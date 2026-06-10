EQS-News: adesso erhält Auftrag bei der Deutschen Bundesbank

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adesso erhält Auftrag bei der Deutschen Bundesbank



10.06.2026 / 11:25 CET/CEST

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adesso erhält Auftrag bei der Deutschen Bundesbank

IT-Dienstleister setzt sich in mehrstufigem Ausschreibungsverfahren gegen zahlreiche namhafte Wettbewerber durch – komplexe Systemintegration im hochregulierten Finanzumfeld

Die adesso SE hat einen der bedeutendsten Aufträge ihrer Unternehmensgeschichte gewonnen. Nach einem mehr als zweijährigen, mehrstufigen Ausschreibungsverfahren hat sich die Deutsche Bundesbank für den IT-Dienstleister als Partner entschieden. In den nächsten Jahren wird adesso die Zentralbank bei der Modernisierung ihres Kernbankensystems unterstützen. Mit einem Gesamtvolumen im zweistelligen Millionenbereich zählt dieser Auftrag, insbesondere aufgrund seines signifikanten Werkvertragsanteils, zu den größten, die adesso bislang abgeschlossen hat.

Das Projekt umfasst eine komplexe Systemintegration im hochregulierten Umfeld der Deutschen Bundesbank, inklusive der Einbindung bestehender Altsysteme, anspruchsvoller Datenmigrationen sowie der Koordination mehrerer Technologie- und Umsetzungspartner. adesso bringt seine Stärken in den Bereichen Systemarchitektur, Projektsteuerung und Qualitätssicherung ein – von der Konzeption über die Umsetzung bis hin zum stabilen Betrieb. Hinzu kommen tiefgehende Expertise für Kernbankensysteme und Zahlungsverkehr, anerkanntes Know-how im SAP-Umfeld sowie Integrationskompetenz aus einer Hand.

Unternehmensweite Zusammenarbeit als Erfolgsfaktor

Der Erfolg ist das Ergebnis einer engen unternehmensweiten Zusammenarbeit: Die adesso-Geschäftsbereiche Public und Banking brachten ihre jeweilige Expertise für öffentliche Auftraggeber, Vergaberecht sowie Regulatorik im Finanzsektor ein. KIWI Consulting, eine Tochtergesellschaft der adesso SE, ergänzte das Team mit langjähriger Kundennähe und fachlicher Expertise. Während der intensiven Angebots- und Verhandlungsphase arbeiteten Kolleginnen und Kollegen aus den Bereichen Vertrieb, Software-Engineering, Fachkonzeption, Kalkulation und Vertragsgestaltung eng zusammen.

Mark Lohweber, Vorstandsvorsitzender der adesso SE, sagt: „Mehr als 60 Kolleginnen und Kollegen haben über zwei Jahre lang und über Geschäftsbereiche sowie Tochtergesellschaften hinweg an diesem Auftrag gearbeitet. Der Erfolg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrelanger Investitionen in Kompetenz und Zusammenarbeit. Dass sich das auf diesem Niveau auszahlt, macht uns für unsere Kunden und den Markt gleichermaßen sichtbar."

Die Deutsche Bundesbank ist die Zentralbank für Deutschland und damit Teil des Eurosystems. Mit rund 10.000 Mitarbeitenden sichert sie den Zahlungsverkehr, sorgt für Preisstabilität, beobachtet die Finanzstabilität und wirkt bei der Finanzaufsicht mit. Damit stärkt sie das Vertrauen in das Finanzsystem. Als treibende Kraft bei der Weiterentwicklung des europäischen Zahlungsverkehrs, darunter Initiativen rund um den Digitalen Euro, zählt sie zu den innovativsten und zugleich technologisch anspruchsvollsten öffentlichen Auftraggebern Deutschlands. Für adesso ist die Deutsche Bundesbank ein Referenzkunde von herausragender Bedeutung und ein Beleg für die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens im Segment großvolumiger IT-Vorhaben im öffentlichen Sektor.



Über die Deutsche Bundesbank

Die Deutsche Bundesbank ist die Zentralbank der Bundesrepublik Deutschland und damit die „Bank der Banken“. Seit 1999 ist sie ein integraler Bestandteil des Eurosystems, in dem sie gemeinsam mit den anderen nationalen Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank für die Gemeinschaftswährung, den Euro, verantwortlich ist. Die Bundesbank setzt die geldpolitischen Beschlüsse des EZB-Rats in Deutschland um. Weitere Kerngeschäftsfelder sind das Finanz- und Währungssystem, die Bankenaufsicht sowie das Bargeld und der unbare Zahlungsverkehr.



adesso Group



Die adesso Group ist mit rund 11.500 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz 2025 von fast 1,5 Milliarden Euro eins der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa und ersten Standorten in Asien sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2025 als Top Employer und 2023 sowie 2020 branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Zudem gelang adesso 2023 nach 2020, 2018 und 2016 die Erstplatzierung unter den IT-Arbeitgebern.

Kontakt:Martin MöllmannHead of Investor RelationsTel.: +49 231 7000-7000E-Mail: ir@adesso.de