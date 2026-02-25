EQS-News: Accentro Real Estate AG: Katja Bielecke als Chief Investment Officer (CIO) in den Vorstand berufen

EQS-News: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Personalie/Immobilien

Accentro Real Estate AG: Katja Bielecke als Chief Investment Officer (CIO) in den Vorstand berufen



Berlin, 25. Februar 2026 – Die Accentro Real Estate AG erweitert ihren Vorstand. Der Aufsichtsrat hat mit Wirkung zum 23. Februar 2026 Katja Bielecke zum Chief Investment Officer (CIO) der Accentro Real Estate AG berufen.

Katja Bielecke hat in den vergangenen 20 Jahren umfangreiche Erfahrung in sämtlichen Immobilien Assetklassen gesammelt, und das in der gesamten Wertschöpfungskette. Dabei hat Frau Bielecke für namhafte internationale Immobilieninvestoren und Private Equity Unternehmen erfolgreich Assets in Deutschland und Europa betreut, zuletzt bei Arcida Advisors. Ihre tiefe Marktkenntnis umfasst Fremdkapital- und Immobilieninvestitionen aller Art.

„Mit ihrer langjährigen Expertise im Immobilien-Investmentgeschäft bringt Katja Bielecke die perfekte Voraussetzung für ihre zukünftige Aufgabe in unserem Unternehmen mit. Wir sind glücklich darüber, dass sie das Vorstandsteam verstärken wird“, sagt Dr. Nedim Cen, Aufsichtsratsvorsitzender der Accentro Real Estate AG.



Über die Accentro Real Estate AG

Die Accentro Real Estate AG ist Wohninvestor und Marktführer in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Zu den regionalen Schwerpunkten zählen neben Berlin bedeutende mitteldeutsche Städte und Ballungsräume sowie die Metropolregion Rhein-Ruhr. Die Geschäftstätigkeit von Accentro umfasst drei Kernbereiche. Dazu zählen der mieternahe Vertrieb von Wohnungen an private Eigennutzer und Kapitalanleger sowie der Verkauf von Immobilienportfolios an institutionelle Investoren, die Bewirtschaftung eines eigenen Immobilienbestands sowie Dienstleistungen für Dritte. Die Aktien der Accentro Real Estate AG sind im General-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A40ZVK, ISIN: DE000A4ZVK3). www.accentro.de



Ansprechpartner für Investor Relations und Presse:

Thomas Eisenlohr

Accentro Real Estate AG

Kantstraße 44/45

10625 Berlin

E-Mail: eisenlohr@accentro.de

Tel. +49 (0)30 88 71 81 272

