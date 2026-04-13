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13.04.2026 09:24:44

EQS-News: Accentro Real Estate AG: Herr Dr. Nedim Cen ist zum 31.03.2026 als Aufsichtsratsvorsitzender ausgeschieden – Herr Dariush Ghassemi-Moghadam als neues Aufsichtsratsmitglied bestellt

EQS-News: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Personalie/Immobilien
Accentro Real Estate AG: Herr Dr. Nedim Cen ist zum 31.03.2026 als Aufsichtsratsvorsitzender ausgeschieden – Herr Dariush Ghassemi-Moghadam als neues Aufsichtsratsmitglied bestellt

13.04.2026 / 09:24 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Accentro Real Estate AG: Herr Dr. Nedim Cen ist zum 31.03.2026 als Aufsichtsratsvorsitzender ausgeschieden – Herr Dariush Ghassemi-Moghadam als neues Aufsichtsratsmitglied bestellt 

Berlin, 13. April 2026 – Herr Dr. Nedim Cen hat sein Mandat als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats aus persönlichen Gründen zum Ablauf des 31. März 2026 niedergelegt. Vorstand und Aufsichtsrat danken Herrn Dr. Cen für seinen wertvollen Beitrag und sein Engagement im Rahmen der Restrukturierung der Gesellschaft.

Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Aufsichtsrats hat die Gesellschaft die gerichtliche Bestellung eines weiteren Aufsichtsratsmitglieds veranlasst. Dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat folgend wurde Herr Dariush Ghassemi-Moghadam gerichtlich als neues Aufsichtsratsmitglied bestellt.

Herr Ghassemi-Moghadam ist Rechtsanwalt mit langjähriger Erfahrung im Bank- und Kapitalmarktrecht sowie im Immobilienrecht. Ferner war Herr Ghassemi-Moghadam bereits in verschiedenen Managementfunktionen im Bankensektor tätig, unter anderem als Finanzvorstand. Vor diesem Hintergrund wird er die Accentro Real Estate AG in der laufenden Restrukturierung begleiten und die strategische Neuausrichtung der Gesellschaft vorantreiben.
 

Über die Accentro Real Estate AG

Die Accentro Real Estate AG ist Wohninvestor und Marktführer in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Zu den regionalen Schwerpunkten zählen neben Berlin bedeutende mitteldeutsche Städte und Ballungsräume sowie die Metropolregion Rhein-Ruhr. Die Geschäftstätigkeit von Accentro umfasst drei Kernbereiche. Dazu zählen der mieternahe Vertrieb von Wohnungen an private Eigennutzer und Kapitalanleger sowie der Verkauf von Immobilienportfolios an institutionelle Investoren, die Bewirtschaftung eines eigenen Immobilienbestands sowie Dienstleistungen für Dritte. Die Aktien der Accentro Real Estate AG sind teilweise im General-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A40ZVK, ISIN: DE000A40ZVK3). Weitere Aktien sind nicht börsennotiert (WKN: A40ZWH, ISIN: DE000A40ZWH7). www.accentro.de


Ansprechpartner für Investor Relations und Presse:

Thomas Eisenlohr
Accentro Real Estate AG
Kantstraße 44/45
10625 Berlin
E-Mail: eisenlohr@accentro.de
Tel. +49 (0)30 88 71 81 272
 


13.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Accentro Real Estate AG
Kantstr. 44/45
10625 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0
Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11
E-Mail: info@accentro.ag
Internet: www.accentro.ag
ISIN: DE000A40ZVK3
WKN: A40ZVK
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2306830

 
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2306830  13.04.2026 CET/CEST

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