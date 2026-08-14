EQS-News: adesso SE mit dynamischem Umsatzwachstum von 13 % und überproportionaler EBITDA-Steigerung um 21 % nach dem ersten Halbjahr / Prognose für Gesamtjahr bestätigt

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adesso SE mit dynamischem Umsatzwachstum von 13 % und überproportionaler EBITDA-Steigerung um 21 % nach dem ersten Halbjahr / Prognose für Gesamtjahr bestätigt



14.08.2026 / 07:30 CET/CEST

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adesso SE mit dynamischem Umsatzwachstum von 13 % und überproportionaler EBITDA-Steigerung um 21 % nach dem ersten Halbjahr / Prognose für Gesamtjahr bestätigt

* Umsatzwachstum von 13 % auf 794,3 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2026

* EBITDA nach sechs Monaten um 21 % auf 45,8 Mio. EUR gesteigert

* Auslastung zieht ab Mitte des zweiten Quartals merklich an

* GenAI-Geschäft entwickelt sich zum messbaren Wachstumstreiber

* Gesamtjahresprognose für Umsatz und Ergebnis bekräftigt

Der heute veröffentlichte Halbjahresbericht 2026 unterstreicht die weiterhin dynamische Entwicklung der adesso Group mit einem Umsatzwachstum von 13 % auf 794,3 Mio. EUR und einer überproportionalen Verbesserung des operativen Ergebnisses EBITDA um 21 % auf 45,8 Mio. EUR. Trotz der gesamtwirtschaftlich schwachen Konjunktur werden Digitalisierungsinitiativen vorangetrieben, so dass die Expertise von adesso in Wachstumsfeldern wie Cloud-Transformation und Künstlicher Intelligenz, insbesondere auch für Plattformmodernisierungen und die Anwendungsintegration gefragt ist. Die am 12. August bekanntgegebene Übernahme der im Versicherungsbereich führenden KI-Schadenplattform omni:us unterstreicht den Anspruch, die KI-Transformation weiter mitzugestalten. In nahezu allen Kernbranchen von adesso wurden zweistellige prozentuale Umsatzzuwächse erzielt. Zusätzliche Investitionen im Bereich der öffentlichen Auftraggeber sorgten im zweiten Quartal in der umsatzseitig bedeutendsten Branche von adesso für Aufholeffekte. Nach einem schwächeren Jahresstart hat sich die Auslastung der eigenen Mitarbeitenden ab Mitte des zweiten Quartals entlang der weiterhin deutlich reduzierten Neueinstellungen positiv entwickelt. Dieser Trend hält auch zu Beginn des zweiten Halbjahrs an, so dass die Gesamtjahresprognose gut erreichbar scheint und bekräftigt wird. Im zweiten Quartal mit den wenigsten Arbeitstagen wurde der Umsatz 2026 isoliert um 12 % auf 396,2 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Das operative Ergebnis EBITDA lag mit 18,8 Mio. EUR vor allem aufgrund der zu Quartalsbeginn 2026 noch schwächeren Auslastung 9 % unterhalb des Vergleichsquartals (Q2 2025: 20,8 Mio. EUR). Der kumulierte Umsatz wurde indes um 13 % auf 794,3 Mio. EUR gesteigert, nahezu ausschließlich organisch. Mit 45,8 Mio. EUR liegt das Ergebnis des ersten Halbjahrs 2026 21 % über dem Vorjahr (37,8 Mio. EUR) und damit auch leicht über den eigenen Planungen. Die Anzahl der auf Vollzeitstellen umgerechneten Mitarbeitenden (FTE) wurde zum Stichtag um 7 % weiterhin deutlich unterproportional zum Umsatz auf 11.515 (Vorjahr: 10.794) erhöht und trägt den erwartbaren Produktivitätssteigerungen durch agentische Softwareentwicklung Rechnung. In etwa die Hälfte der Neueinstellungen entfallen aufs Ausland, was dem Ausbau der SmartShore-Kapazitäten und hierdurch einer weiteren Verbesserung der Kostenstrukturen dient. Als inzwischen größter originär deutscher IT-Dienstleister erhält adesso eine Vielzahl von Aufträgen als Generalunternehmer, so dass der Materialaufwand durch den Einsatz von Externen gegenüber dem Vorjahr um 18 % angewachsen ist. Personalaufwand und sonstiger betrieblicher Aufwand entwickelten sich dagegen mit 12 % beziehungsweise 3 % leicht margensteigernd unterproportional zum Umsatz.

