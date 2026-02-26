EQS-News: adesso steigert Umsatz 2025 auf 1,47 Mrd. EUR (+13 %)/EBITDA mit 123,6 Mio. EUR (+26 %) am oberen Ende der Prognosespanne/Dividendenanhebung auf 0,78 EUR vorgeschlagen

EQS-News: adesso SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

adesso steigert Umsatz 2025 auf 1,47 Mrd. EUR (+13 %)/EBITDA mit 123,6 Mio. EUR (+26 %) am oberen Ende der Prognosespanne/Dividendenanhebung auf 0,78 EUR vorgeschlagen



26.02.2026 / 07:31 CET/CEST

* Umsatz trotz herausfordernder Allgemeinkonjunktur 2025 um 13 % auf 1,47 Mrd. EUR gesteigert

* EBITDA mit 123,6 Mio. EUR (+26 %) am oberen Ende der Guidance

* EBITDA-Marge in der zweiten Jahreshälfte 2025 11,4 % (1. Halbjahr 2025: 5,2 %; Gesamtjahr: 8,4 %)

* Dividendenvorschlag sieht Erhöhung auf 0,78 EUR je Aktie vor

* Wachstumsprognose für 2026: Umsatz zwischen 1,6 und 1,7 Mrd. EUR bei 130 bis 150 Mio. EUR EBITDA

Auf Basis von vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 hat die adesso Group den Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahr marktüberdurchschnittlich um 13 % auf rund 1,47 Mrd. EUR (Vorjahr: 1,30 Mrd. EUR) rein organisch gesteigert. Dabei wurde das EBITDA gegenüber dem Vorjahr um 26 % auf 123,6 Mio. EUR (Vorjahr: 23 % auf 98,3 Mio. EUR) verbessert. Damit hat adesso den Prognosekorridor für den Umsatz leicht übertroffen und liegt beim operativen Ergebnis EBITDA am oberen Ende der Prognosespanne. Mit 86,4 Mio. EUR (Vorjahr: 70,7 Mio. EUR) wurde ein Großteil des EBITDA wie prognostiziert in der zweiten Jahreshälfte erzielt (1. Halbjahr 2025: 37,2 Mio. EUR). Dies ist zum Teil auf die Verteilung der verfügbaren Arbeitstage über das Gesamtjahr zurückzuführen. Darüber hinaus konnten im vierten Quartal des Jahres weitere Lizenzeinahmen aus dem Versicherungsproduktgeschäft im höheren einstelligen Millionen-Euro-Bereich verbucht werden. Die EBITDA-Marge über das Gesamtjahr erreicht 8,4 % (Vorjahr: 7,6 %; 2023: 7,0 %) und bestätigt den Trend der Profitabilitätssteigerung.

Vor allem das starke Schlussquartal hat mit einem Ergebnisbeitrag von 45,6 Mio. EUR (Vorjahr: 31,8 Mio. EUR) bei einem Umsatz von 381,7 Mio. EUR (Vorjahr: 335,7 Mio. EUR), entsprechend einer EBITDA-Marge von 11,9 %, zur weiteren Margensteigerung beigetragen.

Auf Basis des Trends bei der Ergebnisverbesserung soll die Ausschüttungspolitik der letzten Jahre fortgesetzt werden. Der Vorstand schlägt eine auf 0,78 EUR (Vorjahr: 0,75 EUR) erhöhte Dividende je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 vor.

Nach einem herausfordernden Jahr 2025 verbleibt die allgemeinkonjunkturelle Entwicklung 2026 auf einem niedrigen Niveau. Gleichwohl rechnet der Vorstand mit einer anhaltenden Nachfrage für das umfassende Digitalisierungsportfolio von adesso. Die Prognose sieht daher eine weitere Steigerung der Umsätze auf 1,6 bis 1,7 Mrd. EUR vor. Das EBITDA soll dabei auf 130 bis 150 Mio. EUR gesteigert werden.

Basis der Einschätzung sind die bisherigen Erkenntnisse aus der Konzernabschlusserstellung. Der vollständige geprüfte Konzernabschluss 2025 wird planmäßig am 31.03.2026 veröffentlicht.

