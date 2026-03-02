EQS-News: aconnic und Arqit präsentieren erstes quantensicheres industrielles OT-Security-Gateway / Firewall auf dem Mobile World Congress 2026 in Barcelona

EQS-News: aconnic AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Kooperation

aconnic und Arqit präsentieren erstes quantensicheres industrielles OT-Security-Gateway / Firewall auf dem Mobile World Congress 2026 in Barcelona



02.03.2026 / 10:49 CET/CEST

Durch die Integration der Arqit-Technologie in die iGate-Plattform erweitert aconnic sein iSphir OT Security Operating System um quantensichere Schlüsselerzeugung und abgesicherte Kommunikationsmechanismen.



Mit dem Übergang von Quantencomputing von der theoretischen Forschung in die praktische Anwendung markiert die Einführung eines quantensicheren OT-Gateways einen entscheidenden Schritt zum Schutz kritischer Infrastrukturen vor Cyberbedrohungen der nächsten Generation. Angesichts zunehmend realistischer „Harvest-now, decrypt-later“-Angriffsszenarien adressiert aconnic den steigenden Bedarf an langfristiger kryptographischer Resilienz in OT- und missionkritischen Infrastrukturen. Unter „Harvest-now, decrypt-later“ werden Angriffe bezeichnet, bei denen Angreifer verschlüsselte Daten sammeln, um sie später mit stärkeren – insbesondere Quanten-Computern – zu entschlüsseln.



Betreiber industrieller Netzwerke, Energieinfrastrukturen, Verkehrssysteme sowie verteidigungsnaher Umgebungen stehen vor der Herausforderung, dass heute implementierte Sicherheitsarchitekturen über lange Betriebszyklen hinweg geschützt bleiben. Das quantensichere iGate-Gateway wurde entwickelt, um diese Anforderungen an Zukunftssicherheit zu erfüllen.



Das iGate Secure Field Gateway ist ein zentrales Element der iSphir OT-Sicherheitsfamilie und schützt die Kommunikation direkt an der Verbindung zum industriellen Endgerät. Durch die Kombination aus industrietauglicher Hardware, Secure-Boot-Mechanismen, geschützter Schlüsselspeicherung, hardwarebasierter Verschlüsselung und integrierter PQC-Funktionalität bietet die Plattform einen mehrschichtigen Schutz für verteilte OT-Installationen auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.



In Europa entwickelt und in Deutschland gefertigt, unterstreicht das quantensichere iGate aconnics Anspruch an technologische Souveränität, Transparenz in der Lieferkette sowie langfristiges Sicherheits- und Lifecycle-Management. Durch die Verbindung europäischer Entwicklungskompetenz – bestehend aus Hardware, Software und deutscher Lieferkette – mit Arqits fortschrittlicher Post-Quanten-Kryptographie entsteht eine vertrauenswürdige und zukunftssichere Sicherheitsarchitektur für Betreiber kritischer Infrastrukturen.



Die gemeinsame Präsentation auf dem MWC 2026 unterstreicht die strategische Zusammenarbeit zwischen aconnic und Arqit und hebt die zunehmende Bedeutung quantensicherer Sicherheitslösungen für Telekommunikations- und kritische Infrastrukturnetze hervor. Die aconnic AG stellt auf dem MWC 2026 in Barcelona in der Halle Congress Square, Stand CS50, aus.

Über die aconnic AG

Die aconnic AG ist ein internationaler Technologielieferant und Netzwerkausrüster mit Sitz in München. Die aconnic AG ist der einzige internationale Systemlieferant für kritische Kommunikationsinfrastruktur mit europäischer Forschung, Entwicklung, Produktion und Supply Chain sowie Hauptsitz in Deutschland und trägt zur technologischen Autonomie Europas bei. Die aconnic AG ermöglicht den Aufbau und Betrieb von Hochleistungs-Gigabitnetzen mit dem Fokus auf Network Security inklusive Post-Quantum-sichere Kommunikation (PQC) mit den Schlüsselelementen Energieeffizienz , Nachhaltigkeit sowie Technologien und Produkte zur Speicherung von Kohlendioxid zur Erreichung von Klimaneutralität mit Carbon Capture sowie bioenergetische und damit klimaneutrale Treibstoffe. Systeme und Dienstleistungen kommen bei Kunden wie Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, FiberCop, A1 Telekom Austria und América Móvil zum Einsatz. Die aconnic AG notiert seit dem Jahr 2006 an der Deutschen Börse.

Weitere Informationen finden Sie unter



Über Arqit

Arqit Quantum Inc. (Nasdaq: ARQQ, ARQQW) schützt die sensibelsten Daten der Welt mit quantensicherer Verschlüsselungssoftware. Die Lösungen sind einfach integrierbar, skalierbar und regelkonform und lassen sich in bestehende Infrastrukturen einbinden, ohne dass ein Austausch vorhandener Hardware erforderlich ist. Arqit bietet Regierungen und Unternehmen eine umfassende „Detect, Protect, Comply“-Lösung, die kryptographische Assets erkennt und inventarisiert, Daten schützt, regulatorische Anforderungen erfüllt und den Übergang in das Post-Quanten-Zeitalter absichert. Zu den Hauptprodukten von Arqit zählen Encryption Intelligence und NetworkSecure™. Encryption Intelligence identifiziert kryptographische Expositionen, erkennt Schwachstellen und analysiert Abhängigkeiten. NetworkSecure™ schützt Daten während der Übertragung mittels nachweislich sicherer Post-Quanten-Kryptographie und unterstützt die Etablierung vertraulicher Rechenumgebungen für vollständige Datensouveränität. Arqit wurde 2024 von IDC als Innovator im Bereich Post-Quanten-Kryptographie ausgezeichnet und ist mehrfach prämiert im Bereich quantensicherer Sicherheitslösungen.



Weitere Informationen finden Sie unter pr@arqit.uk.

Kontakt

aconnic AG

D-80804 München, Leopoldstraße 180

Sebastian Schubert, Investor Relations

Telefon: +49 89 3 8998 7770

E-Mail: investor@aconnic.com



