicherung der Fremdfinanzierung zur Entwicklung des Epanko-Graphitprojekts (das „Epanko-Projekt”) ist.

Der abschließende IER-Bericht wurde der KfW IPEX-Bank vom unabhängigen technischen Berater der Kreditgeber nach einem strengen technischen Due-Diligence-Programm vorgelegt, welches 2024 begonnen wurde, um den internationalen Standards zur Projektfinanzierung zu entsprechen.

Die Fertigstellung des IER ist ein wichtiger Meilenstein und ergänzt den zuvor vorgelegten Umsiedlungsaktionsplan (Resettlement Action Plan, RAP)1, die Umweltbasisstudien, die Folgenabschätzungen und die Managementpläne, die vom Unternehmen entwickelt wurden2, um den internationalen Umwelt- und Sozialstandards der Kreditgeber zu entsprechen, darunter unter anderem den IFC-Leistungsstandards, den Äquatorprinzipien, den Global Industry Standard on Tailings Management und den Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien der Weltbank.

Wie bereits angekündigt, hat das Unternehmen die KfW IPEX-Bank beauftragt, eine vorrangig besicherte Kreditfazilität von bis zu 105 Millionen US-Dollar für das Epanko-Projekt im Rahmen des deutschen ungebundenen Kreditgarantieprogramms zu arrangieren.3

Nach Abschluss der IER wird das Unternehmen eine aktualisierte bankfähige Machbarkeitsstudie (BFS) für das Epanko-Projekt fertigstellen und wird die aktualisierte BFS voraussichtlich im Februar 2026 vorlegen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

INVESTOREN

Andrew Spinks

Managing Director

T: +61 8 6424 9002

Dies ist eine Übersetzung der englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

1 Siehe ASX-Meldung vom 22. Oktober 2025

2 Siehe ASX-Meldung vom 17. März 2025

3 Siehe ASX-Meldung vom 8. Dezember 2025