Accentro Real Estate Aktie
WKN DE: A40ZVK / ISIN: DE000A40ZVK3
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13.04.2026 09:24:44
EQS-News: Accentro Real Estate AG: Herr Dr. Nedim Cen ist zum 31.03.2026 als Aufsichtsratsvorsitzender ausgeschieden – Herr Dariush Ghassemi-Moghadam als neues Aufsichtsratsmitglied bestellt
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EQS-News: Accentro Real Estate AG
/ Schlagwort(e): Personalie/Immobilien
Accentro Real Estate AG: Herr Dr. Nedim Cen ist zum 31.03.2026 als Aufsichtsratsvorsitzender ausgeschieden – Herr Dariush Ghassemi-Moghadam als neues Aufsichtsratsmitglied bestellt
Über die Accentro Real Estate AG
Die Accentro Real Estate AG ist Wohninvestor und Marktführer in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Zu den regionalen Schwerpunkten zählen neben Berlin bedeutende mitteldeutsche Städte und Ballungsräume sowie die Metropolregion Rhein-Ruhr. Die Geschäftstätigkeit von Accentro umfasst drei Kernbereiche. Dazu zählen der mieternahe Vertrieb von Wohnungen an private Eigennutzer und Kapitalanleger sowie der Verkauf von Immobilienportfolios an institutionelle Investoren, die Bewirtschaftung eines eigenen Immobilienbestands sowie Dienstleistungen für Dritte. Die Aktien der Accentro Real Estate AG sind teilweise im General-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A40ZVK, ISIN: DE000A40ZVK3). Weitere Aktien sind nicht börsennotiert (WKN: A40ZWH, ISIN: DE000A40ZWH7). www.accentro.de
Thomas Eisenlohr
13.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Accentro Real Estate AG
|Kantstr. 44/45
|10625 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)30 - 887 181 - 0
|Fax:
|+49 (0)30 - 887 181 - 11
|E-Mail:
|info@accentro.ag
|Internet:
|www.accentro.ag
|ISIN:
|DE000A40ZVK3
|WKN:
|A40ZVK
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2306830
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2306830 13.04.2026 CET/CEST
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