Trotz der weiterhin unterdurchschnittlichen gesamtwirtschaftlichen Wachstumsraten profitiert adesso von der Digitalisierung als volkswirtschaftlicher Wachstumstreiber. Für das Gesamtjahr 2026 prognostizierte der Branchenverband Bitkom im Juli ein Marktwachstum vom 9,9 % für das Segment Software und 3,1 % für den Bereich IT-Services. Mit dem eigenen branchenspezifischen Beratungs- und Softwareentwicklungsangebot konnte adesso auch im ersten Halbjahr 2026 den Marktanteil in diesen attraktiven Segmenten ausbauen. Die Umsätze wurden in allen Kernbranchen mit Ausnahme des besonders konjunktursensitiven Bereichs Automotive gegenüber dem Vorjahr mit zweistelligen Wachstumsraten ausgeweitet. Mit einem Zuwachs von 32 % entwickelte sich der Bereich Utilities besonders stark. Auch Insurance, Retail und Banking konnten die Erlöse mit 22 %, 15 % und 14 % deutlich ausbauen. Im Bereich der öffentlichen Auftraggeber zeigen sich endlich die erwarteten Aufholeffekte, getrieben von zusätzlichen Budgets. Das Wachstum konnte nach den ersten sechs Monaten auf 10 % beschleunigt werden (Q1 2026: +5 %).

Das Geschäft mit generativer KI hat im ersten Halbjahr 2026 spürbar an Dynamik gewonnen und trägt zunehmend messbar zum Auftragseingang der adesso Group bei. Der durch generative KI direkt beeinflusste Auftragseingang belief sich im ersten Halbjahr auf 73,7 Mio. EUR. Insgesamt beauftragten 72 Konzernkunden in sieben europäischen Ländern GenAI-bezogene Projekte, vom Aufbau agentischer Systeme über KI-gestützte Kundendialoge bis zur Modernisierung zentraler Anwendungslandschaften. Rund 44 % des Volumens entfielen auf Neugeschäft, ein deutliches Signal, dass KI-Kompetenz neue Kundenbeziehungen erschließt. Die Nachfrage erstreckt sich über alle Branchen, mit Schwerpunkten im Banking, in der industriellen Fertigung, bei Energieversorgern und im Handel.

Mit der jüngsten Übernahme des KI-Spezialisten für Versicherungsschäden omni:us unterstreicht adesso zudem seine Position als ein führender Umsetzer von KI am Markt und führt damit seine Strategie fort, KI produktiv und sicher in die Kernprozesse seiner Kunden zu bringen. Die in|sure Ecosphere der adesso insurance solutions wird so um eine automatisierte, KI-gestützte Schadenbearbeitung erweitert. Sie löst einfache Schadenfälle vollautomatisiert und unterstützt bei komplexen Entscheidungen. Kunden sind unter anderem Allianz, UNIQA und MS Amlin.

16 % Umsatzzuwachs wurden im Ausland und 12 % in Deutschland erreicht. Mit 16 % Umsatzzuwachs in der Schweiz trägt die zweitgrößte Landesgesellschaft von adesso einen Großteil zur starken Auslandsentwicklung bei, nachdem sich die Geschäfte dort 2025 zwischenzeitlich schwächer entwickelt hatten. Innerhalb des ersten Halbjahrs wurden im ersten Quartal gruppenweit 398,1 Mio. EUR und im zweiten Quartal 396,2 Mio. EUR Umsatz erzielt (Vorjahr: 351,2 Mio. EUR und 353,3 Mio. EUR). Angesichts der reduzierten Einstellungsdynamik ist eine leichte Verringerung des Wachstumstempos vom ersten Quartal mit 13 % auf 12 % im zweiten Quartal gegenüber 2025 erwartungsgemäß.

Das EBITDA des zweiten Jahresviertels liegt mit 9 % unter dem Wert des Vergleichszeitraums im Vorjahr, was neben einer anfänglich schwächeren Auslastung im Wesentlichen periodischen Verschiebungseffekten geschuldet ist. Absolut trägt das zweite Quartal 18,8 Mio. EUR zum operativen Ergebnis bei. Das kumulierte EBITDA zum Halbjahr wurde insgesamt um 21 % auf 45,8 Mio. EUR (Vorjahr: 37,8 Mio. EUR) verbessert. Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 5,8 % nach 5,4 % im Vorjahr. Bei einer im ersten Halbjahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr etwas schwächeren Auslastung der eigenen Mitarbeitenden ist die leichte Verbesserung der Profitabilität vor allem auf die mit 3 % deutlich unterproportional zum Umsatz angestiegenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen zurückzuführen.

Im ersten Halbjahr 2026 stieg die Anzahl der Vollzeitäquivalente im Periodendurchschnitt um 9 %. Der Personalaufwand erhöhte sich hierdurch mit 12 % leicht unterproportional zum Umsatz auf 550,6 Mio. EUR (Vorjahr: 493,6 Mio. EUR). Dies entspricht moderat um 2 % gestiegenen Personalkosten pro FTE bei einem um 3 % gegenüber dem Vergleichszeitraum erhöhten annualisierten Rohertrag pro FTE von 112 T€ auf 116 T€. Dieser grundsätzlich positiven Entwicklung steht im ersten Halbjahr ein um 18 % überproportional zum Umsatz auf 131,0 Mio. EUR (Vorjahr: 111,5 Mio. EUR) gestiegener Materialaufwand entgegen, vornehmlich durch den Einsatz von externen Projektmitarbeitenden und Partnern. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wuchsen margensteigernd wie beschrieben lediglich um 3 % auf 81,1 Mio. EUR (Vorjahr: 79,1 Mio. EUR).

