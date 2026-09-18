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18.09.2026 15:57:33

EQS-News: aconnic AG lädt zur virtuellen Investorenkonferenz ein

EQS-News: aconnic AG / Schlagwort(e): Konferenz/Marktbericht
aconnic AG lädt zur virtuellen Investorenkonferenz ein

18.09.2026 / 15:57 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die aconnic AG (ISIN: DE000A0LBKW6), München, lädt ihre Aktionäre und Investoren zur virtuellen Investorenkonferenz am Dienstag, 29. September 2026, um 11:00 Uhr ein.

Im Mittelpunkt der Konferenz stehen die aktuelle Finanzierungsprojekte und deren Status, geplante Investitionen und Effizienzmaßnahmen des Unternehmens sowie die Markt- und Geschäftsentwicklung im Jahr 2026 in den Geschäftsbereichen COMMUNICATION NETWORKS, CARBON CAPTURING & BIO-ENERGY.

Im Rahmen der Onlinekonferenz haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich über die aktuellen Entwicklungen, die weiteren Wachstumsperspektiven und Entwicklungschancen der aconnic AG zu informieren sowie Fragen an den Vorstand zu stellen.

Aus Gründen der Daten- und Informationssicherheit ist eine vorherige Anmeldung zur Teilnahme bis spätestens Montag, 28. September 2026 über die Website der aconnic AG (www.aconnic.com) erforderlich.

Nach erfolgreicher Anmeldung werden die Einwahldaten und weitere Informationen zur Investorenkonferenz den Teilnehmern direkt zugesendet.

 

Über aconnic AG

Die aconnic AG ist ein internationaler Technologieanbieter und Netzwerkausrüster mit Sitz in München. Als einziger internationaler Systemanbieter für kritische Kommunikationsinfrastruktur mit europäischer Forschung, Entwicklung, Produktion und Lieferkette sowie Hauptsitz in Deutschland trägt die aconnic AG zur strategischen und technologischen Autonomie Europas bei. Die aconnic AG ermöglicht den Aufbau und Betrieb von leistungsstarken Gigabit-Netzwerken mit Schwerpunkt auf Netzwerksicherheit, einschließlich postquanten-sicherer Kommunikation, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, sowie Technologien und Produkten zur Abscheidung und Speicherung von CO2, um durch CO2-Abscheidung und Bioenergie Klimaneutralität zu erreichen. Systeme mit Hardware, Software und Dienstleistungen werden von Kunden wie der Deutschen Telekom, Orange, Telecom Italia, FiberCop, Swisscom, A1 Telekom Austria und América Móvil genutzt. Die aconnic AG ist seit 2006 an der deutschen Börse notiert.

 

Kontakt

aconnic AG
D-80804 München, Leopoldstrasse 180
Sebastian Schubert, Investor Relations
Telefon: +49 89 3 8998 7770
E-Mail: investor@aconnic.com

 

 


18.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: aconnic AG
Riesstrasse 16
80992 München
Deutschland
Telefon: +49 89 3 8998 7770
E-Mail: investor@aconnic.com
Internet: www.aconnic.com
ISIN: DE000A0LBKW6
WKN: A0LBKW
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2401768

 
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2401768  18.09.2026 CET/CEST

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