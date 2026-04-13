EQS-News: Accentro Real Estate AG: Herr Dr. Nedim Cen ist zum 31.03.2026 als Aufsichtsratsvorsitzender ausgeschieden – Herr Dariush Ghassemi-Moghadam als neues Aufsichtsratsmitglied bestellt

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Accentro Real Estate AG: Herr Dr. Nedim Cen ist zum 31.03.2026 als Aufsichtsratsvorsitzender ausgeschieden – Herr Dariush Ghassemi-Moghadam als neues Aufsichtsratsmitglied bestellt



13.04.2026 / 09:24 CET/CEST

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Accentro Real Estate AG: Herr Dr. Nedim Cen ist zum 31.03.2026 als Aufsichtsratsvorsitzender ausgeschieden – Herr Dariush Ghassemi-Moghadam als neues Aufsichtsratsmitglied bestellt Berlin, 13. April 2026 – Herr Dr. Nedim Cen hat sein Mandat als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats aus persönlichen Gründen zum Ablauf des 31. März 2026 niedergelegt. Vorstand und Aufsichtsrat danken Herrn Dr. Cen für seinen wertvollen Beitrag und sein Engagement im Rahmen der Restrukturierung der Gesellschaft.



Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Aufsichtsrats hat die Gesellschaft die gerichtliche Bestellung eines weiteren Aufsichtsratsmitglieds veranlasst. Dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat folgend wurde Herr Dariush Ghassemi-Moghadam gerichtlich als neues Aufsichtsratsmitglied bestellt.



Herr Ghassemi-Moghadam ist Rechtsanwalt mit langjähriger Erfahrung im Bank- und Kapitalmarktrecht sowie im Immobilienrecht. Ferner war Herr Ghassemi-Moghadam bereits in verschiedenen Managementfunktionen im Bankensektor tätig, unter anderem als Finanzvorstand. Vor diesem Hintergrund wird er die Accentro Real Estate AG in der laufenden Restrukturierung begleiten und die strategische Neuausrichtung der Gesellschaft vorantreiben. Über die Accentro Real Estate AG Die Accentro Real Estate AG ist Wohninvestor und Marktführer in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Zu den regionalen Schwerpunkten zählen neben Berlin bedeutende mitteldeutsche Städte und Ballungsräume sowie die Metropolregion Rhein-Ruhr. Die Geschäftstätigkeit von Accentro umfasst drei Kernbereiche. Dazu zählen der mieternahe Vertrieb von Wohnungen an private Eigennutzer und Kapitalanleger sowie der Verkauf von Immobilienportfolios an institutionelle Investoren, die Bewirtschaftung eines eigenen Immobilienbestands sowie Dienstleistungen für Dritte. Die Aktien der Accentro Real Estate AG sind teilweise im General-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A40ZVK, ISIN: DE000A40ZVK3). Weitere Aktien sind nicht börsennotiert (WKN: A40ZWH, ISIN: DE000A40ZWH7). www.accentro.de

Ansprechpartner für Investor Relations und Presse: Thomas Eisenlohr

Accentro Real Estate AG

Kantstraße 44/45

10625 Berlin

E-Mail: eisenlohr@accentro.de

Tel. +49 (0)30 88 71 81 272



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