Verglichen zum Vorjahr stiegen die Abschreibungen leicht überproportional zur Geschäftsentwicklung um 14 % oder 5,0 Mio. EUR auf 40,1 Mio. EUR. Ein Großteil dieses Anstiegs begründet sich mit 2,1 Mio. EUR durch die im Rahmen des turnusmäßigen Wertminderungstests vorgenommene vollständige Abschreibung des bilanzierten Geschäfts- oder Firmenwerts für die Anteile an der material.one AG, deren Umsatzerlöse hinter den ursprünglichen Planungen zurückgeblieben waren. Weitere 1,4 Mio. EUR wurden auf die aktivierten Entwicklungsaufwände für deren Softwareplattform abgeschrieben.

Das Beteiligungsergebnis reduzierte sich auf -2,0 Mio. EUR (Vorjahr: -1,4 Mio. EUR) und das Finanzergebnis auf -6,2 Mio. EUR (Vorjahr: -5,3 Mio. EUR). Die rechnerische Steuerquote beträgt -194 % nach -87 % im Vorjahr. Wesentlich beeinflusst durch die Firmenwertabschreibung errechnet sich ein Konzernergebnis auf Vorjahresniveau von -7,2 Mio. EUR (Vorjahr: -7,2 Mio. EUR); das Ergebnis je Aktie verbesserte sich auf -0,87 EUR (Vorjahr: -1,06 EUR), zumal ein höherer Anteil des negativen Ergebnisses auf Minderheiten entfällt.

Weitere Kennzahlen und Informationen

Die Finanzverbindlichkeiten liegen bei laufenden Tilgungszahlungen und der Aufnahme neuer Darlehen im ersten Halbjahr 2026 mit 29 % oberhalb des Niveaus vom 31.12.2025 und sind um insgesamt 51,7 Mio. EUR auf 204,4 Mio. EUR gestiegen. Das Working Capital ist gegenüber dem Vorjahr um 22 % von 213,8 Mio. EUR auf 259,8 Mio. EUR gestiegen, im Vergleich zum 31.03.2026 jedoch lediglich um weitere 3 %. Dies unterstreicht die allmähliche Normalisierung des Vorfinanzierungsbedarfs nach dem starken Anstieg im Vergleich zum Jahresende 2025 (31.03.2026: 252,0 Mio. EUR; 31.12.2025: 199,2 Mio. EUR). Bedingt durch den geringeren Anstieg des Netto-Betriebsvermögens im ersten Halbjahr 2026 verbesserte sich der Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit auf -28,1 Mio. € (Vorjahr: -38,7 Mio. €). Maßgeblich hierfür war insbesondere ein deutlicher Anstieg der erhaltenen Anzahlungen sowie ein im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geringerer Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Zum Stichtag bilanziert adesso liquide Mittel in Höhe von 49,2 Mio. EUR nach 44,9 Mio. EUR im Vorjahr. Die Nettoverschuldung beträgt zum Stichtag -155,3 Mio. EUR (31.12.2025: -73,7 Mio. EUR; 30.06.2025: -143,0 Mio. EUR).

Ausblick

Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich gegenüber den bekanntgemachten Prognosen für 2026 nach dem ersten Halbjahr aufgrund der Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die Weltwirtschaft spürbar eingetrübt. Weitgehend davon unabhängig bleiben die branchenspezifischen Rahmenbedingungen für den IT-Sektor gut. Sowohl das erreichte Umsatzwachstum als auch die Verbesserungen des Ergebnisbeitrags stimmen verhalten positiv. Die Geschäftsentwicklung entspricht im ersten Halbjahr 2026 weitgehend dem vom Vorstand erwarteten Verlauf. Die seit Mitte des zweiten Quartals merklich verbesserte und anhaltend höhere Auslastung dürfte im zweiten Halbjahr bei zwei zusätzlichen Arbeitstagen gegenüber Vorjahr und 9 zusätzlichen Arbeitstagen gegenüber der ersten Jahreshälfte 2026 für den deutlich höheren Ergebnisbeitrag im zweiten Halbjahr sorgen. Der Vorstand bekräftigt daher seinen Prognosekorridor 2026 für Umsatz und das operative Ergebnis. Demnach sollen die Erlöse auf 1,6 bis 1,7 Mrd. EUR gesteigert und dabei ein EBITDA zwischen 130 und 150 Mio. EUR erreicht werden.

Der vollständige Halbjahresbericht sowie eine tabellarische Mehrperiodenübersicht der wesentlichen Kennzahlen sind unter www.adesso-group.de unter dem Menüpunkt Investor Relations abrufbar.

adesso Group

Die adesso Group ist mit über 11.500 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz 2025 von fast 1,5 Milliarden Euro eins der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa und ersten Standorten in Asien sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2025 als Top Employer und 2023 sowie 2020 branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Zudem gelang adesso 2023 nach 2020, 2018 und 2016 die Erstplatzierung unter den IT-Arbeitgebern.

Kontakt:Martin MöllmannHead of Investor RelationsTel.: +49 231 7000-7000E-Mail: ir@adesso.de